Arrestaron en Florida a un hombre que usó inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de una menor

La víctima, una adolescente empleada en un club de golf, denunció acoso y extorsión tras recibir imágenes manipuladas y amenazas digitales. (FOX 29)

La reciente detención de Thomas Christopher Ball en el sur de Florida por el presunto uso de inteligencia artificial para crear y distribuir contenido sexual falso con la imagen de una menor generó preocupación sobre los riesgos digitales. La Oficina del Sheriff de Palm Beach confirmó que Ball, de 49 años, enfrenta cargos por producción y transmisión de imágenes alteradas sin consentimiento, envío de material perjudicial a una menor y uso ilícito de dispositivos electrónicos, según documentos judiciales obtenidos por medios locales y nacionales.

El caso se conoció cuando la víctima, una adolescente que trabajaba en el mismo club de golf que el acusado en Boca Raton, denunció que Ball accedió a sus redes sociales, obtuvo imágenes personales y, tras perder el contacto, le envió una fotografía manipulada digitalmente en la que aparecía desnuda.

De acuerdo con informes de el medio local Local10.com y la cadena regional CBS12, la investigación expuso un patrón de acoso, incluyendo transferencias de dinero y amenazas veladas. Estos hechos se detallan a partir de los testimonios sobre transferencias electrónicas e imágenes alteradas enviadas como parte de un intento de manipulación y control.

Qué ocurrió: origen de la denuncia y arresto

La situación se inició cuando la joven notificó a las autoridades que su superior en el club de golf, Thomas Ball, había cambiado su actitud tras acceder a sus perfiles online. Ball comenzó a enviarle mensajes de contenido sexual y le ofreció dinero para que retomara el vínculo. Los detectives documentaron transferencias electrónicas por montos entre USD 200 y USD 1.000, lo que demuestra un intento de manipulación y control, conforme a los registros policiales citados por la prensa estadounidense.

Thomas Ball enfrenta cargos de producción y transmisión de imágenes falsas, acoso y uso ilícito de dispositivos electrónicos, según documentos judiciales. (FOX 29)

La adolescente presentó pruebas de la imagen alterada, que Ball utilizó para amenazarla y exigir que restableciera el contacto. Los agentes reunieron capturas de pantalla, historiales de mensajes y registros de transferencias electrónicas como soporte para la causa.

Cómo operaba el acusado

De acuerdo con documentos oficiales, Ball utilizó herramientas de inteligencia artificial para modificar una fotografía de la menor extraída de sus redes sociales. Luego la usó para extorsionar y manipular a la víctima, y después la amenazó con exponerla si no accedía a sus demandas.

Los mensajes enviados a la joven incluyeron expresiones como “Sé que todavía eres menor” y “Te quiero”, además de intentos de minimizar o negar las acusaciones.

La investigación documentó un patrón de manipulación que incluyó transferencias electrónicas de dinero y mensajes de contenido sexual enviados por Ball. (FOX 29)

La investigación estableció que el acusado empleó varios canales de comunicación, como mensajes de texto y redes sociales, y que siguió contactando a la joven incluso cuando ella intentó bloquearlo. Los registros bancarios revelaron envíos de dinero realizados mediante aplicaciones como Zelle.

Qué cargos enfrenta y cuál es la situación judicial

Tras ser arrestado, Ball ingresó en un centro de detención en Palm Beach County y quedó bajo una fianza de USD 75.000. Las autoridades lo imputaron por transmisión de material perjudicial a una menor, producción de imágenes falsas sin consentimiento y uso indebido de dispositivos electrónicos.

La causa sigue en curso y la Fiscalía no descarta presentar cargos adicionales, ya que los detectives continúan revisando los dispositivos electrónicos incautados. Ball fue liberado tras pagar la fianza, aunque debe comparecer ante la justicia mientras avanza el proceso, según informó la filial nacional ABC3340.

El arresto se produjo en abril de 2026, tras la presentación de pruebas que incluyeron capturas de pantalla, historiales de mensajes y registros bancarios. (FOX 29)

Todo sucedió en Boca Raton, una ciudad del sur de Florida. La denuncia se formalizó en 2026, cuando la víctima presentó las pruebas ante la policía local. El arresto de Ball y la presentación de cargos ocurrieron en abril de 2026, según la cobertura de el medio local Local10.com.

Por qué es relevante el uso de inteligencia artificial

El caso ejemplifica un fenómeno identificado por fuerzas de seguridad y expertos en tecnología: la proliferación de contenido sexual falso generado mediante inteligencia artificial. Las autoridades señalan que esta tecnología facilita la alteración de imágenes y complica la preservación de pruebas, además de dificultar la protección de las víctimas.

Funcionarios policiales detallaron que el uso de IA en delitos sexuales representa un reto para la investigación y la justicia, ya que la manipulación digital puede pasar inadvertida y las imágenes pueden difundirse rápidamente en plataformas en línea.

Consecuencias para la víctima y desafíos legales

La adolescente manifestó ante la policía que los hechos le ocasionaron ansiedad, insomnio y temor a cruzarse con Ball. Los investigadores destacaron que el acusado había sido sometido previamente a una evaluación bajo la Ley Baker, que habilita la internación temporal por razones de salud mental. No se informaron detalles adicionales sobre su situación médica actual.

La Fiscalía y la policía mantienen bajo reserva la identidad de la menor y cualquier dato que pudiera comprometer su seguridad o privacidad. El caso sigue abierto y los investigadores evalúan nuevas posibles imputaciones conforme avanzan en la revisión del material digital.