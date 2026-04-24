Más de 55 millones de personas en riesgo por tormentas severas en 5 estados con amenaza de tornados e inundaciones

El sur y el centro de Estados Unidos afrontan una ola de tormentas intensas que afecta a más de 55 millones de personas, según la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur y el centro de Estados Unidos atraviesan una oleada de tormentas intensas que afecta a más de 55 millones de personas, según el Centro de Predicción de Tormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). El episodio comenzó el viernes 24 de abril de 2026 y se prevé que continúe al menos hasta el lunes, con riesgos de tornados, granizo de gran tamaño, vientos intensos e inundaciones repentinas, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la plataforma meteorológica FOX Weather.

La emergencia climática impacta principalmente en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Mississippi, donde las autoridades han elevado el nivel de vigilancia tras una serie de alertas de tornado y la confirmación de daños materiales en diversas localidades, según la NOAA. El NWS ha emitido un nivel de riesgo 2 de 5 para el viernes y un nivel 3 de 5 para el fin de semana en zonas de Kansas y Oklahoma, mientras que la amenaza de lluvias intensas se extiende hacia el Valle del Mississippi y partes del sureste, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno ocurre en la temporada de tormentas intensas de la región conocida como Tornado Alley, caracterizada por frecuentes episodios de tiempo extremo en primavera. El jueves 23 de abril, se registraron alrededor de 50 alertas de tornado en las Grandes Llanuras, con reportes de tornados confirmados cerca de la base aérea Vance Air Force Base y en ciudades como Enid, Oklahoma, según la plataforma meteorológica FOX Weather.

¿Cuáles son las áreas bajo mayor riesgo según la NOAA y el NWS?

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA ha identificado un área de alto riesgo para tormentas intensas que abarca el este de Oklahoma y Arkansas durante la tarde del viernes, con desplazamiento hacia el este en la noche. Las ciudades de Dallas, Shreveport, Little Rock y Jackson se encuentran bajo amenaza directa, conforme a la actualización del NWS. El sábado, el foco se traslada al sur de Kansas y el norte de Oklahoma, donde el SPC ha asignado un nivel de riesgo 3 de 5, lo que implica una probabilidad elevada de fenómenos peligrosos, incluyendo tornados y ráfagas de viento superiores a 96 km/h (60 mph).

El pronóstico oficial indica que el domingo y el lunes la zona de riesgo se expandirá hacia el centro de Oklahoma y el sur de Kansas, para luego alcanzar el Valle Medio del Mississippi, incluyendo a St. Louis y Paducah. El área bajo riesgo 2 de 5 comprende desde el sur de Wisconsin hasta el norte de Luisiana —zona afectada por la proyección del sistema tormentoso hacia el sureste—, de acuerdo con la NOAA.

Los riesgos principales incluyen tornados, granizo de gran tamaño, vientos intensos e inundaciones repentinas, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan durante esta ola de tormentas?

De acuerdo con el NWS, las tormentas podrán presentar granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas, actividad eléctrica intensa y posibilidad de tornados aislados desde la tarde del viernes. La NOAA ha precisado que, el sábado, las condiciones favorecerán la formación de superceldas, capaces de evolucionar en líneas de tormenta organizadas y originar todos los riesgos graves mencionados.

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene que el domingo el pronóstico mantiene cierto grado de incertidumbre, aunque se espera que la combinación de un frente cálido, una línea seca y altos niveles de humedad propicien otro episodio de tormentas intensas. Para el lunes, el sistema tormentoso se desplazará hacia el noreste, con riesgos que incluyen lluvias intensas e inundaciones repentinas en áreas del Valle del Mississippi.

¿Por qué se produce este episodio de tormentas intensas en Estados Unidos?

La NOAA explicó que la interacción entre un sistema de baja presión, una línea seca y la entrada de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México crea un entorno propicio para el desarrollo de tormentas graves. La presencia de vientos en diferentes niveles de la atmósfera genera cizalladura, crucial para las superceldas y tornados. El NWS detalló: “El ambiente atmosférico es altamente inestable, lo que permite la ocurrencia de granizo superior a 5 centímetros de diámetro y vientos superiores a 100 km/h (62 mph)”.

