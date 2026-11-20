El ministro de Justicia danés, Nicolai Wammen, y el canciller Lars Løkke Rasmussen, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia en Copenhague. 20 de noviembre de 2026. (Reuters)

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Dinamarca anunció la expulsión de un agregado de Defensa de la embajada rusa en Copenhague, tras acusar a Rusia de estar detrás de un intento de asesinato contra un rapero ucraniano-estadounidense.

El plan, frustrado el 25 de septiembre, apuntaba contra el músico conocido con el nombre artístico de Kyivstoner, quien debía presentarse esa noche en un concierto al norte de la capital danesa. Moscú lo acusa de haber participado en una operación de contrabando de drones destinados a un ataque ucraniano, motivo por el cual el Servicio de Seguridad e Inteligencia (PET) vigilaba su seguridad desde su llegada al territorio.

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La policía interceptó a tres hombres con vínculos con el crimen organizado local en un automóvil cercano al lugar del recital, a las 21.55 horas (19.55 GMT), cinco minutos antes del horario previsto para el inicio del show. Hallaron dos pistolas cargadas y dos cuchillos, según documentos judiciales. Uno de los sospechosos había comprado una entrada para el evento, que finalmente fue cancelado. Las autoridades atribuyen la planificación a Loyal to Familia, una banda criminal prohibida en el país escandinavo desde 2021.

El Servicio de Seguridad e Inteligencia danés afirmó que Rusia planificó el atentado a través de organizaciones delictivas locales. (EP)

Dos de los implicados, de nacionalidad danesa, comparecieron este viernes ante un tribunal cercano a Copenhague, acusados de tentativa de homicidio y de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, en virtud del artículo 108 del Código Penal. Ambos negaron haber cometido delito alguno, según informó la cadena pública DR.

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El director general del PET, Rasmus Kieffer-Kristensen, sostuvo en una rueda de prensa que “nuestra evaluación es clara: el intento de asesinato fue planeado por los servicios de inteligencia rusos”. Calificó el episodio como “especialmente significativo” por el atrevimiento mostrado por la inteligencia rusa al recurrir a criminales locales para ejecutarlo. “Un intento de asesinato por parte de Rusia es algo que no habíamos visto antes en Dinamarca, y esto me da la impresión de una Rusia cada vez más agresiva y dispuesta a asumir riesgos”, señaló.

El jefe de policía, Lasse Boje, calificó a la banda de “muy dispuesta a entrar en conflicto y a recurrir a la violencia”, y advirtió que ponerse a disposición de servicios de inteligencia extranjeros constituye cruzar “una línea roja”.

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El canciller Lars Løkke Rasmussen confirmó que el gobierno convocó este viernes al embajador ruso para comunicarle la decisión de apartar al agregado militar, quien deberá abandonar el territorio en un plazo de siete días. “Decimos las cosas muy claramente: les hemos desenmascarado”, afirmó. “No queremos romper las relaciones diplomáticas con Rusia en la situación particular en la que se encuentran Dinamarca y Europa... Pero, por otro lado, queremos enviar una señal muy, muy contundente”, dijo, y añadió que el país continuará respaldando a Kiev.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, hablan por teléfono con el equipo negociador de Ucrania en Abu Dabi, desde Copenhague. 11 de noviembre de 2026. (Reuters)

La primera ministra, Mette Frederiksen, describió lo ocurrido como un ejemplo de “la grave situación de seguridad en la que se encuentran Dinamarca y Europa” y remarcó que su gestión no cederá ante la presión: “No nos dejaremos intimidar. Nunca nos rendiremos. Nunca renunciaremos a lo que creemos”.

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El Ministerio de Justicia anunció que presentará un proyecto de ley para que los servicios de inteligencia cuenten con mejores herramientas frente a este tipo de amenazas.

La embajada rusa en Copenhague no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, citada por la agencia TASS, afirmó que “Moscú dará una respuesta apropiada”. El Kremlin niega de manera sistemática las acusaciones de intensificar los denominados “ataques híbridos” en la región desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

El PET ya había advertido en septiembre que el contexto actual podría derivar en un aumento de las actividades de influencia rusas, así como de la amenaza de espionaje en Dinamarca, incluido el reclutamiento de ciudadanos daneses para planificar ataques contra empresas de defensa vinculadas a Ucrania.

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(Con información de AFP, EP y Reuters)