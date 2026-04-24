República Dominicana

Exportaciones de tabaco dominicano alcanzan USD 1,359 millones en 2025 impulsadas por la demanda de cigarros artesanales

El crecimiento sostenido de la industria tabacalera dominicana, con presencia en 148 países y principal mercado en Estados Unidos, respalda el reconocimiento global a la calidad y la elaboración artesanal de sus productos

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Vista de un puerto al amanecer con contenedores de carga, uno con la bandera de República Dominicana y otros abiertos mostrando cigarros artesanales, un barco y montacargas.
Cargamento de cigarros artesanales dominicanos listos para exportación en contenedores de envío, con la bandera de República Dominicana y actividad portuaria al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 196 millones de cigarros artesanales salen cada año de República Dominicana, destinados principalmente a la exportación y consolidando al país como un referente global en el sector., detalla una nota de la agencia internacional EFE.

Estados Unidos figura como el principal destino de estos productos, según datos oficiales difundidos el jueves.

El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) informó que la nación mantiene el liderazgo mundial en la elaboración y exportación de cigarros premium. Iván Hernández Guzmán, director de Intabaco, resaltó que solo Nicaragua supera a la República Dominicana en volumen dentro de este sector.

Exportaciones y reconocimiento internacional

Las exportaciones de tabaco y sus derivados desde República Dominicana alcanzaron USD 1,359 millones en 2025, según cifras presentadas por Intabaco a comienzos de año. El dato refleja un incremento del 1,4 % respecto a 2024, cuando las exportaciones totalizaron USD 1.340 millones.

Este crecimiento sostiene la tendencia ascendente de la industria tabacalera dominicana, que se ha posicionado como uno de los principales proveedores de cigarros premium a nivel global. La mayor parte de la producción se envía a un total de 148 países, consolidando la presencia internacional del tabaco dominicano.

Cigarros artesanales y hojas de tabaco secas sobre una mesa rústica, con dos contenedores metálicos y la bandera de República Dominicana de fondo, bajo luz solar.
Una mesa rústica muestra cigarros artesanales en proceso de elaboración, rodeados de hojas de tabaco y recipientes, con la bandera de República Dominicana al fondo, bajo la luz de una mañana soleada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del cigarro premium dominicano

El prestigio de los cigarros dominicanos se fundamenta en su elaboración completamente artesanal, así como en la calidad y el prolongado proceso de añejamiento.

Las piezas, describe Intabaco, sobresalen por una combinación de variedad de capas, combustibilidad, textura elástica, aroma equilibrado y una composición armoniosa de aceites y nicotina.

Quienes buscan la razón del protagonismo dominicano en el mercado mundial de cigarros encuentran la explicación en la conjunción de tradición artesanal, calidad reconocida y una red de exportación que abarca casi 150 destinos.

Este liderazgo, aunque superado en cifras por Nicaragua, se mantiene por el reconocimiento mundial a la excelencia de sus productos.

Participación en eventos internacionales

Recientemente, la industria dominicana tuvo una participación destacada en el escenario internacional con la presencia del Instituto del Tabaco en la Convención de la Asociación de Cigarros Premium de los Estados Unidos PCA 26: Back in the Big Easy, realizada en Nueva Orleans.

Bandera de República Dominicana ondeando sobre un puerto con múltiples contenedores de envío, algunos marcados 'CIGARRILLOS ARTESANALES - REPÚBLICA DOMINICANA', y un buque de carga grande al atardecer.
Contenedores de cigarros artesanales de República Dominicana se preparan para exportación en un puerto al atardecer, destacando el comercio internacional del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernández Guzmán detalló que esta fue la primera vez que la entidad asistió como invitada a este evento, que es un espacio clave para el intercambio comercial y para la promoción del tabaco dominicano frente a 250 expositores internacionales y más de 5,000 visitantes.

Que República Dominicana tenga un lugar destacado en la producción y exportación de cigarros artesanales responde tanto a la calidad de su manufactura como a su activa presencia en el circuito internacional, factores que refuerzan su posición como uno de los principales actores del sector a nivel mundial.

República Dominicana se ha consolidado como líder en la producción de tabaco artesanal, un sector que impulsa la economía del país y da empleo a miles de personas en regiones rurales. Parte esencial de la industria local, la elaboración manual de cigarros se mantiene como un motor que sostiene tanto la identidad cultural dominicana como el ingreso de divisas a través de la exportación.

En años recientes, el crecimiento de la demanda internacional ha generado oportunidades para pequeños productores, fomentando la diversificación y elevando la visibilidad de la producción dominicana en mercados de Europa, Norteamérica y Asia. El impacto social de este sector es notable: el trabajo artesanal involucra a comunidades enteras, desde cultivadores hasta expertos en el torcido manual.

Los productores destacan la importancia del conocimiento transmitido entre generaciones, que ha permitido mantener estándares de calidad reconocidos globalmente. Las cifras exportadas y el prestigio alcanzado refuerzan la posición de República Dominicana como referente en el mercado mundial del tabaco artesanal.

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