Una grabación de 54 segundos fue remitida por el Comando Central de Estados Unidos a la AARO. El sistema electroóptico e infrarrojo enfoca y sigue dos zonas de contraste, aunque pierde el contacto de forma intermitente. La descripción oficial no determina qué eran los objetos ni establece conclusiones sobre el episodio (Departamento de Guerra de los Estados Unidos).

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos divulgó una nueva tanda de expedientes sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP), entre ellos un proyecto para construir una bóveda subterránea destinada a almacenar materiales y muestras biológicas que una empresa contratista esperaba obtener de fuentes privadas, incluso de Brasil.

La octava desclasificación reúne 43 registros históricos principalmente de la Fuerza Aérea y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de la década de 1950, junto con relatos y material audiovisual de episodios más recientes.

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Los archivos incluyen descripciones de observaciones, evaluaciones operativas y explicaciones alternativas, sin que su divulgación establezca que los casos correspondan a objetos de origen no humano.

El proyecto de una bóveda subterránea en Nevada

Un informe fechado en julio de 2009 y elaborado por la compañía Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) para un programa de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) financiado por el Congreso, por impulso del entonces senador Harry Reid, para estudiar posibles amenazas aeroespaciales futuras.

Bajo esta premisa, se proponía construir una bóveda de unos 465 metros cuadrados (5.000 pies cuadrados), enterrada bajo una capa de entre 4,5 y 6 metros de tierra, con muros de casi un metro de espesor y una puerta de acero. El documento especificaba que las estructuras visibles en la superficie serían ampliamente camufladas.

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El informe de BAASS señalaba que no había un espacio lo suficientemente seguro para resguardar “material o tejido exótico” que la organización pudiera adquirir. Por ello, la empresa proyectó la instalación en sus dependencias de North Las Vegas, Nevada, para almacenar hardware y muestras que podrían provenir de compañías, particulares o grupos privados.

De acuerdo con CBS News, no existen registros públicos que confirmen que la instalación haya sido construida. Los informes posteriores de BAASS divulgados por el Pentágono no la mencionan y una evaluación de la DIA concluyó que los reportes de la compañía tenían un valor limitado. El programa de investigación finalizó en 2012 y la empresa matriz de BAASS despidió a toda su plantilla en 2020.

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Un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de Estados Unidos registró en 2020 un área de contraste que atravesó el encuadre de derecha a izquierda (Captura de video: Departamento de Guerra).

Puntos blancos en videos militares y señales de radar

La desclasificación incluyó tres videos remitidos a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), en los que se observan puntos blancos en movimiento.

A su vez, se incorporó una diapositiva con ocho detecciones registradas por un radar civil de vigilancia aérea en 2023, durante un lapso de 84 segundos y a altitudes de entre 16.760 y 21.340 metros (55.000 y 70.000 pies).

El Pentágono estimó que, si los ocho registros correspondieran a una única trayectoria continua, el desplazamiento acumulado habría sido de aproximadamente 62 kilómetros y la velocidad horizontal media mínima habría alcanzado los 2.655 kilómetros por hora (1.650 millas por hora).

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No obstante, la dependencia aclaró que los datos disponibles no permitían determinar si todas las detecciones correspondían al mismo objeto.

La AARO, oficina del Departamento de Defensa de Estados Unidos que investiga fenómenos anómalos, analizó ocho detecciones de radar registradas en 2023 en el oeste del país (Captura de video: Departamento de Guerra).

Un ingeniero que diseñó aviones espía reportó el avistamiento de un objeto oscuro

Entre los antecedentes históricos se encuentra un relato de 1953 de Clarence “Kelly” Johnson, ingeniero jefe de Lockheed, empresa aeronáutica estadounidense, y posterior diseñador de los aviones espía U-2 y SR-71.

Johnson informó a la Fuerza Aérea que, desde su rancho en California, había observado un objeto oscuro y elíptico, inmóvil sobre un cielo de tonos rojizos y dorados, precisó CBS News.

“Me pregunté por qué ese objeto en particular era tan oscuro, teniendo en cuenta que el sol estaba detrás. Inmediatamente pensé que algún avión había dejado una densa estela de humo; así que lo observé con atención. Tras unos segundos de observación, me di cuenta de que el contorno del objeto no cambiaba”, describió el testigo.

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El ingeniero lo examinó con binoculares antes de que se alejara “en un ascenso lento y prolongado”. En ese mismo lapso, una tripulación de ensayo de Lockheed que sobrevolaba el océano comunicó que siguió a un objeto similar “un ala volante muy grande” que se redujo a “un simple punto”. Un registro de la Fuerza Aérea clasificó el avistamiento como una nube lenticular.

Puntos negros, luces cambiantes y objetos luminosos en cuatro expedientes de 1957

Los expedientes de inteligencia aérea de 1957 también recopilan observaciones que permanecen sin resolución. El 13 de octubre, dos civiles que buscaban el satélite soviético Sputnik cerca de Great Falls, Virginia, informaron haber visto durante cinco o seis segundos un punto negro y circular del tamaño de la cabeza de un alfiler que pasó directamente sobre sus cabezas antes de quedar oculto tras los árboles.

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Otro parte, fechado el 19 de octubre, registró que personal de la torre de control de la Base Aérea Larson, en Washington, observó durante una hora y 40 minutos un objeto plateado, circular y brillante al sur-suroeste de Moses Lake.

Los observadores dijeron que el objeto cambiaba de color y que, hacia el final del episodio, apareció otro más pequeño junto a él. El centro de control denominado Igloo Control no logró detectarlo por radar, aunque confirmó una observación visual, clasificó el objeto como “PLUTO” y resolvió que no hacía falta enviar aeronaves para interceptarlo. No se define el significado preciso de esa denominación.

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Un sistema electroóptico e infrarrojo instalado en una plataforma militar de Estados Unidos registró durante 13 segundos un área de contraste en 2023 (Captura de video: Departamento de Guerra).

En Perú, un telegrama del inspector de Asuntos Indígenas de Andahuaylas dejó constancia de que, el 29 de octubre de 1957, se observó un objeto esférico luminoso, de color aguamarina y con chispas, que aparentemente cayó en la zona del distrito de Talavera. La búsqueda posterior no arrojó resultados.

Un segundo reporte de noviembre en el mismo país reunió testimonios sobre un objeto de gran brillo observado durante dos semanas cerca de Sunchobamba, en la región de Cajamarca, incluso por la noche. Uno de los observadores consideró que podía tratarse de un globo, aunque no logró identificarlo debido a su altura.

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El 13 de noviembre, dos patrullas de policía militar del Ejército de Estados Unidos reportaron luces brillantes cerca de Stallion Site Camp, a unos 145 kilómetros al norte de la sede de White Sands Proving Grounds, en Nuevo México.

Una de ellas observó un objeto luminoso que descendía cerca de un búnker; la otra describió una luz roja y blanca pulsante próxima al sitio Trinity. Consultado por el oficial que redactó el informe, el meteorólogo Lincoln La Paz indicó que no se habían registrado fenómenos meteorológicos ni astronómicos inusuales en la zona. El oficial atribuyó el primer caso a la puesta de la Luna y el segundo al planeta Venus.