La coalición militar liderada por Arabia Saudita bombardeó posiciones de los rebeldes hutíes en Hodeida, Saná, Saada y Taiz (Photo by ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP)

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La coalición liderada por Arabia Saudita lanzó una “operación especial” contra posiciones hutíes en Yemen, en medio de amenazas de represalias del grupo respaldado por Irán contra objetivos sauditas.

El portavoz de la coalición, Turki Al Maliki, afirmó que las fuerzas atacaron “capacidades operativas en el puerto de Hodeida utilizadas para operaciones de contrabando y el transporte de armas y misiles balísticos”. La operación ocurrió después de que la coalición pidiera a la población civil que abandonara el área portuaria.

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En Saná, capital controlada por los hutíes desde 2014, los ataques alcanzaron instalaciones destinadas a misiles balísticos y drones, además de un depósito de suministros. La coalición sostuvo que destruyó siete objetivos militares y seis talleres utilizados para fabricar y ensamblar plataformas de lanzamiento de misiles y aeronaves no tripuladas.

La alianza saudita señaló que neutralizó uno de los principales almacenes de abastecimiento de los insurgentes. Los bombardeos también se extendieron a las gobernaciones de Saada, en el norte, y Taiz, en el suroeste del país.

El Ministerio de Electricidad hutí informó que los ataques impactaron centrales eléctricas en la ciudad de Moca, dentro de Taiz, y en la zona de Qahza, en Saada. El organismo no precisó el alcance de los daños ni difundió un balance de víctimas en esas instalaciones.

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La televisión Al Masirah, vinculada a los hutíes, emitió imágenes de una central eléctrica dañada en Moca tras uno de los ataques. El grupo insurgente aseguró que los bombardeos de la coalición dejaron 41 muertos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Electricidad hutí denunció impactos en centrales energéticas de las localidades de Moca y Qahza (Europa Press)

Por su parte, las fuerzas gubernamentales yemeníes apoyadas por Riad afirmaron que 31 ataques aéreos, 91 ataques con drones y cientos de impactos de artillería dejaron 193 combatientes hutíes muertos o heridos. Las cifras de ambos bandos no pudieron verificarse de manera independiente.

La ofensiva de la coalición siguió a un ataque de ayer de los hutíes contra el distrito financiero de Riad, donde se encuentra el rascacielos más alto de la capital saudita. Ese ataque figuró entre las acciones más relevantes lanzadas recientemente por los insurgentes contra el principal exportador mundial de petróleo.

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Los hutíes respondieron a los bombardeos con nuevas amenazas contra Arabia Saudita. Su portavoz militar, Yahya Saree, advirtió que el puerto de Yedá y “todos los puertos del enemigo saudí en la costa del mar Rojo serán objetivo” si Riad cumplía con sus advertencias de atacar Hodeida.

Saree informó que las fuerzas hutíes atacaron la central eléctrica de Al Shuqaiq y el puerto de Jizán mediante bombardeos “precisos y directos”, que causaron “daños considerables”. La coalición, en cambio, indicó que interceptó dos misiles balísticos sobre la región de Jizán, cerca de la frontera con Yemen, y que los restos cayeron en Al Shuqaiq.

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Imagen satelital de que muestra una columna de humo elevándose desde una instalación petrolera en Jizan, provincia de Jazan, Arabia Saudita (Reuters)

Los enfrentamientos se intensificaron después de que en julio se rompiera una tregua de cuatro años en la guerra civil yemení. Desde entonces, los dos bandos intercambiaron ataques mientras los hutíes ampliaron su ofensiva en el país.

Las tropas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudita, se retiraron este mes de varias áreas cercanas al estrecho de Bab el Mandeb, paso marítimo estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. La retirada permitió a los hutíes avanzar en zonas costeras y consolidar posiciones tras la ofensiva iniciada en septiembre.

El movimiento insurgente llegó a las proximidades de Adén, capital provisional del Gobierno yemení. Las autoridades reconocidas internacionalmente se establecieron allí después de que los hutíes tomaran Saná en 2014.

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Arabia Saudita intervino militarmente en Yemen a comienzos de 2015 para apoyar al Gobierno frente a los hutíes. El conflicto dejó cientos de miles de muertos y provocó una crisis humanitaria que afectó a millones de personas en el país.

(Con información de AFP y EFE)