Estados Unidos

Vuelos de Estados Unidos: qué pasos seguir ante cancelaciones

Ante la escasez de combustible, los viajeros afectados por suspensiones de vuelos deben consultar opciones de reembolso, revisar alternativas ofrecidas por la aerolínea y conservar toda la documentación relevante para defender sus derechos

Guardar
La temporada alta de viajes y eventos internacionales, como el Mundial, sufre graves alteraciones por la crisis en el suministro de aviación (Reuters)
La temporada alta de viajes y eventos internacionales, como el Mundial, sufre graves alteraciones por la crisis en el suministro de aviación (Reuters)

Una oleada de cancelaciones y cambios masivos en los itinerarios de aerolíneas afectan a todo el mundo debido a la escasez de combustible para aviones ocasionada por el conflicto en Medio Oriente. El incremento de precios y la reducción del suministro repercuten especialmente en la temporada alta, cuando la demanda aumenta y grandes eventos internacionales como el Mundial presionan a los aeropuertos.

El impacto para los pasajeros depende de la aerolínea y la jurisdicción de salida. Las protecciones legales no son uniformes y varían considerablemente, según la cadena estadounidense de noticias NBC News.

Qué hacer si cancelan tu vuelo: recomendaciones prácticas

Frente a la posibilidad de una cancelación, los especialistas sugieren:

  • Consultar las opciones de reubicación que ofrece la aerolínea antes de aceptar la primera alternativa.
  • Explorar rutas, horarios o aeropuertos diferentes, lo que podría permitir llegar antes al destino.
  • Si la reubicación no resulta práctica, solicitar el reembolso y reorganizar el viaje, asumiendo que la nueva tarifa puede cambiar.
  • Reservar vuelos en las primeras horas del día para tener más alternativas en caso de cancelación.
  • Activar alertas en aplicaciones de seguimiento para recibir avisos anticipados, a veces antes que la aerolínea.
  • Documentar todo el proceso: conservar tarjetas de embarque, comprobantes, avisos, capturas de pantalla y cualquier comunicación relevante.
  • Pedir siempre confirmación escrita de la aerolínea sobre el motivo concreto de la cancelación.

El desabastecimiento de combustible y la reducción de vuelos tienen repercusiones para toda la industria, lo que obliga a las aerolíneas a implementar estrategias preventivas y a los pasajeros a mantenerse atentos a cambios de último momento en sus itinerarios.

Lufthansa elimina 20.000 vuelos de corto alcance hasta octubre, una de las mayores reestructuraciones anticipadas dentro del sector aéreo global (AP)
Lufthansa elimina 20.000 vuelos de corto alcance hasta octubre, una de las mayores reestructuraciones anticipadas dentro del sector aéreo global (AP)

La mejor defensa ante este contexto es informarse sobre las regulaciones específicas del país y la aerolínea con la que se viaja, conservar documentación detallada de todo el proceso y exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos por las autoridades locales o los convenios internacionales.

Cambios anticipados y respuesta de las aerolíneas

El grupo Lufthansa anunció la eliminación de 20.000 vuelos de corto alcance hasta octubre, una decisión planeada con antelación que se diferencia de las cancelaciones de último minuto causadas por mal clima y deja en evidencia la magnitud de los recortes. Otras compañías están reajustando sus itinerarios semanas antes para limitar el número de pasajeros afectados y mejorar las alternativas disponibles.

La guerra en Medio Oriente ha restringido el acceso al combustible, incrementando los precios internacionales y forzando la cancelación de vuelos tanto nacionales como internacionales. Como resultado, se prevé una temporada marcada por cambios frecuentes y una gestión complicada de los planes de viaje.

Diferencias legales y derechos del pasajero

Las políticas de reembolso y compensación, junto a los derechos de los pasajeros, muestran marcadas diferencias entre regiones y aerolíneas. En Estados Unidos, si la aerolínea cancela un vuelo y el pasajero opta por no viajar, la empresa debe devolver el importe íntegro, incluyendo pagos realizados por equipaje o selección de asiento que no se utilizaron.

En Estados Unidos, la ley obliga a devolver el importe íntegro al pasajero si la compañía cancela el vuelo y el cliente decide no viajar (AP)
En Estados Unidos, la ley obliga a devolver el importe íntegro al pasajero si la compañía cancela el vuelo y el cliente decide no viajar (AP)

En Europa, la normativa puede prever compensaciones económicas cuando la cancelación es responsabilidad de la compañía. Estas normas aplican también a vuelos internacionales operados por empresas europeas.

