Esto es todo lo que se necesita saber antes del inicio del horario de verano en Estados Unidos

El horario de verano en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo de 2026, obligando a adelantar los relojes una hora en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 8 de marzo, Estados Unidos implementará el adelanto de una hora en todos los relojes a partir de las 02:00, conforme a la normativa federal vigente, modificando la rutina diaria y los horarios de millones de personas en el país. La medida, supervisada por el Departamento de Transporte, busca optimizar el uso de la luz natural y ajustar el consumo energético durante los meses con mayor duración diurna, según el portal especializado Time and Date y el medio estadounidense ABC News. El objetivo central es maximizar el uso de luz solar y adaptar el consumo energético, manteniendo la precisión horaria en la vida cotidiana.

El horario de verano se instauró de manera regular en el país tras la promulgación del Uniform Time Act de 1966, con antecedentes históricos en la Primera Guerra Mundial, cuando se utilizó como estrategia para reducir el consumo energético. La Energy Policy Act de 2005 amplió el periodo de vigencia del horario adelantado, consolidando un calendario uniforme, de acuerdo con ABC News.

¿Cuándo comienza el horario de verano en 2026 en Estados Unidos?

El horario de verano comenzará en Estados Unidos el domingo 8 de marzo de 2026, según la programación oficial del Departamento de Transporte. El cambio debe realizarse exactamente a las 02:00, momento en el cual los relojes deben adelantarse a las 03:00. Esta es la fecha establecida por la regulación federal para todo el territorio nacional que participa en el cambio de hora. El periodo permanecerá vigente más de siete meses, hasta el primer domingo de noviembre.

El portal especializado Time and Date y el propio Departamento de Transporte han difundido recordatorios en sus canales oficiales para asegurar que la población tome las previsiones necesarias de cara al ajuste. Si bien los teléfonos inteligentes y computadoras suelen actualizar la hora automáticamente, los relojes analógicos, electrodomésticos y otros equipos no conectados requieren intervención manual. Por ello, las autoridades recomiendan verificar todos los dispositivos antes y después del cambio para evitar confusiones en los días posteriores.

La medida del horario de verano busca optimizar el uso de la luz solar y reducir el consumo energético, según el Departamento de Transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se adelantan los relojes en Estados Unidos?

La decisión de adelantar los relojes responde a una política pública para aprovechar la luz solar durante los meses de primavera y verano. Esto puede derivar en una reducción del consumo eléctrico en iluminación y climatización, según el Departamento de Transporte. El cambio también apunta a sincronizar las actividades humanas con el ciclo natural de luz, lo que permite el desarrollo de actividades productivas y recreativas en horas vespertinas.

En el marco de la Energy Policy Act de 2005, se extendió la duración del horario de verano para incrementar el potencial de ahorro energético. ABC News detalla que el periodo actual contempla más de siete meses bajo la modalidad de horario adelantado, con el objetivo de maximizar los beneficios económicos y sociales de la medida.

Estados y territorios de Estados Unidos que no participan en el horario de verano

No todos los estados y territorios estadounidenses modifican sus relojes en marzo. Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen un horario fijo durante todo el año debido a factores geográficos y climáticos. Además, territorios no incorporados como Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y las Islas Vírgenes estadounidenses también quedan excluidos del cambio, según información del Departamento de Transporte y datos de Time and Date.

La decisión de no participar responde a condiciones locales: en Arizona, las altas temperaturas hacen innecesario extender la luz vespertina. En Hawái, su cercanía al ecuador implica escasa variación en la duración del día a lo largo del año.

Estados como Hawái y gran parte de Arizona, junto con varios territorios, no participan en el cambio al horario de verano debido a sus condiciones particulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del cambio horario en la salud y rutinas

El adelanto de una hora puede causar alteraciones temporales en los patrones de sueño y el rendimiento diurno, de acuerdo con el Carondelet Health Network citado por ABC News. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño advierte que la pérdida de una hora de sueño puede generar fatiga, menor concentración y transitoriamente elevar la incidencia de accidentes, especialmente los días posteriores al cambio.

Las autoridades de salud aconsejan:

Ajustar progresivamente la hora de acostarse en los días previos.

Mantener un ambiente propicio para el descanso.

Evitar cenas copiosas y el consumo de cafeína antes de dormir.

Exponerse a la luz natural en la mañana para ayudar al cuerpo a sincronizar sus ritmos circadianos.

Dispositivos y servicios afectados por el ajuste horario

La mayoría de los dispositivos electrónicos actualiza la hora en forma automática, según el Departamento de Transporte. Sin embargo, relojes analógicos, electrodomésticos y sistemas de seguridad necesitan ajuste manual. Las autoridades recomiendan realizar una revisión completa de los dispositivos para prevenir confusiones tras el cambio.

El ajuste también impacta la programación de servicios públicos y privados. Los sistemas de transporte, escuelas, hospitales y comercios ajustan sus operaciones conforme a la hora oficial. El Departamento de Transporte coordina la transición junto con compañías de transporte y aviación, que planifican sus itinerarios para minimizar posibles alteraciones.

El adelanto de una hora afecta patrones de sueño y puede generar fatiga o menor concentración los días posteriores, advierten expertos en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Duración y efectos del horario de verano

El horario de verano en Estados Unidos se extiende desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre, sumando más de siete meses cada año. Durante este periodo, las tardes son más largas y los atardeceres ocurren hasta una hora después respecto al horario estándar. Según Time and Date, en ciudades como Nueva York y Chicago, la ganancia de luz solar puede rondar los ochenta minutos entre el inicio y el final de marzo.

El Departamento de Transporte afirma que la medida impulsa la eficiencia energética e impulsa la actividad económica vespertina, aunque el ahorro varía por región y latitud.

Antecedentes históricos del horario de verano en Estados Unidos

La adopción del horario de verano en Estados Unidos se remonta a la Primera Guerra Mundial, implementado a nivel nacional como mecanismo de ahorro energético. La práctica fue suspendida y retomada durante la Segunda Guerra Mundial bajo la denominación de war time. En 1966, el Uniform Time Act de 1966 estableció un marco regulatorio para unificar el calendario y condiciones del cambio de hora.

Desde 2007, tras la aprobación de la Energy Policy Act de 2005, el periodo vigente se amplió, quedando establecido su inicio el segundo domingo de marzo y la finalización el primer domingo de noviembre, según ABC News y el Departamento de Transporte.

El horario de verano beneficia la eficiencia energética y promueve actividades económicas vespertinas, aunque el ahorro varía según la región y latitud. (Imagen ilustrativa Infobae)

Preparativos ante el cambio de horario

Las instituciones estatales y federales han lanzado campañas informativas para recordar a la ciudadanía la fecha y hora exactas del ajuste. El Departamento de Transporte y medios como ABC News enfatizan la planificación previa, instando a actualizar manualmente los dispositivos necesarios y ajustar las rutinas de sueño y alimentación.

Las autoridades sostienen que la transición suele producirse sin incidentes relevantes. Recomiendan especial atención en actividades dependientes de la exactitud horaria, como el transporte y los servicios médicos.

Impacto esperado a partir del 8 de marzo de 2026

A partir del domingo 8 de marzo de 2026, Estados Unidos iniciará más de siete meses de horario de verano, con tardes más extensas y horarios modificados para la mayoría de la población. Las autoridades prevén que la medida permitirá un mejor aprovechamiento de la luz natural y una adaptación progresiva de las rutinas sociales y económicas, conforme a las regulaciones del Departamento de Transporte y los informes de ABC News y Time and Date.