Vuelos de Estados Unidos: qué pasos seguir ante cancelaciones

La temporada alta de viajes y eventos internacionales, como el Mundial, sufre graves alteraciones por la crisis en el suministro de aviación (Reuters)

Una oleada de cancelaciones y cambios masivos en los itinerarios de aerolíneas afectan a todo el mundo debido a la escasez de combustible para aviones ocasionada por el conflicto en Medio Oriente. El incremento de precios y la reducción del suministro repercuten especialmente en la temporada alta, cuando la demanda aumenta y grandes eventos internacionales como el Mundial presionan a los aeropuertos.

El impacto para los pasajeros depende de la aerolínea y la jurisdicción de salida. Las protecciones legales no son uniformes y varían considerablemente, según la cadena estadounidense de noticias NBC News.

Qué hacer si cancelan tu vuelo: recomendaciones prácticas

Frente a la posibilidad de una cancelación, los especialistas sugieren:

Consultar las opciones de reubicación que ofrece la aerolínea antes de aceptar la primera alternativa.

Explorar rutas, horarios o aeropuertos diferentes, lo que podría permitir llegar antes al destino.

Si la reubicación no resulta práctica, solicitar el reembolso y reorganizar el viaje, asumiendo que la nueva tarifa puede cambiar.

Reservar vuelos en las primeras horas del día para tener más alternativas en caso de cancelación.

Activar alertas en aplicaciones de seguimiento para recibir avisos anticipados, a veces antes que la aerolínea.

Documentar todo el proceso: conservar tarjetas de embarque, comprobantes, avisos, capturas de pantalla y cualquier comunicación relevante.

Pedir siempre confirmación escrita de la aerolínea sobre el motivo concreto de la cancelación.

El desabastecimiento de combustible y la reducción de vuelos tienen repercusiones para toda la industria, lo que obliga a las aerolíneas a implementar estrategias preventivas y a los pasajeros a mantenerse atentos a cambios de último momento en sus itinerarios.

Lufthansa elimina 20.000 vuelos de corto alcance hasta octubre, una de las mayores reestructuraciones anticipadas dentro del sector aéreo global (AP)

La mejor defensa ante este contexto es informarse sobre las regulaciones específicas del país y la aerolínea con la que se viaja, conservar documentación detallada de todo el proceso y exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos por las autoridades locales o los convenios internacionales.

Cambios anticipados y respuesta de las aerolíneas

El grupo Lufthansa anunció la eliminación de 20.000 vuelos de corto alcance hasta octubre, una decisión planeada con antelación que se diferencia de las cancelaciones de último minuto causadas por mal clima y deja en evidencia la magnitud de los recortes. Otras compañías están reajustando sus itinerarios semanas antes para limitar el número de pasajeros afectados y mejorar las alternativas disponibles.

La guerra en Medio Oriente ha restringido el acceso al combustible, incrementando los precios internacionales y forzando la cancelación de vuelos tanto nacionales como internacionales. Como resultado, se prevé una temporada marcada por cambios frecuentes y una gestión complicada de los planes de viaje.

Diferencias legales y derechos del pasajero

Las políticas de reembolso y compensación, junto a los derechos de los pasajeros, muestran marcadas diferencias entre regiones y aerolíneas. En Estados Unidos, si la aerolínea cancela un vuelo y el pasajero opta por no viajar, la empresa debe devolver el importe íntegro, incluyendo pagos realizados por equipaje o selección de asiento que no se utilizaron.

En Estados Unidos, la ley obliga a devolver el importe íntegro al pasajero si la compañía cancela el vuelo y el cliente decide no viajar (AP)

En Europa, la normativa puede prever compensaciones económicas cuando la cancelación es responsabilidad de la compañía. Estas normas aplican también a vuelos internacionales operados por empresas europeas.

El marco legal va desde leyes nacionales, como las de Estados Unidos o Canadá, hasta acuerdos internacionales como el Convenio de Montreal, vigente en más de 140 países. En Asia, la protección suele ser limitada y depende de las normativas internas de cada aerolínea.

Eric Napoli, director legal de AirHelp, la plataforma internacional de asesoramiento a pasajeros, indica que en la Unión Europea las aerolíneas mantienen un “deber de asistencia” incluso cuando la cancelación se debe a escasez de combustible.