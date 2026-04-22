Estados Unidos pone bajo revisión miles de Green Cards y beneficios migratorios aprobados entre 2021 y 2025

La autoridad migratoria de Estados Unidos revisa de manera masiva expedientes de Green Card y beneficios otorgados entre 2021 y 2025 para reforzar la seguridad nacional. (ARCHIVO)

La autoridad migratoria federal de Estados Unidos activó un proceso de revisión masiva de expedientes relacionados con la residencia permanente y otros beneficios migratorios, impactando a miles de personas que obtuvieron estos documentos entre 2021 y 2025. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la medida el 20 de abril, señalando que la reexaminación busca fortalecer los controles de seguridad nacional y garantizar que los beneficios se hayan otorgado bajo criterios adecuados, según los estándares federales vigentes. De acuerdo con el comunicado difundido por USCIS, la revisión alcanza a solicitantes y titulares de Green Card, así como a beneficiarios de asilo y otros programas de protección humanitaria.

La agencia, dirigida por Joseph Edlow, declaró por medio de X (antes Twitter) y en documentos institucionales que los controles actuales son más rigurosos y que los afectados “deben prepararse para enfrentar las consecuencias”. La decisión cuenta con el respaldo de la oficina del presidente y del secretario de Seguridad Nacional, en línea con las prioridades declaradas de reforzar la integridad documental del sistema migratorio.

Este proceso responde a evaluaciones internas realizadas entre marzo y abril, cuando la autoridad migratoria concluyó que los filtros aplicados en años anteriores resultaron insuficientes. La iniciativa, según documentos y memorandos oficiales de USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implica un endurecimiento de los procedimientos y la revisión de expedientes ya aprobados para detectar fraude o inconsistencias.

¿Por qué Estados Unidos está revisando las Green Card y otros beneficios migratorios aprobados entre 2021 y 2025?

La decisión de USCIS de reexaminar los casos de residencia permanente y otros beneficios obedece a una estrategia federal centrada en reforzar la integridad del proceso migratorio. La agencia informó que los controles aplicados en el periodo revisado no cumplen con los estándares actuales. La revisión pone especial atención en los expedientes relacionados con personas originarias de países identificados como de alto riesgo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en concordancia con las nuevas directrices publicadas.

Según el memorando oficial, la revisión se enfoca en la validez de la documentación presentada, la verificación de antecedentes y la detección de posibles casos de fraude. El objetivo institucional es “garantizar que todos los beneficios migratorios otorgados estén respaldados por información precisa y verificable”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) endurece los controles a solicitantes de residencia permanente, asilo y protección humanitaria mediante reapertura y verificación de casos. (ARCHIVO)

¿A quiénes afecta la revisión migratoria masiva de USCIS?

La medida alcanza a un universo extenso dentro del sistema migratorio estadounidense. Según la información divulgada, los principales afectados comprenden:

Personas que obtuvieron la residencia permanente ( Green Card ) entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.

) entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025. Solicitantes y beneficiarios de asilo y protección humanitaria.

Inmigrantes provenientes de países calificados como de alto riesgo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) (de acuerdo a categorizaciones institucionales).

(de acuerdo a categorizaciones institucionales). Personas cuyos expedientes presentaron inconsistencias, datos incompletos o documentación insuficiente durante el proceso inicial.

La revisión incluye tanto personas con residencia ya aprobada como quienes mantienen solicitudes pendientes. Los reportes institucionales indican que la prioridad estará en expedientes de países con alertas de seguridad y en casos donde existan dudas sobre la veracidad de la información entregada a USCIS.

¿Cómo se implementa la revisión? Etapas y procedimientos aplicados por USCIS

La agencia federal detalló que el proceso de revisión implica varias etapas:

Reapertura de expedientes previamente adjudicados.

Citación a entrevistas adicionales para titulares o solicitantes de beneficios.

Solicitud de documentación complementaria en casos de dudas o información incompleta.

Pausa temporal en la adjudicación final de solicitudes mientras se efectúan los controles.

Según la comunicación oficial publicada en X (antes Twitter), “los controles ahora sí se están realizando y las personas deben prepararse para enfrentar las consecuencias”, en referencia a posibles demoras, revisión de antecedentes y, en circunstancias extremas, revocación de beneficios si se detectan irregularidades. Los datos institucionales muestran que la agencia remitió cerca de 33.000 casos sospechosos de fraude a la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional desde enero de 2025, lo que representa un incremento del 138% respecto al promedio anual anterior.

¿Cuáles son los fundamentos legales y motivos para la revisión migratoria federal?

