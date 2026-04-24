La película “Michael” recauda USD 18,5 millones en su primer día de estreno y marca un debut histórico en taquilla

La película biográfica Michael sobre Michael Jackson recaudó 18,5 millones de dólares a nivel global en su primer día de estreno. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

El estreno internacional de la película Michael, inspirada en la vida de Michael Jackson, alcanzó una recaudación global de 18,5 millones de dólares en su primer día en cartelera, según informó el sitio especializado Deadline. El filme, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, se estrenó el 23 de abril de 2026 y se proyectó en 82 mercados. La producción fue distribuida por Universal Pictures fuera de Estados Unidos y Lionsgate en el mercado norteamericano.

De acuerdo con datos recabados por el sitio especializado Deadline y confirmados por el portal de monitoreo de taquilla Box Office Pro y el medio especializado en industria cinematográfica Deadline, el impacto de la película está documentado en las cifras: 23.230 salas y más de 50.500 pantallas a nivel mundial. Estos registros se lograron gracias a la demanda sostenida en mercados clave de Europa, Latinoamérica, Asia y Oceanía.

El lanzamiento de Michael se produce tras varios estrenos recientes de películas biográficas musicales. La película explora distintas etapas de la vida profesional y personal de Michael Jackson, en el contexto de una estrategia de estreno global. Según el portal de monitoreo de taquilla Box Office Pro, el éxito incluye cifras récord en Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, México, España, Brasil y Australia, países donde la película lideró la taquilla local y superó registros previos de otras biografías musicales.

¿Por qué Michael alcanzó cifras históricas de taquilla?

El desempeño de Michael responde a varios factores: el atractivo de la figura de Michael Jackson, la amplia cobertura mediática y una distribución estratégica. El sitio especializado Deadline detalló que el filme se proyectó en simultáneo en los principales mercados de Europa, América Latina, Asia y Oceanía, lo cual permitió un impacto inmediato y de gran magnitud. En Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, México, España, Brasil y Australia, los estrenos generaron cifras superiores a los debuts de Bohemian Rhapsody y Elvis.

En Francia, la película registró una apertura de 2,6 millones de dólares, el mayor debut para una biografía musical en ese país. En Reino Unido e Irlanda, la cinta consiguió un 71% de cuota de mercado y lideró la taquilla local, de acuerdo al sitio especializado Deadline. Italia alcanzó 1,3 millones de dólares en 480 complejos, mientras Alemania sumó 1 millón de dólares, ambos países logrando marcas sin precedentes en el género.

Michael logró una recaudación de 12,5 millones de dólares en Estados Unidos durante funciones de preestreno, marcando un récord histórico local. (Universal Pictures)

¿Cuánto recaudó Michael en Estados Unidos y qué récords superó?

En Estados Unidos, la película fue distribuida por Lionsgate y estrenada con funciones de preestreno el 23 de abril de 2026. Según el sitio especializado Deadline y el portal de monitoreo de taquilla Box Office Pro, la recaudación previa superó los 12,5 millones de dólares, estableciendo un récord local para una biografía musical. Este monto superó con claridad los 4,96 millones de dólares obtenidos por Straight Outta Compton en su preestreno.

Las proyecciones para el primer fin de semana sitúan la recaudación entre 65 y 80 millones de dólares, con posibilidad de llegar a los 100 millones en escenarios de alta demanda, según la firma de análisis cinematográfico The Cinema Group. Michael también superó en preventa a estrenos recientes como Project Hail Mary y quedó por delante de las cifras de franquicias como John Wick: Chapter 4 y The Hunger Games: Mockingjay Part 2.

¿Cómo se compara Michael con otras biografías musicales recientes?

El sitio especializado Deadline informó que Michael superó en su lanzamiento a títulos del subgénero como Bohemian Rhapsody, que debutó con 18,4 millones de dólares a nivel global y 51 millones en Estados Unidos. Elvis, otra biografía musical relevante, tampoco alcanzó las cifras reportadas para la cinta de Fuqua. Según el medio especializado Koimoi, los resultados en Europa y Latinoamérica revelan una amplia penetración de la película.

A continuación, un resumen de los principales hitos de taquilla reportados por el sitio especializado Deadline:

Francia: 2,6 millones de dólares en 743 salas.

Reino Unido e Irlanda: Mayor apertura para una biografía musical y 71% de cuota de mercado.

Italia: 1,3 millones de dólares en 480 complejos, récord histórico local.

Alemania: 1 millón de dólares y 55% de participación en taquilla.

México: 1,6 millones de dólares, 64% del mercado nacional.

España: 1,1 millones de dólares, máximo histórico para el género.

Australia: 1 millón de dólares, superando la apertura de Elvis.

Brasil: 2 millones de dólares, incluyendo funciones previas.

¿Quiénes participaron en la realización de la película Michael?

La dirección de Michael estuvo a cargo de Antoine Fuqua, sobre un guion de John Logan. La producción fue responsabilidad de Graham King, quien también participó en Bohemian Rhapsody. El papel protagónico recayó en Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, quien interpretó al artista en diferentes etapas vitales.

El filme contó con la participación de los herederos del artista y las compañías Lionsgate y Universal Pictures. El equipo técnico integró profesionales especializados en fotografía, música y diseño de producción. Según el portal de monitoreo de taquilla Box Office Pro, la estrategia global del lanzamiento buscó maximizar el alcance y confirmar la vigencia del legado de Jackson dentro de la cultura contemporánea.

El éxito global de Michael impulsa el auge de las biografías musicales y anticipa nuevos proyectos inspirados en figuras icónicas del espectáculo. (Lionsgate)

¿Cómo fue recibida por el público y la crítica la película Michael?

La respuesta de la audiencia fue distinta a la valoración de la crítica especializada. De acuerdo con el sitio especializado Deadline y el portal de valoración cinematográfica Rotten Tomatoes, el público otorgó un 96% de aprobación a la película durante su estreno, frente a un 40% de valoración crítica. Esta brecha fue subrayada por el portal de monitoreo de taquilla Box Office Pro y el medio Koimoi.

Sobre los resultados de taquilla, fuentes de la industria declararon a Deadline: “superó las expectativas de preventa y registro de asistencia durante las funciones de preestreno”. La puntuación de la audiencia refleja el interés duradero en la figura de Jackson y la fuerte demanda de producciones biográficas musicales.

¿Qué impacto tiene Michael en la industria cinematográfica y qué se proyecta a futuro?

El estreno global de Michael impulsa una tendencia en la industria hacia lanzamientos simultáneos en varios mercados y el aprovechamiento del atractivo de figuras musicales con proyección internacional. Analistas de Box Office Pro sostienen que su desempeño podría favorecer la creación de nuevas producciones similares y consolidar las biografías musicales como uno de los subgéneros más lucrativos para los grandes estudios.

La recaudación esperada para la primera semana, supera los USD 150 millones de dólares, posicionando a Michael como referente inmediato en términos de rentabilidad y alcance internacional.

De acuerdo con las previsiones del sitio especializado Deadline y la firma de análisis cinematográfico The Cinema Group, la película podría seguir liderando la taquilla mundial el próximo fin de semana, antes del estreno de otros títulos de gran presupuesto. El interés en torno a la figura de Michael Jackson se mantiene alto, especialmente en mercados pendientes de estreno como China e India, considerados de gran potencial de audiencia. El rendimiento de Michael genera expectativas de nuevas producciones biográficas musicales en el corto y mediano plazo.