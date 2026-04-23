Desmantelan la mayor red de fraude migratorio en Estados Unidos

La red de fraude migratorio en Florida suma más de USD 20 millones estafados a inmigrantes brasileños y de otras nacionalidades (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

El fraude migratorio en Florida dejó al descubierto una red que, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange y el Departamento de Seguridad Nacional, representa la operación más grande de su tipo en Estados Unidos. Las autoridades informaron a Telemundo 51 y medios estadounidenses como el canal local estadounidense FOX 35 Orlando y el portal de noticias de Orlando ClickOrlando que la agencia Legacy Immigrant estafó a cientos de inmigrantes, en su mayoría brasileños, por más de USD 20 millones durante tres años, prometiendo regularización migratoria con engaños.

La policía arrestó a cuatro personas, entre ellas Wagner Torres de Alameda y su esposa Juliana Colucci, acusadas de crimen organizado, fraude, extorsión y ejercicio ilegal de la abogacía. El sheriff John Mina afirmó que los detenidos “se enriquecieron mediante un modelo de negocio basado en el fraude, las mentiras y la extorsión”, según recogió Telemundo 51.

Legacy Immigrant, con sede en Orlando, captó a víctimas en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey, prometiendo regularización (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Además, las investigaciones apuntan a que la organización captaba inmigrantes que buscaban regularizar su situación, los hacía creer que contaban con asesoría experta y luego les exigía pagos adicionales bajo amenazas de perder documentos o arruinar sus trámites. Muchos no recibieron respuestas ni avances en sus expedientes y quedaron sin recursos para reclamar.

Operación y métodos de la agencia

La investigación inició en septiembre, cuando un abogado del Colegio de Abogados de Florida notificó quejas sobre Legacy Immigrant. Las denuncias indicaban que los responsables se hacían pasar por abogados, cobraban sumas elevadas y nunca concretaban los trámites.

El sheriff John Mina destacó que quienes colaboren con la investigación podrían acceder a la visa U para proteger a víctimas de delitos (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Fuentes policiales detallaron a FOX 35 Orlando que los implicados abrían cuentas de correo electrónico a nombre de los clientes sin consentimiento y retenían documentos migratorios para exigir más dinero. Las víctimas, ubicadas en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey, informaron pérdidas individuales de USD 2.500 a USD 26.000.

El sheriff John Mina señaló que la agencia recaudó la suma millonaria en tres años a través de este modelo fraudulento.

Identidad de los acusados y cargos

La policía identificó a Wagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos y Lucas Felipe Trindade Silva como los principales responsables. Los cuatro enfrentarán cargos de fraude organizado y delitos graves vinculados al ejercicio ilegal de la abogacía de inmigración.

Wagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos y Lucas Felipe Trindade Silva enfrentan cargos por fraude organizado en inmigración (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Las autoridades detallaron que la sede de Legacy Immigrant operaba en 7.075 Kingspointe Parkway, Orlando, condado de Orange. Las fuerzas de seguridad realizaron el operativo conjunto esta semana. Los allanamientos y detenciones incluyeron a personas presentes en la sede; algunos podrían enfrentar procesos de deportación, informó ClickOrlando.

Magnitud y consecuencias del fraude

El fraude ocurrió en el contexto de una alta demanda de asesoría migratoria. Los responsables aprovecharon la condición de quienes buscaban ayuda para regularizar su estatus. La mayoría de los afectados son brasileños, aunque también hay personas de otras nacionalidades. Los acusados se beneficiaron del desconocimiento de las leyes migratorias y de la dificultad para acceder a ayuda legal confiable.

Las investigaciones siguen abiertas y las autoridades federales advirtieron que la cifra de víctimas podría crecer, ya que muchos temen denunciar por su estatus migratorio.

Respuesta oficial y recomendaciones para víctimas

El sheriff John Mina sostuvo que la prioridad de las autoridades es identificar a todas las víctimas y brindarles apoyo. Quienes colaboren con la investigación podrían acceder a una visa U, que protege a personas que han sufrido delitos y ayudan a la justicia.

La investigación reveló que los acusados se hacían pasar por abogados y retenían documentos migratorios para exigir pagos adicionales (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Las organizaciones de defensa de migrantes y abogados especializados aumentaron la ayuda legal a los perjudicados y recordaron que solo deben consultar a profesionales con licencia válida. Las autoridades exhortaron a quienes hayan tenido contacto con Legacy Immigrant a denunciar, incluso si sienten temor por su situación migratoria.

El caso fue cubierto por medios nacionales e internacionales por el monto defraudado y el alcance de la operación. La investigación podría sumar nuevos implicados o cargos a medida que avanzan las pesquisas.