El marco legal va desde leyes nacionales, como las de Estados Unidos o Canadá, hasta acuerdos internacionales como el Convenio de Montreal, vigente en más de 140 países. En Asia, la protección suele ser limitada y depende de las normativas internas de cada aerolínea.

Eric Napoli, director legal de AirHelp, la plataforma internacional de asesoramiento a pasajeros, indica que en la Unión Europea las aerolíneas mantienen un “deber de asistencia” incluso cuando la cancelación se debe a escasez de combustible.

Temas Relacionados

Estados UnidosEscasez de CombustibleLufthansaDerechos del PasajeroRegulaciones AeronáuticasEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Citadel de Ken Griffin critica a Mamdani por usar su apartamento para promover el plan fiscal de Nueva York

Una reciente iniciativa del alcalde busca aplicar nuevas tasas a segundas residencias, lo que ha generado respuestas contundentes desde el sector financiero y profundizado la discusión sobre la equidad tributaria local

Citadel de Ken Griffin critica a Mamdani por usar su apartamento para promover el plan fiscal de Nueva York

Veintitrés años después de la desaparición de su esposa, un hombre del condado de Baltimore es acusado de su asesinato

La justicia del condado de Baltimore formalizó cargos contra Dwight Rust Jr. luego de un extenso proceso investigativo que incluyó nuevos indicios y el posible móvil de una relación extramarital no declarada

Veintitrés años después de la desaparición de su esposa, un hombre del condado de Baltimore es acusado de su asesinato

Ley que obliga a bancos en Costa Rica a responder por fraudes electrónicos ya entró en vigencia

El marco normativo reciente asigna a las entidades financieras la responsabilidad directa ante casos de sustracción de fondos mediante delitos informáticos, trasladando la obligación probatoria y ampliando la protección a los titulares de cuentas

Ley que obliga a bancos en Costa Rica a responder por fraudes electrónicos ya entró en vigencia

Presión a Irán: Estados Unidos concentró tres portaaviones en Medio Oriente por primera vez desde 2003

El endurecimiento de la acción militar en la región acelera las presiones sobre las rutas energéticas y modifica la dinámica de las negociaciones internacionales

Presión a Irán: Estados Unidos concentró tres portaaviones en Medio Oriente por primera vez desde 2003

Ampliación de horarios en centros de Salud en Panamá depende de un análisis técnico y del presupuesto

Disponibilidad del personal, capacidad operativa de las instalaciones y los recursos económicos para sostener el tiempo extendido, son temas a debate

Ampliación de horarios en centros de Salud en Panamá depende de un análisis técnico y del presupuesto

TECNO

Google confirma la llegada de Gemini a Siri y revela cuándo estará disponible

Google confirma la llegada de Gemini a Siri y revela cuándo estará disponible

Claude ya sabe qué te gusta en Spotify: la función que cambiará tu forma de escuchar música

Spotify ahora indica si una canción fue creada con inteligencia artificial: así funciona

Qué es Instants: todo sobre la nueva app de Instagram para compartir fotos de un solo uso

Centroamérica alcanza récord histórico con más líneas celulares que habitantes

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía rechaza arresto de Bang Si-hyuk, creador de BTS, por falta de pruebas

Fiscalía rechaza arresto de Bang Si-hyuk, creador de BTS, por falta de pruebas

La película “Michael” recauda USD 18,5 millones en su primer día de estreno y marca un debut histórico en taquilla

Alicia Silverstone no volverá a ser Cher, Peacock frenó la secuela de Clueless

Jack Nicholson reaparece en una foto inédita por su cumpleaños 89 tras su retiro de la vida pública

El director de ‘Leaving Neverland’ arremetió contra Michael Jackson: “Fue peor que Jeffrey Epstein”

MUNDO

Pete Hegseth dijo que Europa debe colaborar más para liberar el estrecho de Ormuz: “No debería ser una lucha exclusiva de EEUU”

Pete Hegseth dijo que Europa debe colaborar más para liberar el estrecho de Ormuz: “No debería ser una lucha exclusiva de EEUU”

Bajo presión, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajará a Pakistán para avanzar en el diálogo con Estados Unidos

Benjamin Netanyahu anunció que se sometió a un tratamiento contra un tumor maligno de próstata

La reacción de la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas: “La amenaza de las islas”

El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals