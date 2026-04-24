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Pete Hegseth dijo que Europa debe colaborar más para liberar el estrecho de Ormuz: “No debería ser una lucha exclusiva de EEUU”

El secretario de Guerra confirmó que el bloqueo naval sobre las costas iraníes estará en vigor durante el tiempo que sea necesario y precisó: “Lo que decida el presidente Trump”

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Kevin Lamarque)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a Europa que Washington necesita socios “capaces” y “leales” en la guerra contra Irán. Remarcó que la apertura del estrecho de Ormuz interesa más a los aliados europeos que a Estados Unidos.

No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra”, afirmó Hegseth durante una rueda de prensa en el Pentágono.

En línea con las críticas del presidente Donald Trump, insistió en que “esta no debería ser una lucha exclusiva de EEUU”, dado que el país dispone de “abundantes reservas propias” de energía y no se ve tan afectado por la interrupción del tráfico en esta vía estratégica.

Según Hegseth, “Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero la época de aprovecharse de los demás ha llegado a su fin. (...) Estados Unidos y el mundo libre merecen socios que sean capaces, leales y que comprendan que ser un aliado no es un camino de una sola dirección, sino de doble sentido”.

El secretario calificó de “tonta” la reunión de unos 50 países organizada por Francia y Reino Unido la semana anterior, cuyo objetivo era coordinar una misión “estrictamente defensiva” para asegurar el tránsito por el estrecho, cerrado por Irán como represalia a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Hegseth confirmó que el bloqueo naval sobre las costas iraníes “estará en vigor durante el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump” (REUTERS/Kevin Lamarque)
Hegseth confirmó que el bloqueo naval sobre las costas iraníes “estará en vigor durante el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump” (REUTERS/Kevin Lamarque)

Hegseth señaló que recibirían “con agrado un esfuerzo serio por parte de Europa para tomar medidas respecto a este estrecho y este paso marítimo, considerando que son sus capacidades energéticas las que están más en juego, creo que esto constituye una llamada de atención”, subrayó.

El secretario confirmó que el bloqueo naval sobre las costas iraníes “estará en vigor durante el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump”.

Reconoció que el tráfico marítimo comercial por el estrecho es “mucho más limitado de lo que a cualquiera le gustaría ver”.

Tenemos todo el tiempo del mundo, y no estamos ansiosos por cerrar un acuerdo”, aseguró Hegseth, quien advirtió a Irán “que todavía tiene una ventana abierta para elegir sabiamente”, en referencia a las negociaciones, hasta ahora sin avances, celebradas este mes en Pakistán.

Teherán ha denunciado el cerco y exige su levantamiento como condición para llegar a un acuerdo y reabrir la vía, sobre la que Washington sostiene tener el control.

Desde el inicio del bloqueo, Estados Unidos ha interrumpido el paso de 34 buques, según el jefe del Pentágono.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, mencionó la incautación del tanquero iraní Touska y la captura de dos grandes buques cisterna vinculados a Irán en la región del Indopacífico.

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