Estados Unidos

Desmantelan la mayor red de fraude migratorio en Estados Unidos

Un operativo conjunto en Florida reveló una organización que estafó a cientos de inmigrantes, principalmente brasileños, por más de 20 millones de dólares a través de engaños sobre regularización y amenazas

Guardar
Un SUV policial blanco y verde con el logo del Sheriff del Condado de Orange en el lateral, y el número 1053 en el guardabarros delantero
La red de fraude migratorio en Florida suma más de USD 20 millones estafados a inmigrantes brasileños y de otras nacionalidades (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

El fraude migratorio en Florida dejó al descubierto una red que, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange y el Departamento de Seguridad Nacional, representa la operación más grande de su tipo en Estados Unidos. Las autoridades informaron a Telemundo 51 y medios estadounidenses como el canal local estadounidense FOX 35 Orlando y el portal de noticias de Orlando ClickOrlando que la agencia Legacy Immigrant estafó a cientos de inmigrantes, en su mayoría brasileños, por más de USD 20 millones durante tres años, prometiendo regularización migratoria con engaños.

La policía arrestó a cuatro personas, entre ellas Wagner Torres de Alameda y su esposa Juliana Colucci, acusadas de crimen organizado, fraude, extorsión y ejercicio ilegal de la abogacía. El sheriff John Mina afirmó que los detenidos “se enriquecieron mediante un modelo de negocio basado en el fraude, las mentiras y la extorsión”, según recogió Telemundo 51.

Póster con "ARRESTADOS" en verde, mostrando cuatro fotos de individuos. Abajo, "Legacy Imigra", "Extorsión" y "Fraude organizado"
Legacy Immigrant, con sede en Orlando, captó a víctimas en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey, prometiendo regularización (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Además, las investigaciones apuntan a que la organización captaba inmigrantes que buscaban regularizar su situación, los hacía creer que contaban con asesoría experta y luego les exigía pagos adicionales bajo amenazas de perder documentos o arruinar sus trámites. Muchos no recibieron respuestas ni avances en sus expedientes y quedaron sin recursos para reclamar.

Operación y métodos de la agencia

La investigación inició en septiembre, cuando un abogado del Colegio de Abogados de Florida notificó quejas sobre Legacy Immigrant. Las denuncias indicaban que los responsables se hacían pasar por abogados, cobraban sumas elevadas y nunca concretaban los trámites.

Hombre de mediana edad con uniforme verde de sheriff y corbata negra, con insignias doradas, hablando frente a un micrófono. De fondo, el logo y el texto de 'ORANGE SHERIFF'
El sheriff John Mina destacó que quienes colaboren con la investigación podrían acceder a la visa U para proteger a víctimas de delitos (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Fuentes policiales detallaron a FOX 35 Orlando que los implicados abrían cuentas de correo electrónico a nombre de los clientes sin consentimiento y retenían documentos migratorios para exigir más dinero. Las víctimas, ubicadas en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey, informaron pérdidas individuales de USD 2.500 a USD 26.000.

El sheriff John Mina señaló que la agencia recaudó la suma millonaria en tres años a través de este modelo fraudulento.

Identidad de los acusados y cargos

La policía identificó a Wagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos y Lucas Felipe Trindade Silva como los principales responsables. Los cuatro enfrentarán cargos de fraude organizado y delitos graves vinculados al ejercicio ilegal de la abogacía de inmigración.

Cuatro fotos tipo mugshot en una cuadrícula. De izquierda a derecha: Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Lucas Trindade Silva, Ronaldo Decampos
Wagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos y Lucas Felipe Trindade Silva enfrentan cargos por fraude organizado en inmigración (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Las autoridades detallaron que la sede de Legacy Immigrant operaba en 7.075 Kingspointe Parkway, Orlando, condado de Orange. Las fuerzas de seguridad realizaron el operativo conjunto esta semana. Los allanamientos y detenciones incluyeron a personas presentes en la sede; algunos podrían enfrentar procesos de deportación, informó ClickOrlando.

Magnitud y consecuencias del fraude

El fraude ocurrió en el contexto de una alta demanda de asesoría migratoria. Los responsables aprovecharon la condición de quienes buscaban ayuda para regularizar su estatus. La mayoría de los afectados son brasileños, aunque también hay personas de otras nacionalidades. Los acusados se beneficiaron del desconocimiento de las leyes migratorias y de la dificultad para acceder a ayuda legal confiable.

Las investigaciones siguen abiertas y las autoridades federales advirtieron que la cifra de víctimas podría crecer, ya que muchos temen denunciar por su estatus migratorio.

Respuesta oficial y recomendaciones para víctimas

El sheriff John Mina sostuvo que la prioridad de las autoridades es identificar a todas las víctimas y brindarles apoyo. Quienes colaboren con la investigación podrían acceder a una visa U, que protege a personas que han sufrido delitos y ayudan a la justicia.

