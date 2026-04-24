Benjamin Netanyahu anunció que se sometió a un tratamiento contra un tumor maligno de próstata

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó este viernes que fue tratado con éxito de un tumor maligno en la próstata, diagnosticado después de una cirugía por agrandamiento benigno en diciembre de 2024. Declaró que se encuentra en buenas condiciones generales y que sus pruebas de sangre y evaluaciones físicas son normales, sin complicaciones cardíacas tras la implantación de un marcapasos en 2023.

Netanyahu detalló que, durante un examen rutinario posterior a la cirugía, los médicos detectaron una pequeña lesión de menos de un centímetro en la próstata. Se confirmó que era un tumor maligno en fase temprana, sin metástasis. Explicó que recibió tratamiento específico para eliminar la lesión y que se considera libre de la enfermedad en la actualidad.

El mandatario comunicó a través de sus redes sociales que goza de buena salud y excelente forma física. “Tuve un pequeño problema médico con mi próstata que fue completamente tratado”, expresó. Su informe de salud indica que no presenta problemas cardíacos desde la colocación del marcapasos en 2023.

Netanyahu fue diagnosticado tras una cirugía por próstata agrandada al finalizar 2024. Los médicos le ofrecieron dos alternativas: seguimiento médico o tratamiento inmediato. Eligió la intervención de manera anticipada, recibiendo un procedimiento focalizado que eliminó el tumor y no dejó secuelas, según afirmó en su declaración.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó su informe médico anual en X

Detalles del proceso diagnóstico y la decisión médica

El tumor fue detectado en un control de rutina poco tiempo después de la operación inicial. Los especialistas propusieron dos opciones: mantener una vigilancia médica cercana o proceder a tratar el tumor de inmediato. Netanyahu decidió actuar al instante. Señaló que prefiere abordar posibles riesgos sin demora.

Posteriormente, se sometió a una intervención focalizada para remover la lesión. Aseguró que la eliminación fue completa y que actualmente disfruta de un estado de salud estable. El primer ministro atribuyó su bienestar a la acción rápida adoptada junto a su equipo médico.

Se observa humo saliendo de una aldea en el sur de Líbano mientras el ejército israelí opera en ella, vista desde el lado israelí de la frontera (REUTERS/Gil Eliyahu)

Contexto político y motivos de retraso en el anuncio

Netanyahu optó por retrasar la publicación de su informe médico durante dos meses, argumentando que prefería evitar que el “régimen iraní difundiera propaganda falsa contra Israel” si la información salía a la luz en ese momento. Aclaró que esta decisión buscaba reducir el riesgo de instrumentalización por enemigos exteriores.

Durante las semanas previas al anuncio, circularon rumores en redes sociales sobre la salud del primer ministro, especialmente en los momentos más críticos del conflicto reciente. Especulaciones sobre su estado general se extendieron, pero quedaron descartadas tras la divulgación detallada de su estado de salud y el informe oficial.

Netanyahu concluyó que responder con rapidez ante amenazas es una convicción que aplica tanto en su vida personal como en la gestión nacional, integrando así su enfoque frente a desafíos y su comprensión del liderazgo.