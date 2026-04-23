Estados Unidos

Nuevo cambio en la cúpula militar de Estados Unidos: el Pentágono anunció la salida del secretario de la Marina, John Phelan

La decisión se produjo sin explicaciones oficiales y en medio de una serie de cambios en la conducción del Departamento de Defensa

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John Phelan durante una audiencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, en Washington (AP Foto/Rod Lamkey, Jr./Archivo)
John Phelan durante una audiencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, en Washington (AP Foto/Rod Lamkey, Jr./Archivo)

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue apartado de su cargo de manera inmediata, según confirmó el Pentágono, en una decisión inesperada y sin motivos oficiales detallados.

Esta acción convierte a Phelan en el primer jefe de una rama militar en dejar su puesto durante el segundo mandato de Donald Trump, y se suma a una serie de relevos en la cúpula de Defensa estadounidense en los últimos meses.

La salida de Phelan ocurre en un contexto especialmente delicado para la Marina, que actualmente sostiene el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y lidera operaciones marítimas contra embarcaciones conectadas con Teherán en medio de una tregua frágil.

El cese del secretario se anunció tan solo un día después de que Phelan encabezara la conferencia anual de la Marina en Washington y expusiera su agenda ante cientos de representantes del sector.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó que Phelan “abandona la administración con efecto inmediato” y que será reemplazado de forma interina por el subsecretario Hung Cao.

Este relevo se suma al reciente despido del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, y de otros oficiales de alto rango.

John Phelan durante un acto en Mar-a-Lago luego de que Donald Trump presentara la “Golden Fleet” (REUTERS/Jessica Koscielniak/Archivo)
John Phelan durante un acto en Mar-a-Lago luego de que Donald Trump presentara la “Golden Fleet” (REUTERS/Jessica Koscielniak/Archivo)

Cao, quien asume la secretaría de la Marina de forma provisional, es un veterano con 25 años de servicio, experiencia en zonas de combate y una historia personal marcada por haber huido de Vietnam en su infancia.

En el ámbito político, participó en las elecciones al Senado por Virginia con el respaldo de Donald Trump, aunque no logró imponerse en las primarias republicanas. Durante su campaña, Cao criticó abiertamente la gestión de Joe Biden y denunció lo que consideraba una pérdida de valores nacionales.

John Phelan, por su parte, no contaba con experiencia previa en las fuerzas armadas ni en cargos de alta gestión civil antes de su nominación para encabezar la Marina en 2024.

Su perfil es el de un empresario y donante relevante para la campaña de Trump, fundador de la firma de inversiones Rugger Management LLC. Su acercamiento al ámbito militar se limitaba a su labor como asesor en la organización Spirit of America, enfocada en apoyar a Ucrania y Taiwán.

Destituciones en la cúpula militar

La salida de Phelan se inscribe en una serie de cambios y purgas en la estructura de mando militar estadounidense desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth junto a John Phelan (REUTERS/Jessica Koscielniak/Archivo)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth junto a John Phelan (REUTERS/Jessica Koscielniak/Archivo)

En los últimos meses, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha reemplazado a figuras clave: se ordenó la salida del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown, así como la destitución de los líderes de la Armada y la Guardia Costera, el general responsable de la Agencia de Seguridad Nacional, el vicecomandante de la Fuerza Aérea, un alto almirante en la OTAN y tres asesores legales militares de alto rango.

A esto se suma la renuncia adelantada del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y del jefe del Mando Sur, ambos antes de cumplir sus mandatos completos.

El propio secretario de Defensa justificó esta reestructuración señalando que “el presidente elige a los cargos que quiere”, mientras que desde sectores demócratas se critica lo que consideran una politización de las fuerzas armadas, tradicionalmente apartadas de disputas partidarias.

En paralelo, el Pentágono implementó una reducción en la cantidad de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio, con una meta de recorte del 20% según la directiva de Hegseth.

Esta reorganización busca, según la administración, aumentar la eficiencia y renovar el liderazgo militar en un período marcado por desafíos globales y un reposicionamiento estratégico de Estados Unidos.

El secretario de Defensa justificó esta reestructuración señalando que “el presidente elige a los cargos que quiere” (REUTERS/Nathan Howard)
El secretario de Defensa justificó esta reestructuración señalando que “el presidente elige a los cargos que quiere” (REUTERS/Nathan Howard)

El brusco reemplazo de John Phelan añade otra capa de incertidumbre en la conducción de la Marina, especialmente en un momento crítico para la seguridad marítima internacional y la política de máxima presión hacia Irán.

El nombramiento de Hung Cao como secretario interino deja abierta la pregunta sobre la orientación futura de la fuerza naval y la estabilidad del liderazgo militar estadounidense bajo la actual administración.

(Con información de AFP y The Associated Press)

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