Berlín y Doha firmaron un acuerdo bilateral sobre el estacionamiento de personal militar y equipamiento de las fuerzas armadas (REUTERS/Liesa Johannssen)

Guardar

Qatar planea invertir 15.000 millones de euros adicionales en Alemania durante los próximos cinco años, con foco en industrias estratégicas, defensa y tecnologías como la inteligencia artificial, los semiconductores y la aviación.

El anuncio surgió tras la reunión que el canciller alemán, Friedrich Merz, mantuvo el viernes en Berlín con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Ambos gobiernos también firmaron varios acuerdos para ampliar la cooperación en seguridad, defensa, ciberseguridad, resolución de conflictos, reconciliación y paz.

PUBLICIDAD

“Esto nos fortalece a ambos, especialmente en tecnologías del futuro como la inteligencia artificial, los semiconductores y la aviación”, declaró el jefe del Gobierno alemán durante una comparecencia conjunta con Al Thani.

La nueva inversión será canalizada por la Autoridad de Inversiones de Qatar, el fondo soberano del país, aunque las operaciones concretas dependerán de decisiones independientes de los inversores implicados. El Gobierno alemán indicó que los fondos buscarán impulsar el crecimiento de compañías locales y mejorar su posición en los mercados internacionales, sobre todo en sectores clave y en la industria de defensa.

“Las inversiones de Qatar en Alemania son a largo plazo, lo que demuestra nuestra confianza en la fortaleza de la economía alemana y la fortaleza de la industria”, afirmó Al Thani.

PUBLICIDAD

Qatar suministra gas natural al mercado alemán tras la reducción de los lazos energéticos entre Berlín y Rusia desde 2022 (REUTERS/Liesa Johannssen)

Qatar ya mantiene participaciones en varias empresas alemanas. A través de su brazo inversor, el país del Golfo posee, entre otros activos, una participación en Volkswagen. El nuevo compromiso eleva la apuesta qatarí por la economía alemana en un momento en que Berlín busca atraer capital para actividades industriales, tecnológicas y de defensa.

Durante el encuentro en la Cancillería Federal, las dos partes firmaron acuerdos entre sus respectivos ministerios del Interior. Los documentos incluyeron un pacto sobre el estacionamiento de personal militar y equipamiento de las fuerzas armadas entre ambos gobiernos, además de una declaración de intenciones para trabajar de forma conjunta en la resolución de conflictos, la reconciliación y la paz.

PUBLICIDAD

“Los alemanes conceden gran importancia a esta alianza estratégica. En un mundo cada vez más determinado por la política de las grandes potencias y marcado por la erosión del orden internacional, queremos tejer una red de socios globales”, expresó Merz.

Además, remarcó la continuidad de los vínculos entre los dos países. “Qatar es, desde hace mucho tiempo, un socio sólido de Alemania y, a su vez, Alemania es, desde hace mucho tiempo, un socio sólido de Qatar”, dijo.

La agenda de la reunión incluyó la situación de seguridad en Oriente Medio, mientras continúan los bombardeos de Estados Unidos contra Irán y las represalias iraníes en distintos puntos de la región. Merz manifestó la solidaridad alemana con Qatar y condenó los ataques atribuidos a Teherán contra el emirato y otros países vecinos.

PUBLICIDAD

“El Gobierno federal condena enérgicamente los ataques de Teherán contra Qatar y otros Estados de la región”, señaló Merz. Además, destacó la tarea diplomática de Doha: “Qatar realiza una labor enorme y valiosa como mediador entre las partes en conflicto”.

El canciller Friedrich Merz condenó los ataques atribuidos a Irán y respaldó el papel diplomático de Doha en Oriente Medio (REUTERS/Liesa Johannssen)

En cambio, Al Thani respondió que su país mantendrá esas gestiones junto con sus aliados. “Qatar seguirá dedicando sus esfuerzos a la intermediación y la mediación junto con sus socios”, prometió el emir.

En relación con Irán, Merz reclamó una apertura permanente y segura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima decisiva para el transporte internacional de energía. También pidió que Teherán detenga de manera verificable su programa nuclear de carácter militar.

PUBLICIDAD

El canciller anunció además que los servicios de seguridad de Alemania y Qatar intercambiarán más información sobre amenazas y coordinarán medidas de protección frente a ciberataques. “Estamos particularmente abiertos a nuevas asociaciones en la industria de defensa”, afirmó Merz.

Qatar figura como el tercer socio comercial de Alemania entre los países del Golfo. El intercambio comercial bilateral rondó los 2.000 millones de euros en 2024. Desde 2022, cuando Alemania redujo sus vínculos energéticos con Rusia tras la invasión rusa de Ucrania, Qatar se convirtió en uno de los principales proveedores de gas natural para la economía alemana.

(Con información de DW, EFE y Reuters)