Fiscalía rechaza arresto de Bang Si-hyuk, creador de BTS, por falta de pruebas

Bang Si-hyuk es una de las figuras más influyentes del K-pop y arquitecto del éxito global de BTS (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

La fiscalía de Corea del Sur rechazó este viernes la solicitud de orden de arresto presentada por la policía contra Bang Si-hyuk, fundador y presidente de HYBE, la compañía detrás del fenómeno global BTS. El reconocido productor musical es investigado por presuntas irregularidades en operaciones bursátiles previas a la salida a bolsa de la empresa.

Según informó la agencia Yonhap News Agency el 24 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl devolvió la solicitud de detención presentada a inicios de esta semana, al considerar que no existen pruebas suficientes para justificar una medida de arresto en esta etapa del proceso. En su comunicación oficial, los fiscales señalaron que se requiere una “investigación complementaria” antes de tomar una decisión de ese calibre.

El caso aborda una presunta manipulación fraudulenta de acciones en 2019, en el periodo previo a la oferta pública inicial (IPO) de HYBE, realizada en octubre de 2020. De acuerdo con las autoridades, Bang habría inducido a inversionistas a vender sus participaciones en la compañía al asegurar que no existían planes inmediatos de cotizar en bolsa, mientras que, en paralelo, avanzaba con los preparativos para dicha operación.

HYBE, la empresa detrás de BTS, se ha convertido en uno de los gigantes del entretenimiento global. (Créditos: getyourguide)

La policía sostiene que esta maniobra habría permitido al empresario obtener beneficios ilícitos que oscilan entre 190.000 millones y 260.000 millones de wones (aproximadamente entre 129 y 175 millones de dólares), a través de acuerdos con fondos de capital privado vinculados a la transacción. La legislación surcoreana, bajo la Ley de Mercados de Capital, contempla penas que van desde un mínimo de cinco años de prisión hasta cadena perpetua para quienes obtengan ganancias ilegales superiores a 5.000 millones de wones mediante prácticas engañosas.

El caso, según detalla la BBC News, se remonta a denuncias recibidas a finales de 2024, lo que derivó en allanamientos a la sede de HYBE y a la Bolsa de Corea en 2025. Además, algunos activos del empresario han sido congelados y se le ha prohibido salir del país desde agosto del mismo año.

Bang Si-hyuk ha negado de manera reiterada todas las acusaciones. Tanto él como la empresa sostienen que el proceso de salida a bolsa se llevó a cabo cumpliendo plenamente con las leyes y regulaciones vigentes, y que no hubo intención de engañar a inversionistas.

La policía acusa al productor de haber inducido a inversionistas a vender acciones antes del IPO de HYBE. (POOL/REUTERS)

En declaraciones recogidas por medios locales y citadas por la BBC, la defensa del empresario “lamentó” que la policía impulsara una orden de arresto, al tiempo que aseguró que continuará cooperando con las autoridades para esclarecer los hechos.

Hybe, por su parte, también ha defendido la legalidad de sus operaciones, argumentando que los acuerdos cuestionados fueron revisados por los asesores de la IPO y que no se consideró necesaria su divulgación pública.

Una figura clave del K-pop global

Bang Si-hyuk, de 53 años, es una de las figuras más influyentes de la industria musical surcoreana. Fundó Big Hit Entertainment en 2005 —hoy conocida como HYBE— tras haber cofundado previamente JYP Entertainment junto a Park Jin-young. Su mayor logro ha sido la creación de BTS, el grupo que marcó un hito en el alcance global del K-pop y convirtió a la compañía en un gigante valorado en miles de millones de dólares.

HYBE, cuyo valor ronda los 7.300 millones de dólares según estimaciones recientes, ha crecido en paralelo al éxito internacional de BTS, considerado su principal activo. La agrupación retomó recientemente sus actividades con una gira mundial tras casi cuatro años de pausa, lo que ha impulsado nuevamente las acciones de la empresa.

El regreso de BTS a los escenarios coincide con el avance de la investigación contra el fundador de HYBE (REUTERS/Kim Hong-ji/Pool/Foto de archivo)

La polémica carta vinculada a la Embajada de EE.UU.

En medio de la investigación, otro elemento ha generado controversia en la opinión pública: una supuesta carta enviada por la Embajada de Estados Unidos en Seúl a la policía, solicitando que se levante la prohibición de viaje que pesa sobre Bang.

De acuerdo con el diario The Korea Herald, el documento habría pedido a las autoridades surcoreanas permitir que el ejecutivo viaje a Estados Unidos para participar en actividades relacionadas con la gira mundial de BTS y eventos vinculados al aniversario 250 de la independencia estadounidense.

Sin embargo, Hybe negó categóricamente haber solicitado la intervención de la embajada para favorecer a su fundador. “No hemos pedido a la Embajada de Estados Unidos que interceda para levantar la prohibición de viaje”, señaló un portavoz de la compañía. Además, aseguran que Bang no ha recibido una invitación formal para asistir a dichos eventos.

Por su parte, propia embajada evitó profundizar en el tema, limitándose a señalar que no tenía comentarios adicionales.

Por otro lado, pese al rechazo de la orden de arresto, el caso está lejos de cerrarse. La fiscalía ha solicitado a la policía continuar con la recolección de pruebas, lo que deja abierta la posibilidad de que se presente una nueva solicitud de detención en el futuro o que Bang sea imputado sin arresto previo.

Expertos legales citados por la BBC señalan que las autoridades podrían insistir en una detención para evitar riesgos de fuga o manipulación de evidencia, aunque también existe la opción de avanzar directamente hacia una acusación formal.