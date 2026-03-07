Estados Unidos

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria

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El horario de verano en
El horario de verano en Estados Unidos inicia el 8 de marzo a las 2 a.m., adelantando los relojes una hora según el "daylight saving time". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adelantar una hora en los relojes volverá a modificar el ritmo cotidiano de la mayoría de los estadounidenses el 8 de marzo a las 2 a.m., fecha en la que da comienzo el periodo de daylight saving time (horario de verano) en Estados Unidos.

Esta práctica, que implica perder una hora de sueño la madrugada del domingo, persiste como medida federal con el objetivo de aprovechar una mayor cantidad de horas de luz solar durante el día, aunque su impacto en la salud y la vigencia del sistema continúan bajo debate público, según informó ABC7NY, la filial local de ABC News en Nueva York.

La medida federal busca aprovechar
La medida federal busca aprovechar más horas de luz solar y se mantiene vigente desde la aprobación del Standard Time Act en 1918. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio, vigente desde la aprobación del Standard Time Act en 1918, afecta a prácticamente todos los estados, el Distrito de Columbia y la Nación Navajo, quedando fuera solo Arizona (exceptuando la Nación Navajo), Hawái y territorios estadounidenses como Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En el calendario actual, la fase del horario de verano se extiende hasta el 1 de noviembre, de acuerdo con datos del U.S. Naval Observatory, el organismo oficial de cronometraje de Estados Unidos.

La “primavera adelantada”: rutina legal y origen centenario

El término oficialmente correcto es “daylight saving time”, aunque la variante “daylight savings time” se ha popularizado en el uso cotidiano. La práctica consiste en ajustar los relojes una hora hacia adelante el segundo domingo de marzo, una tradición sostenida ininterrumpidamente desde 2007, cuando se fijó la fecha actual de cambio en el calendario nacional.

Arizona, Hawái y territorios como
Arizona, Hawái y territorios como Puerto Rico y Guam se exceptúan del cambio de horario de verano y no adelantan sus relojes.

Esta política de ajuste horario se instauró originalmente como una medida para el ahorro de energía, permitiendo a la población aprovechar más horas diurnas para actividades cotidianas y laborales, una estrategia que se remonta a la aprobación del Standard Time Act en marzo de 1918, según la Library of Congress, la principal biblioteca nacional de investigación de Estados Unidos.

La idea central era maximizar el uso de luz natural y reducir la dependencia de la iluminación artificial.

Desde su instauración formal, la implementación del horario de verano en la mayoría de las jurisdicciones ha generado periódicas discusiones sobre su pertinencia y consecuencias. La práctica se realiza cada año, con el cambio de hora programado exactamente a las 2 a.m. local, momento en que los relojes deben adelantarse a las 3 a.m.

Debates legislativos y excepciones estatales

El sistema enfrenta propuestas legislativas de modificación o abolición. El proyecto H.R. 7378, denominado Daylight Act of 2026, representa la más reciente iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, sugiriendo una modificación: ajustar los relojes solo media hora en lugar de la tradicional hora completa.

Expertos recomiendan adelantar entre 15
Expertos recomiendan adelantar entre 15 y 20 minutos la hora de acostarse en los días previos al cambio de horario para reducir el impacto en la salud. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

El debate permanece abierto, pero el cronograma vigente continuará al menos durante los próximos años, informó ABC7NY, la filial local de ABC News en Nueva York.

Los estados y regiones no obligados a seguir el cambio parecen ser una minoría. Arizona, fuera de la Nación Navajo, y Hawái mantienen su reloj inalterado. Lo mismo ocurre en todos los territorios estadounidenses extracontinentales.

Salud: riesgos temporales y recomendaciones médicas

El cambio de horario puede tener consecuencias directas para la salud vinculadas a la privación de sueño. Al perder una hora de descanso, el cuerpo requiere días para adaptarse, proceso que puede elevar determinados riesgos médicos. La médica corresponsal de ABC News, Darien Sutton, explicó en el programa Good Morning America en 2025: “pequeñas alteraciones en el sueño, incluso reducciones leves, pueden afectar negativamente la salud, incrementando las hormonas del estrés”.

Sutton precisó que durante los dos días posteriores al cambio de horario, el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares es más alto, especialmente en mujeres y adultos mayores. Para mitigar esos efectos, recomienda adelantar el horario de irse a dormir entre de 15 a 20 minutos en los días previos al cambio, mantener un patrón de sueño regular y evitar el consumo de alcohol.

Otra sugerencia concreta para proteger el ritmo circadiano consiste en exponerse al menos 15 minutos a la luz natural tras despertar y aprovechar la ocasión para realizar una caminata matinal.

“Adelantar la hora de acostarse es fundamental, en particular durante la primera semana”, insistió Sutton durante su intervención en ABC7NY.

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