Un oficial del Sheriff del Condado de Orange escolta a un hombre con camiseta blanca y pantalones a cuadros, con manos detrás, fuera de un edificio policial
La investigación reveló que los acusados se hacían pasar por abogados y retenían documentos migratorios para exigir pagos adicionales (Oficina del Sheriff del Condado Orange)

Las organizaciones de defensa de migrantes y abogados especializados aumentaron la ayuda legal a los perjudicados y recordaron que solo deben consultar a profesionales con licencia válida. Las autoridades exhortaron a quienes hayan tenido contacto con Legacy Immigrant a denunciar, incluso si sienten temor por su situación migratoria.

El caso fue cubierto por medios nacionales e internacionales por el monto defraudado y el alcance de la operación. La investigación podría sumar nuevos implicados o cargos a medida que avanzan las pesquisas.

Temas Relacionados

Estados UnidosLegacy ImmigrantCondado de OrangeFraude MigratorioProtección de InmigrantesEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

La CIDH desenmascara la consolidación del régimen autoritario en Nicaragua

En el más reciente informe se documenta la creciente vulnerabilidad social y ambiental, mientras el poder centralizado impone restricciones y cancela libertades. La ausencia de justicia y la pérdida de autonomía agravan la crisis nacional

La CIDH desenmascara la consolidación del régimen autoritario en Nicaragua

Un inicio tardío del próximo año escolar en las escuelas públicas de Nueva York y otras particularidades del calendario 2026-27

Las nuevas fechas propuestas para el ciclo escolar generaron inquietudes por su impacto en la organización familiar, la posible baja asistencia en el último día de clases y la falta de consulta directa con la comunidad educativa

Un inicio tardío del próximo año escolar en las escuelas públicas de Nueva York y otras particularidades del calendario 2026-27

Austin, Texas acaba de ser nombrada como la mejor ciudad de Estados Unidos para los amantes del café

El reconocimiento fue otorgado por los Global Tastemakers Awards 2026, que evaluaron creatividad, diversidad y experiencia comunitaria en cafeterías, desplazando a urbes históricas y consolidando la relevancia de la capital texana como referente del sector

Austin, Texas acaba de ser nombrada como la mejor ciudad de Estados Unidos para los amantes del café

Una mujer, su hijo de 12 años y su hija adolescente embarazada fueron hallados asesinados y con las manos atadas

Las autoridades mantienen un operativo tras el hallazgo de tres miembros de una familia muertos en su vivienda, con señales de violencia y sin que se hayan identificado aún sospechosos ni determinado los motivos del crimen

Una mujer, su hijo de 12 años y su hija adolescente embarazada fueron hallados asesinados y con las manos atadas

Arrestaron a un hombre de 75 años tras la muerte de su hijo en Miami-Dade

La policía investiga un episodio fatal en Palmetto Bay, donde una disputa familiar terminó con la vida de un sujeto en un domicilio con antecedentes de intervenciones

Arrestaron a un hombre de 75 años tras la muerte de su hijo en Miami-Dade

TECNO

Por qué tus hijos deben ver videos en YouTube Kids y no en la aplicación para todos

Por qué tus hijos deben ver videos en YouTube Kids y no en la aplicación para todos

La promesa era que la IA ayudaría a los que empiezan: el estudio muestra que beneficia más a los que ya llegaron

El poder del ‘engagement’ latino: Netflix revela por qué la región es clave para las marcas

Cómo recuperar hasta 80 litros de agua de la lavadora y reutilizarla

ALGOR-ÉTICA, el nuevo lenguaje de la IA

ENTRETENIMIENTO

Nikki Glaser reveló el insólito regalo de Leonardo DiCaprio tras una broma en los Globos de Oro

Nikki Glaser reveló el insólito regalo de Leonardo DiCaprio tras una broma en los Globos de Oro

Russell Brand admite que tuvo relaciones íntimas con una menor de edad: “Fue explotador”

David Spade reflexionó sobre su carrera y admitió: “Mi relación con Eddie Murphy no va a ser nunca buena”

Jessica Jones regresa al Universo Cinematográfico de Marvel junto a Daredevil: Born Again

“Morí por unos minutos”: Bob Odenkirk y el relato más crudo sobre el infarto que cambió su vida

MUNDO

Estados Unidos interceptó un petrolero de una flota fantasma que transportaba crudo iraní en el océano Índico

Estados Unidos interceptó un petrolero de una flota fantasma que transportaba crudo iraní en el océano Índico

El príncipe heredero iraní exiliado fue atacado con un líquido rojo en Berlín

El príncipe Harry visitó Kiev y le envió un mensaje a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania

El choque frontal de dos trenes en Dinamarca dejó 18 heridos, cinco de ellos de gravedad

El Partido Comunista de Rusia alerta sobre el riesgo de una revolución semejante a la de 1917