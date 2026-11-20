Los seis cargos federales presentados en Nueva York contemplan penas desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua (@JohnReimberg vía X).

Guardar

Un gran jurado federal de Brooklyn acusó a Ronald Javier Macías Villamar, de 46 años, de dirigir Los Choneros, la organización ecuatoriana que Estados Unidos designó como terrorista.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, el acusado enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el tráfico de drogas, así como conspiración y provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera.

PUBLICIDAD

Desde al menos julio de 2025 fue uno de los principales jefes de la banda. Presuntamente ascendió en la organización luego de que su hermano, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito” y entonces máximo líder, fuera extraditado al Distrito Este de Nueva York en julio de 2025.

Ronald Javier fue capturado en junio en Bogotá, Colombia, donde residía con una identidad falsa, durante un operativo coordinado entre autoridades colombianas y ecuatorianas. Luego fue deportado a Ecuador y permanece preso en un centro penitenciario de máxima seguridad, precisó EFE.

De ser condenado, enfrenta una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Ronald Javier Macías Villamar asumió el mando del grupo tras la extradición de su hermano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito (Fuerzas Armadas del Ecuador/Folleto vía REUTERS/Archivo).

La acusación apunta al rol de Los Choneros en la ruta de la cocaína hacia Estados Unidos

Los Choneros, aliados del Cártel de Sinaloa, controlaban rutas clave para el tráfico de cocaína en Ecuador y enviaban cargamentos de varias toneladas desde América del Sur, a través de América Central y México, hacia Estados Unidos y otros destinos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado designó a Los Choneros como organización terrorista extranjera el 5 de septiembre de 2025 y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también los sancionó.

Los líderes de la banda empleaban sicarios armados con fusiles AK-47 y granadas, y recurrían a sobornos para garantizar protección y lealtad. Este grupo perpetró asesinatos, torturas y secuestros contra fuerzas del orden, políticos ecuatorianos, abogados, fiscales y civiles, con el objetivo de promover los intereses de la organización.

La acusación atribuye a Macías Villamar un hecho de distribución internacional de unos 1.100 kilos de cocaína en noviembre de 2024 y otro de aproximadamente 1.800 kilos el 30 de enero de 2025. Ambos cargamentos, según el expediente, estaban destinados a ser importados ilegalmente en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. afirmó que la acusación “representa un paso significativo en nuestros esfuerzos por desmantelar la estructura de liderazgo de esta organización terrorista extranjera y hacer que sus miembros de mayor rango rindan cuentas”.