Bajo presión, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajará a Pakistán para avanzar en el diálogo con Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. REUTERS/Pierre Albouy

Los medios estatales iraníes confirmaron que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, viajará este viernes a Pakistán, país que media entre la República Islámica y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“El ministro de Asuntos Exteriores de Irán iniciará una gira regional el viernes 24 de abril por la noche, con visitas a Islamabad, Mascate y Moscú”, informó la agencia oficial de noticias IRNA, tras el anuncio de un funcionario pakistaní.

“El objetivo de este viaje es celebrar consultas bilaterales, analizar la situación en la región y evaluar la situación actual respecto a la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán”.

Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas con el poderoso jefe militar de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y con el principal diplomático del país, Ishaq Dar, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones de paz con Estados Unidos.

En ese sentido, la capital pakistaní se prepara para una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, pero no está claro si Araghchi y la delegación que lo acompaña se reunirán con funcionarios estadounidenses para abordar la guerra en Medio Oriente.

Araghchi también habló con el presidente de la región autónoma kurda de Irak, Nechirvan Barzani, según publicó el canal oficial de Telegram del ministro.

Pakistán se ha erigido como principal mediador en los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, pero tras una primera sesión de conversaciones maratónica el 11 de abril, Teherán se ha negado hasta el momento a enviar una delegación a Islamabad para una segunda ronda.

El poderoso jefe militar y el primer ministro de Pakistán concluyeron el sábado visitas separadas destinadas a poner fin a la guerra con Irán. El mariscal de campo Asim Munir partió de Teherán, mientras que el primer ministro Shehbaz Sharif regresó a su país desde Turquía.

El general de campo Asim Munir. (Servicio Inter de Relaciones Públicas via AP)

Munir se reunió con la cúpula dirigente iraní y los negociadores de paz durante una visita de tres días a Teherán, según un comunicado del ejército pakistaní.

La visita demostró la “firme determinación de Pakistán de facilitar una solución negociada... y de promover la paz, la estabilidad y la prosperidad”, declaró el ejército, antes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para los próximos días en Islamabad.

Munir mantuvo conversaciones con el presidente del país, el ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del Parlamento y el jefe del centro de mando militar central de Irán.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, encabezaron la delegación iraní en Islamabad la semana pasada para las conversaciones de paz con Estados Unidos, el contacto cara a cara de más alto nivel entre ambos países en décadas.

Esas conversaciones concluyeron sin acuerdo, pero la diplomacia continuó posteriormente, con el primer ministro de Pakistán realizando una gira por tres países: Arabia Saudita, Qatar y Turquía, para impulsar el proceso de paz.

Esa visita también concluyó el sábado, cuando Sharif y el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, abandonaron un foro diplomático en Antalya, según declaraciones de ambos funcionarios.

Se espera una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad la próxima semana.

En Teherán, “el mariscal de campo subrayó la necesidad de diálogo, desescalada y resolución pacífica de los asuntos pendientes mediante un diálogo diplomático sostenido”, según la declaración pakistaní.

Teherán amenazó el sábado con cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos continuaba con el bloqueo de los puertos iraníes, horas después de que Irán anunciara la reapertura de la estratégica vía marítima tras el alto el fuego en el Líbano.

(Con información de AFP)