Cita con la bachata: Romeo Santos y Prince Royce llegarán a El Salvador con su gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026″

El Estadio Cuscatlán se vestirá de gala el próximo 15 de agosto de 2026 para recibir a las dos figuras más grandes de la bachata moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espera ha sido larga, los rumores incesantes y la expectativa, casi insoportable. Sin embargo, el momento de la redención para los amantes del género amargue ha llegado.

El Salvador se prepara para ser el escenario de un evento que no solo marcará el calendario de 2026, sino que se escribirá con letras de oro en los libros de la música latina.

Romeo Santos y Prince Royce, las dos figuras más influyentes de la bachata moderna, han confirmado que San Salvador es una de las paradas estelares de su gira conjunta “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”.

El próximo 15 de agosto de 2026, el Estadio Cuscatlán dejará de ser un recinto deportivo para transformarse en el templo del romance y el baile. Esta gira no es simplemente una serie de conciertos; es la culminación de una alianza que el mundo del entretenimiento esperó por más de una década.

Romeo Santos y Prince Royce. Como parte de su ambiciosa gira mundial 'Mejor Tarde Que Nunca Tour' (Cortesía AiC Promotions).

Lo que en algún momento fue visto por los medios y los fanáticos como una rivalidad encarnizada por el trono de la bachata, ha florecido en una colaboración fraternal que promete un espectáculo sin precedentes en la región.

Aunque la gira fue anunciada oficialmente en diciembre de 2025, el vínculo que une a Romeo y Royce en este proyecto tiene raíces más profundas. Según fuentes cercanas a los artistas, la idea de un tour compartido nació tras el éxito rotundo de su álbum colaborativo “Better Late Than Never”.

Este disco, que rompió récords de streaming en sus primeras 24 horas, fue el catalizador que permitió a ambos artistas fusionar sus estilos: la sofisticación lírica y el toque “atigrado” de Romeo con la frescura melódica y el carisma pop de Prince Royce.

El tour dio sus primeros pasos el 2 de abril de 2026 en el Fiserv Forum de Milwaukee, Estados Unidos. Aquellos que presenciaron el inicio de la gira describen un show electrizante, con una escenografía vanguardista inspirada en la arquitectura de Nueva York, ciudad que vio nacer y crecer a ambos artistas.

Music Vibe compartió el avance oficial, anticipando que el tour 'Mejor Tarde Que Nunca' unirá a Romeo Santos y Prince Royce en diferentes escenarios mexicanos. (X/ @Musicvibe_mx)

El Salvador en el epicentro del tour latino

La llegada de este tour al “Pulgarcito de América”, es un testimonio de la importancia que el público salvadoreño tiene para la industria musical. Tras años de recibir a los artistas de forma individual, el “Coloso de Montserrat” será testigo de la química única entre ambos. Pero El Salvador no es el único país en la mira; la gira tiene un recorrido ambicioso por Latinoamérica que incluye paradas confirmadas en:

Costa Rica: 18 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional.

México: Una serie de conciertos en octubre de 2026 que abarcarán la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Guatemala y Honduras: Las fechas exactas para estas naciones están por confirmarse, pero se espera que se lleven a cabo inmediatamente después de su paso por suelo cuscatleco.

La boletería será gestionada a través de la plataforma Smart Ticket, y se espera una demanda masiva que podría agotar las localidades en cuestión de horas. Los fanáticos deben estar atentos al siguiente cronograma:

Preventa Exclusiva Nequi: 28 y 29 de abril. Una oportunidad de oro para los usuarios de esta plataforma financiera.

Venta General: Iniciará el 30 de abril, abierta para todo el público con cualquier método de pago.

Romeo Santos y Prince Royce están listos para demostrar por qué son los dueños del género amargue (Cortesía Romeo Santos).

Los precios reflejan la magnitud del evento, ofreciendo opciones para todos los presupuestos:

Ultraplatinum: $265.00

Platinum: $200.00

VIP: $145.00

Nivel 12: $135.00

Platea: $110.00

Tribuna: $85.00

Sombra: $65.00

General: $45.00

El repertorio promete ser un viaje nostálgico y moderno a la vez. Desde los clásicos que Romeo Santos inmortalizó con el grupo Aventura hasta los éxitos que lanzaron a Prince Royce al estrellato como “Stand by Me” o “Carita de Inocente”. A esto se suman los nuevos himnos de su producción conjunta que ya están sonando en todas las radios del país.