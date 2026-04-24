Mundo

La reacción de la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas: “La amenaza de las islas”

Los medios del Reino Unido no tardaron en inundar sus portales de artículos con las presuntas consideraciones del presidente de Estados Unidos sobre el archipiélago que Argentina reclama desde la ocupación inglesa en 1833

Guardar
Collage de periódicos británicos sobre Donald Trump y las Islas Malvinas. Muestra soldados, la bandera del Reino Unido y varias imágenes de Trump.
Un collage de recortes de prensa británica ilustra la repercusión de las declaraciones de Donald Trump sobre la soberanía de las Islas Malvinas, con titulares que destacan la "amenaza" de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que Estados Unidos revise su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas tras declaraciones de Donald Trump generó una fuerte reacción en la prensa británica. Medios como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian destacaron el impacto de esta advertencia, surgida a partir de un correo interno filtrado del Pentágono en el que se menciona la opción de castigar al Reino Unido por su postura sobre el conflicto con Irán.

Primera plana del periódico The Sun con grandes retratos de Donald Trump y Keir Starmer, superpuestos a una vista costera de las Malvinas
La portada del periódico The Sun destaca la posible acción de Donald Trump de revisar el reclamo del Reino Unido sobre las Malvinas, junto a imágenes del ex presidente y Keir Starmer.

El periódico The Sun informó que Trump podría examinar la postura estadounidense respecto a la soberanía británica sobre las “Falkland Islands” (nombre que dan los británicos a las Malvinas) como represalia por la negativa del Reino Unido a permitir el uso de sus bases en el contexto del reciente conflicto con Irán. La publicación resaltó que la información proviene de documentos internos del Pentágono, donde se exponen posibles medidas contra aliados que, a juicio del expresidente estadounidense, no respaldaron a Estados Unidos en acciones militares.

La nota de The Telegraph sobre Trump y las islas Malvinas
La nota de The Telegraph sobre Trump y las islas Malvinas

De acuerdo con The Telegraph, la filtración reveló que Washington considera “penalizar” a socios de la OTAN reticentes a apoyar la ofensiva en Oriente Medio. Entre las sanciones evaluadas figura “la revisión del respaldo a la reclamación británica” sobre las Malvinas, lo que supone un giro en la tradicional alianza entre ambos países y reaviva el debate sobre la soberanía del archipiélago en el Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina.

Recorte de periódico con soldados británicos y bandera del Reino Unido en paisaje frío, junto a Donald Trump hablando, y titulares sobre Malvinas
Donald Trump, en una noticia del Daily Mail, amenaza con revisar la soberanía británica sobre las Malvinas y sancionar a España por su postura ante un conflicto con Irán.

Daily Mail amplió que el Pentágono valora alternativas para sancionar a los miembros de la OTAN que no colaboraron con Estados Unidos en la guerra contra Irán, citando como ejemplo la posible suspensión de España de la Alianza Atlántica y la reconsideración del apoyo diplomático a las “posesiones imperiales europeas”, entre ellas las Malvinas. El medio remarcó que la postura estadounidense se encuentra detallada en mensajes internos donde se expresa frustración por la negativa de algunos aliados a conceder permisos de sobrevuelo y uso de bases militares.

Captura de pantalla de un artículo de noticias. Donald Trump está sentado en un escritorio de madera, rodeado de hombres en traje y periodistas
Una captura de pantalla muestra un artículo sobre la posible revisión por parte de Donald Trump del reclamo de soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas, junto a una imagen del expresidente en un evento de prensa.

El análisis de The Independent subrayó la tensión entre la administración de Trump y el gobierno británico encabezado por Keir Starmer, a quien el expresidente norteamericano calificó de “cobarde” por no sumarse al operativo militar en Irán. El periódico recordó que la opción de revisar la posición estadounidense sobre las Malvinas fue propuesta como una forma de represalia por la falta de apoyo británico, según la información filtrada.

Primer plano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con una sonrisa ligera, mirando hacia la derecha con un fondo claro
En la nota de The Guardian, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sonríe mientras España desmiente informes sobre posibles represalias del Pentágono por su postura en la OTAN y las Malvinas.

The Guardian abordó el tema al contextualizar la situación de España en la OTAN y recogió que el correo interno del Pentágono plantea la posibilidad de que Estados Unidos deje de respaldar la soberanía británica sobre las islas, como parte de un paquete de medidas de presión. El diario también mencionó la persistente disputa entre el Reino Unido y Argentina por el control del archipiélago, escenario de un conflicto armado en 1982 que causó la muerte de aproximadamente 650 soldados argentinos y 255 británicos.

