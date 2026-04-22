Estados Unidos

Estados Unidos mostró su poder militar mientras se estira la tregua con Irán: “Ningún ejército se adapta como nosotros”

El Comando Central del Pentágono exhibió aviones, buques y drones en acción. Tras el alto el fuego concedido por Trump al régimen teocrático, Teherán no respondió a la medida y capturó dos barcos

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EEUU aseguró que se “rearma” durante el alto el fuego con Irán y mostró maniobras militares

Mientras el alto el fuego se extiende sin una definición clara sobre su futuro, Estados Unidos dejó en claro que la pausa en los combates no implica inmovilidad. El United States Central Command (CENTCOM) difundió un video en la red X en el que muestra a sus fuerzas en pleno proceso de reorganización y preparación operativa.

La pieza, de 54 segundos, combina imágenes de aviones militares sobrevolando, buques de la Armada en maniobra, drones en operación y personal desarrollando tareas dentro de instalaciones estratégicas. El montaje, ágil y fragmentado, condensa distintas capacidades en pocos segundos y transmite una idea central: actividad constante durante la tregua.

Vista frontal de un bombardero B-2 Spirit gris oscuro dentro de un hangar. Dos militares con equipo de tierra están de pie cerca de la parte delantera del avión
El video difundido por el CENTCOM muestra la reorganización y preparación operativa de las fuerzas estadounidenses durante la tregua con Irán. (Captura de video)

El video incluye un mensaje del almirante Charles Bradford Cooper, comandante del CENTCOM, quien subraya el momento que atraviesan las fuerzas estadounidenses. “Nos estamos rearmando, estamos readaptando nuestras herramientas y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe ningún ejército en el mundo que se adapte como nosotros”, afirma. Y agrega: “Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo durante el alto el fuego”.

Primer plano de la parte delantera de un avión de combate gris, con un piloto visible en la cabina bajo un dosel tintado. Se ven números '5454' en el fuselaje
La difusión de imágenes de aviones, buques y drones evidencia la actividad constante de Estados Unidos pese al alto el fuego. (Captura de video)

La difusión del material se da en paralelo a la decisión del presidente Donald Trump de extender de manera indefinida la tregua con Iran, una medida que —según explicó— busca ganar tiempo para que Teherán presente una propuesta unificada en la mesa de negociación. Al mismo tiempo, el mandatario ordenó mantener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y dejó a las fuerzas estadounidenses en estado de preparación, en un esquema que combina pausa en los ataques con presión sostenida.

Desde Washington, el mensaje fue explícito: la tregua no implica un repliegue estratégico. “He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y permanezcan listas”, señaló Donald Trump al justificar la extensión, en un contexto marcado por negociaciones frágiles y sin avances concretos.

Vista aérea de un destructor de la Marina de EEUU navegando en el océano azul. El buque de guerra gris deja una estela blanca y tiene una cubierta de aterrizaje
El bloqueo naval sobre los puertos iraníes sigue vigente por decisión de Washington, como parte de una estrategia de presión sostenida. (Captura de video)

En simultáneo, en Teherán, miles de personas se congregaban en plazas como Vanak y Enghelab, donde el ejército iraní exhibía misiles balísticos en espacios públicos, en escenas atravesadas por banderas, consignas y una fuerte carga simbólica. La presencia de ese armamento —identificado por medios locales como parte de su programa de misiles de largo alcance— se produjo en el mismo marco temporal en que se sostenía la tregua.

Ese doble escenario —actividad militar estadounidense en clave operativa y despliegue iraní en el espacio público— refleja cómo el alto el fuego convive con movimientos concretos en ambos lados. Lejos de congelar la dinámica del conflicto, la pausa parece haber abierto una etapa distinta: menos visible en términos de combate directo, pero activa en términos de preparación, presión y construcción de poder.

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