La región conocida como Tornado Alley se caracteriza por registrar los mayores índices de actividad tornádica en Estados Unidos en primavera, según la NOAA. El antecedente más reciente de este evento fue el jueves, cuando la serie de alertas y tornados provocó daños materiales en instalaciones y viviendas, así como interrupciones en el suministro eléctrico y el tráfico aéreo en zonas de Oklahoma.

¿Qué riesgos adicionales y acumulaciones de lluvia prevén las autoridades?

Aparte de tornados, el NWS ha advertido sobre lluvias intensas capaces de generar acumulaciones de agua en cortos periodos. El SPC ha clasificado a Arkansas en un nivel 1 de 4 de riesgo por inundaciones repentinas, con proyecciones de entre 25 y 50 mm (1 a 2 pulgadas) de lluvia hasta el sábado. Para el periodo hasta el martes, las acumulaciones pueden alcanzar entre 75 mm (3 pulgadas) y 125 mm (5 pulgadas) en áreas localizadas de Missouri, Georgia, Mississippi, Alabama y Tennessee.

La reiteración de tormentas sobre las mismas zonas aumenta la vulnerabilidad de infraestructuras y servicios esenciales. The Weather Channel señaló: “La saturación de los suelos y los caudales elevados incrementan la probabilidad de inundaciones en áreas urbanas y rurales”.

La emergencia climática impacta principalmente en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Mississippi, con múltiples alertas de tornado y daños reportados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funcionan las alertas de tornado y qué sistemas de prevención existen?

El NWS y la NOAA mantienen un sistema de alertas que distingue entre “vigilancia de tornado”, “advertencia de tornado” y “emergencia de tornado”. El Centro de Predicción de Tormentas publica pronósticos y actualizaciones en tiempo real a través de su portal y redes sociales, mientras que plataformas como FOX Weather y The Weather Channel difunden información a través de aplicaciones y medios tradicionales.

Durante la jornada del jueves, los equipos de rastreo de FOX Weather documentaron la intercepción simultánea de dos tornados en Oklahoma, evento que motivó los avisos inmediatos del Servicio Meteorológico Nacional. El SPC destacó la importancia de la cooperación entre agencias federales y estatales para la difusión de alertas tempranas.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades a la población frente a las tormentas intensas?

El NWS recomienda a la población identificar refugios en viviendas y lugares de trabajo, evitar desplazamientos durante la vigencia de alertas y seguir las instrucciones de los organismos oficiales. Si se emite advertencia de tornado, aconseja buscar resguardo en habitaciones interiores en la planta baja y evitar ventanas. El Servicio Meteorológico Nacional advierte: “Los puentes y pasos elevados no ofrecen protección segura durante un tornado”.

Los residentes deben contar con dispositivos de alerta meteorológica y revisar sus planes familiares de emergencia, según el NWS. The Weather Channel subraya que “es fundamental mantenerse actualizado y preparado ante cambios rápidos en el pronóstico”.

¿Cómo están afectando estas tormentas a la infraestructura y los servicios en los estados afectados?

Las tormentas intensas han provocado daños en infraestructuras críticas, con reportes de cortes de energía y afectaciones en rutas y aeropuertos, principalmente en Oklahoma y áreas circundantes, según el NWS. Las autoridades han movilizado recursos para la atención de emergencias y el restablecimiento de servicios básicos.

La saturación de los suelos y el aumento de caudales en ríos y arroyos representan un riesgo adicional para la agricultura y la seguridad vial. La NOAA ha advertido sobre posibilidad de anegamientos en zonas habitadas y ha instado a la población a evitar la circulación en áreas inundadas.

Autoridades advierten sobre acumulaciones de lluvia de hasta 125 mm en estados como Missouri, Georgia, Mississippi, Alabama y Tennessee hasta el martes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué proyecciones meteorológicas hay para los próximos días en Estados Unidos?

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Predicción de Tormentas prevén que la cadena de sistemas tormentosos continuará hasta el martes 28 de abril, con desplazamiento hacia el sureste de Estados Unidos. Se esperan acumulaciones de lluvia de entre 50 y 75 mm (2 a 3 pulgadas), y máximos locales de hasta 125 mm (5 pulgadas) en Mississippi, Alabama y Tennessee.

El monitoreo y la actualización permanente de los pronósticos será clave para minimizar los impactos en la población y en las infraestructuras de los estados afectados. Las autoridades mantienen la recomendación de seguir las fuentes oficiales y adoptar medidas preventivas ante la evolución de la situación.