El fundamento legal de la revisión reside en las atribuciones que la ley concede a USCIS y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para garantizar la integridad y seguridad del sistema migratorio. Los memorandos institucionales especifican que la agencia está facultada para reabrir expedientes si existen dudas sobre la veracidad de la información o ante la detección de patrones de fraude.

El reporte oficial precisa: “todas las adjudicaciones de beneficios migratorios estarán sujetas a controles adicionales”, en particular aquellas gestionadas durante el periodo sometido a revisión. La medida responde además a recomendaciones de auditorías internas y externas dirigidas a optimizar la verificación de antecedentes y la autenticidad de documentos.

La revisión se enfocará en detectar posibles fraudes e inconsistencias en expedientes vinculados a países considerados de alto riesgo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (ARCHIVO)

¿Qué consecuencias tiene la revisión para titulares de Green Card y solicitantes de asilo?

Las personas alcanzadas por la medida pueden recibir notificaciones de USCIS requiriendo información adicional, citaciones para entrevistas presenciales o nuevos requerimientos de documentación. El proceso puede implicar retrasos en la resolución de solicitudes y en la obtención de documentos definitivos.

Si se detectan inconsistencias o sospechas fundadas de fraude, la agencia puede iniciar procedimientos administrativos para la revocación de la residencia o beneficios otorgados. Los comunicados oficiales aclaran que cada caso será evaluado individualmente y se respetarán los derechos de apelación previstos en la ley migratoria de Estados Unidos. Hasta ahora, no se ha informado sobre revocaciones masivas, sino sobre la apertura de revisiones caso por caso.

¿Qué cifras y datos oficiales acompañan la revisión migratoria de USCIS?

Entre los datos publicados se encuentran:

Cerca de 33.000 casos de presunto fraude remitidos a la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional desde enero de 2025.

Un incremento del 138% en el número de expedientes revisados en comparación con el promedio anual previo.

Decenas de miles de titulares de Green Card y solicitantes de asilo sujetos a revisión durante el periodo estipulado.

La agencia no ha divulgado listas específicas de países o nacionalidades afectadas, aunque el foco principal apunta a aquellas consideradas de alto riesgo institucionalmente.

¿Qué permanece igual y qué ha cambiado con los nuevos controles migratorios?

La iniciativa de USCIS incorpora controles adicionales para la revisión de antecedentes, autenticidad documental y entrevistas personales. Las personas afectadas mantienen los derechos de apelación y defensa, así como los procedimientos de notificación y audiencia previstos legalmente.

La agencia aclaró que la revisión no implica automáticamente la revocación de beneficios, sino un proceso de verificación para asegurar la validez de cada expediente. Aquellas personas que cumplan con los requisitos legales y presenten documentación válida podrán mantener sus beneficios, según la normativa vigente.

Los principales afectados por la revisión migratoria federal son titulares y solicitantes de Green Card y asilo, con especial atención a documentación y antecedentes cuestionables. (ARCHIVO)

¿Qué reacciones institucionales y de la sociedad civil ha generado la revisión migratoria?

La administración federal expresó que el fortalecimiento de los controles es una medida para “proteger la seguridad nacional y la confianza pública en el sistema migratorio”, según declaración difundida por USCIS en canales oficiales. No se han realizado comentarios sobre el alcance final de la revisión ni sobre la proporción de casos que podrían derivar en la revocación de beneficios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró su apoyo a la medida y destacó la coordinación entre agencias para la detección de posibles irregularidades. Organizaciones como Human Rights Watch y la American Immigration Lawyers Association solicitaron información adicional, aunque la postura institucional señala el cumplimiento de la ley y la transparencia en los procesos.

¿Qué deben hacer quienes tienen residencia permanente o solicitan asilo ante la revisión de USCIS?

Las personas incluidas en la revisión deben prestar atención a notificaciones formales de USCIS, responder los requerimientos de información y acudir a las entrevistas correspondientes. La agencia recomienda mantener la documentación actualizada y consultar fuentes oficiales para verificar el estado de sus expedientes.

Los afectados disponen de recursos legales de apelación y defensa previstos en la legislación migratoria de Estados Unidos. Organizaciones de asistencia legal aconsejan recopilar toda la documentación relevante y buscar asesoría especializada ante cualquier notificación sobre reapertura de casos.

¿Cómo afecta en el corto plazo la revisión masiva a los beneficiarios migratorios?

La revisión implementada por USCIS transforma la gestión de expedientes migratorios, con especial hincapié en seguridad nacional y verificación documental. Los titulares de Green Card y solicitantes de asilo pueden enfrentar demoras y nuevas exigencias documentales durante el proceso. Según la agencia, la revisión continuará hasta analizar todos los expedientes involucrados y se mantendrán los canales de comunicación institucional para informar a los afectados sobre los desarrollos y resultados.