En este contexto, The Sun citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Donald Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”. La controversia se produce en un momento donde la relación diplomática entre Londres y Washington atraviesa una etapa marcada por la desconfianza y la incertidumbre sobre el futuro de los compromisos bilaterales.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se dan la mano durante una rueda de prensa en Chequers, al término de una visita de Estado el 18 de septiembre de 2025 en Aylesbury, Reino Unido. Leon Neal/Pool vía REUTERS
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se dan la mano durante una rueda de prensa en Chequers, al término de una visita de Estado el 18 de septiembre de 2025 en Aylesbury, Reino Unido. Leon Neal/Pool vía REUTERS

Según los reportes, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene en su web que las islas se encuentran bajo administración del Reino Unido, pero son reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, mantiene una relación cercana con Trump. Este dato añade un matiz al escenario internacional, donde las declaraciones del exmandatario estadounidense se interpretan como un intento de presionar a sus aliados europeos.

Las publicaciones británicas coinciden en señalar la gravedad del mensaje emitido por el entorno de Trump, que pone en tela de juicio el tradicional respaldo estadounidense a la reivindicación británica sobre las Malvinas/Falkland Islands. La filtración de estos documentos internos del Pentágono, revelada inicialmente por Reuters y reproducida por la prensa británica, expone la fragilidad de ciertas alianzas históricas ante el nuevo escenario geopolítico.

Temas Relacionados

EEUUArgentinaMalvinasOTANEspañaDonald Trump

Últimas Noticias

El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals

De Bélgica a Reino Unido y Dinamarca, los cambios escolares de príncipes y princesas muestran una realidad compartida con miles de estudiantes

El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals

El inesperado rol del barro en el tsunami de Japón: el factor invisible que agravó la catástrofe en 2011

Un análisis de imágenes satelitales y videos muestra cómo la presencia de fango fue determinante en la tragedia y multiplicó el daño, desafiando los modelos tradicionales de riesgo y construcción

El inesperado rol del barro en el tsunami de Japón: el factor invisible que agravó la catástrofe en 2011

Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa: al menos dos muertos y 14 heridos

Las autoridades de emergencia dieron los detalles de las víctimas fatales tras el bombardeo. Varias viviendas resultaron dañadas por dispositivos aéreos, lo que provocó incendios durante la madrugada

Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa: al menos dos muertos y 14 heridos

El rey Carlos III visitará Estados Unidos en medio de la tensa relación entre Donald Trump y Keir Starmer

La agenda oficial incluye reuniones diplomáticas y actos conmemorativos, mientras la guerra en Medio Oriente y el escándalo del ex príncipe Andrés generan incertidumbre respecto a los alcances de la estadía del monarca en territorio estadounidense

El rey Carlos III visitará Estados Unidos en medio de la tensa relación entre Donald Trump y Keir Starmer

EN VIVO | Hezbollah afirmó que se reserva el derecho a responder a las “agresiones” israelíes

El grupo terrorista sostuvo que extender el alto el fuego en Líbano “carece de sentido” ante los continuos “actos hostiles” en la zona

EN VIVO | Hezbollah afirmó que se reserva el derecho a responder a las “agresiones” israelíes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avanza reforma en Edomex que permitirá valorar el trabajo doméstico en procesos legales

Avanza reforma en Edomex que permitirá valorar el trabajo doméstico en procesos legales

Licuado para el colesterol alto: amaranto, avena y manzana en un desayuno saludable

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril?

Diez en diez: la factura económica de la inestabilidad política

INFOBAE AMÉRICA

El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals

El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals

El inesperado rol del barro en el tsunami de Japón: el factor invisible que agravó la catástrofe en 2011

Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa: al menos dos muertos y 14 heridos

El rey Carlos III visitará Estados Unidos en medio de la tensa relación entre Donald Trump y Keir Starmer

Chile y Bolivia impulsaron el fortalecimiento del control fronterizo contra la migración ilegal y el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

“Lo dejamos acá” reunirá a Ricardo Darín y Diego Peretti en la primera exclusiva argentina de Netflix

“Lo dejamos acá” reunirá a Ricardo Darín y Diego Peretti en la primera exclusiva argentina de Netflix

La leyenda de la música que iba a aparecer en el biopic de Michael Jackson y fue descartada por “circunstancias legales”

Amor sin edad: 10 parejas de famosos que superaron la brecha generacional

Slash y el desafío extremo de Guns N’ Roses: el secreto detrás de su arsenal de guitarras

Se buscan extras para la próxima película de Disney: Girona acogerá un casting para ‘Enredados’