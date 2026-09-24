Estados Unidos

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU disminuyeron nuevamente a medida que el mercado laboral se recupera

Los nuevos pedidos bajaron hasta 197.000 durante los siete días concluidos el 19 de septiembre, por debajo de lo previsto por analistas, mientras las compañías conservaron sus plantillas pese a frenar las incorporaciones

Edificio Frances Perkins del Departamento de Trabajo de EE. UU. en Washington, con una bandera americana vertical y un letrero identificativo en primer plano
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 197.000 en la última semana evaluada (Reuters)
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Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos volvieron a caer y se mantuvieron cerca de sus niveles más bajos en décadas, una señal de que los despidos continúan siendo limitados pese a la cautela de las empresas a la hora de contratar.

Siguiendo esta línea, los nuevos pedidos descendieron a 197.000 en la semana finalizada el 19 de septiembre, tal como informó Reuters.

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El dato refuerza la evaluación de un mercado laboral que conserva firmeza, aunque las compañías moderan la incorporación de personal.

La incertidumbre vinculada a la guerra con Irán, los aranceles y las restricciones migratorias pesa sobre las decisiones de contratación, según economistas consultados por la agencia.

Las solicitudes continuas de ayuda por desempleo se situaron en 1,719 millones durante la segunda semana de septiembre (REUTERS/Andrew Kelly)
Las solicitudes continuas de ayuda por desempleo se situaron en 1,719 millones durante la segunda semana de septiembre (REUTERS/Andrew Kelly)

Los nuevos pedidos bajaron a 197.000 y quedaron por debajo de las previsiones

Las peticiones iniciales de ayuda por desempleo se redujeron en 1.000 casos, desde la cifra revisada de la semana anterior. El resultado quedó por debajo de las 201.000 solicitudes que anticipaba el consenso de analistas.

La cifra se ubicó cerca de mínimos no vistos desde 1969. Los analistas señalaron que los ajustes estacionales en torno al feriado del Día del Trabajo pueden alterar la comparación de una semana a otra, pero consideraron que la tendencia sigue apuntando a una recuperación del empleo.

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El promedio móvil de cuatro semanas, que atenúa las variaciones de corto plazo, descendió en 1.750 solicitudes, hasta 202.250. La limitada cantidad de despidos sostuvo ese indicador.

Las empresas retienen trabajadores, pero mantienen cautela en las contrataciones

Las compañías preservan sus plantillas, aunque evitan acelerar la creación de puestos. A la incertidumbre por el conflicto en Irán y los aranceles se suman una menor disponibilidad de trabajadores por las restricciones migratorias y las jubilaciones.

Una encuesta de S&P Global mostró que en septiembre las empresas afrontaron mayores dificultades para encontrar personal con el perfil requerido.

El edificio Frances Perkins del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, con una gran bandera americana colgando y un letrero que identifica la agencia
El promedio móvil de cuatro semanas disminuyó a 202.250 peticiones ante el bajo nivel de despidos (Reuters)

Esa escasez restringió las contrataciones, incluso cuando la actividad empresarial alcanzó su mayor nivel en más de cinco años.

Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, advirtió en declaraciones a Reuters sobre una “carrera contra el tiempo” frente al repunte de los precios de la energía.

Según el especialista, la economía podría enfrentar una demanda más débil, aunque a mediados de septiembre conservaba impulso por la inversión de capital en inteligencia artificial.

Las solicitudes continuas —que miden a las personas que siguen recibiendo la prestación tras la primera semana— aumentaron en 2.000, hasta 1,719 millones, durante la semana terminada el 12 de septiembre. Pese al avance, se mantuvieron cerca de su menor nivel desde mayo de 2023.

Los datos de solicitudes descendieron entre las semanas utilizadas como referencia para calcular la tasa de desempleo de agosto y septiembre.

La Reserva Federal de Chicago estimó que la tasa se mantría en 4,1 % este mes, aunque algunos trabajadores continúan afrontando períodos más prolongados de búsqueda de empleo.

La solidez del empleo respalda las expectativas de otra suba de tasas

La firmeza del empleo reforzó la previsión de un nuevo incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (EFE/EPA/Jim Lo Scalzo)
La firmeza del empleo reforzó la previsión de un nuevo incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (EFE/EPA/Jim Lo Scalzo)

La persistencia de un mercado laboral ajustado reforzó las previsiones de que la Reserva Federal vuelva a aumentar las tasas de interés antes de fin de año.

La entidad elevó la semana pasada su tasa de referencia en 25 puntos básicos, a un rango de 3,75 % a 4,00 %, el primer incremento en tres años.

Los responsables de la política monetaria anticiparon que podrían producirse nuevas subas del costo del crédito. Los inversores asignaban una probabilidad de 64,2 % a otro aumento en el mes siguiente, según la herramienta FedWatch de CME.

Andrew Hollenhorst, economista jefe para Estados Unidos de Citigroup, sostuvo ante Reuters que los funcionarios de la Fed redujeron su inquietud por el deterioro del empleo. “El foco puede cambiar por completo hacia la inflación”, afirmó.

Los mercados reaccionaron al alza del petróleo con bajas en las acciones estadounidenses y un fortalecimiento del dólar frente a una canasta de monedas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro también avanzaron y el rendimiento a 30 años superó 5,45 %, su mayor nivel desde 2004.

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