El precio del crudo acumula tres semanas consecutivas de pérdidas ante las previsiones de un superávit de oferta en el mercado internacional. (REUTERS/Eli Hartman/File Photo)

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El precio del petróleo cerró este viernes con una leve subida, aunque acumula ya tres semanas consecutivas de pérdidas en un mercado dividido entre el temor a una escalada en Oriente Medio y la perspectiva de un fuerte excedente de oferta para los próximos meses.

El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en enero, avanzó un 0,64 % y cerró la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres en 92,57 dólares, frente a los 91,98 dólares de la jornada anterior. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), con entrega en diciembre, subió un 0,93 % y se ubicó en 83,98 dólares. El crudo europeo había abierto la jornada con una caída pronunciada que lo llevó a rozar la barrera psicológica de los 90 dólares, pero remontó conforme avanzó la sesión hasta terminar más de dos dólares por encima de ese mínimo.

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El petróleo encadena su tercera semana a la baja porque el mercado anticipa un aumento de las exportaciones en Oriente Medio y se prepara para un posible superávit de oferta en el último trimestre de 2026, pese a que persisten las tensiones geopolíticas en la región. Esa combinación de mayor oferta esperada y conflicto activo mantiene a los precios oscilando sin una tendencia definida.

John Kilduff, analista de Again Capital, consultado por la agencia AFP, advirtió que la calma sigue siendo frágil: “Aún es demasiado pronto para considerar que la crisis ha terminado” en Oriente Medio. El analista agregó: “Seguimos en una montaña rusa entre la guerra y la paz”.

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Arabia Saudita y los hutíes intensifican los ataques en Yemen

El barril de petróleo Brent cerró en Londres en 92,57 dólares y el crudo WTI estadounidense subió a 83,98 dólares. (EFE/Hommedal Marit)

Las fuerzas saudíes informaron el viernes que habían llevado a cabo una serie de ataques en Yemen, entre ellos contra un puerto controlado por los hutíes proiraníes. Los hutíes respondieron con amenazas de atacar puertos saudíes y el distrito financiero de Riad, en un conflicto que no muestra señales de resolución.

Los ataques, o los anuncios de bombardeos, se han vuelto casi diarios entre ambos bandos desde octubre. Las ofensivas apuntan en particular a infraestructuras petroleras, lo que alimenta los temores de una perturbación en la oferta de crudo en la región.

Washington y Teherán, sin avances en las negociaciones

Casi nueve meses después del inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, las tensiones se intensificaron en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación diplomática siguen sin dar resultados.

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The New York Times había informado el miércoles, citando a responsables estadounidenses e israelíes, que el presidente Donald Trump evaluaba una nueva campaña de bombardeos contra Irán, en momentos en que Israel presiona a Washington para que actúe.

Sin embargo, Trump aseguró al medio estadounidense Axios que no tiene prisa por atacar de nuevo al país persa. El mandatario declaró el jueves por teléfono desde el avión Air Force One, de regreso de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China: “No tengo prisa por tomar una decisión. Veremos qué sucede después del inicio del año”.

Durante un encuentro en el marco de esa cumbre con sus homólogos ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, Trump restó importancia a la ayuda militar que ambos países brindan a Irán y aseguró que saben exactamente qué están aportando al régimen de Teherán, calificándolo de “poca cosa”.

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Teherán, por su parte, negó las acusaciones de Trump de que la república islámica desarrolla armas químicas y las comparó con las denuncias que, antes de la invasión de 2003, sostenían que Irak poseía armas de destrucción masiva.