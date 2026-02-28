Horario de verano 2026: esta es la fecha y hora exacta para adelantar los relojes

El horario de verano en Estados Unidos inicia el 8 de marzo de 2026 y busca extender la luz natural en las tardes a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de verano en Estados Unidos cambiará el domingo 8 de marzo de 2026, fecha en la que los relojes se adelantarán una hora en la mayor parte del país. La medida, que afecta a millones de residentes y visitantes, busca extender la luz natural durante las tardes conforme se aproxima la primavera. El ajuste responde a la normativa federal vigente y tiene impacto directo en las rutinas laborales, educativas y de transporte.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), la aplicación del horario de verano está reglamentada por el Energy Policy Act de 2005, el cual establece que el cambio ocurre el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre. En 2026, el horario de verano concluirá el 1 de noviembre, momento en el que los relojes deberán retrasarse una hora, según informó NBC News basándose en datos oficiales. Las autoridades federales monitorean estos ajustes para garantizar la uniformidad temporal en todo el país y reducir posibles confusiones en sectores como el transporte y las telecomunicaciones.

El antecedente inmediato a esta regulación se remonta a 1966, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Uniform Time Act, norma que sentó las bases para la estandarización del horario de verano a escala nacional. Aunque la medida ha sido objeto de debate a lo largo de los años, el DOT continúa supervisando su cumplimiento. Algunos territorios y estados mantienen excepciones, configurando un mapa temporal diverso dentro del territorio estadounidense.

¿Qué implica el cambio de horario de verano en 2026?

El adelanto de los relojes en una hora el 8 de marzo de 2026 permitirá más luz natural en las tardes y menos luminosidad matinal, de acuerdo con el reporte emitido por NBC News. El cambio se realizará a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes deberán ajustarse a las 3:00 a. m. El propósito declarado por las autoridades es promover el ahorro energético y facilitar actividades vespertinas, aunque el impacto varía según la región y la latitud.

Organismos como el Departamento de Energía han publicado informes en los que se destaca que la extensión del horario de verano contribuye a una reducción modesta en el consumo de electricidad, especialmente durante los meses de mayor irradiación solar. Sin embargo, el efecto total sobre el consumo energético sigue bajo análisis, según reconoció el DOT en su documentación oficial.

¿Quiénes están exentos de la medida?

No todos los territorios estadounidenses adoptan el cambio horario. Hawái y la mayor parte de Arizona —con excepción de la Navajo Nation— permanecen en horario estándar todo el año, según el propio DOT. Además, los territorios no incorporados como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes estadounidenses no participan en el horario de verano. Esta diversidad responde a factores climáticos, culturales e históricos.

La Ley de Política Energética otorga a los estados la facultad de abstenerse del horario de verano, siempre que apliquen esa decisión de manera uniforme en todo su territorio. Esta disposición genera que millones de ciudadanos vivan bajo esquemas horarios diferenciados dentro del mismo país. Según datos oficiales, aproximadamente 300 millones de personas en Estados Unidos están sujetas al horario de verano en cada ciclo anual.

¿Por qué se implementó el horario de verano?

El origen del horario de verano en Estados Unidos data de la Primera Guerra Mundial, cuando el Congreso lo adoptó en 1918 con el objetivo de ahorrar energía y optimizar el uso de la luz solar, según archivos históricos del DOT y del Oficina de Estadísticas de Transporte. Tras su suspensión en 1919, la falta de uniformidad horaria llevó a la aprobación de la Uniform Time Act de 1966. Esta ley buscó estandarizar la transición entre el horario estándar y el de verano, facilitando la coordinación interestatal y el funcionamiento de los sistemas de transporte.

En 2005, el Energy Policy Act extendió la duración del horario de verano, estableciendo su inicio el segundo domingo de marzo y su finalización el primer domingo de noviembre. El DOT resalta que “la consistencia en la aplicación del horario de verano es esencial para los sectores de transporte, comercio y comunicaciones”, según su portal institucional.

¿Qué efectos tiene el cambio horario en la salud y la seguridad?

El cambio de horario puede afectar temporalmente los ciclos de sueño y provocar ajustes en el reloj biológico de las personas. Estudios citados por la American Heart Association y recopilados por NBC News muestran un aumento en la incidencia de accidentes de tráfico y eventos cardiovasculares en los días posteriores al adelanto de los relojes. Según la asociación, “los ataques cardíacos muestran un incremento medible el lunes siguiente al inicio del horario de verano”, efecto que se atribuye a la privación de sueño y a la alteración de los ritmos circadianos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha registrado picos temporales en la siniestralidad vial durante la semana posterior al cambio. Las autoridades sanitarias recomiendan adaptar gradualmente los horarios de sueño en los días previos al ajuste para mitigar posibles efectos adversos. Especialistas sugieren “adelantar la hora de acostarse entre 15 y 20 minutos cada noche antes del cambio”, según recomendaciones divulgadas por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño

¿Qué medidas pueden tomar los ciudadanos para adaptarse al horario de verano?

Expertos en salud pública y sueño sugieren varias acciones para minimizar el impacto del cambio horario. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, algunas recomendaciones incluyen:

Adelantar progresivamente la hora de acostarse en los días previos al cambio.

Exponerse a la luz natural durante la mañana para facilitar el ajuste del reloj biológico.

Ajustar gradualmente las rutinas diarias, como las comidas y el ejercicio, en función del nuevo horario.

Limitar el uso de dispositivos electrónicos en horas nocturnas para evitar la interferencia con el sueño.

Estas medidas buscan reducir la fatiga y facilitar la transición, especialmente en personas con rutinas laborales o escolares estrictas.

¿Se prevén cambios futuros en la legislación sobre el horario de verano?

El debate sobre la permanencia o eliminación del horario de verano ha persistido en el Congreso estadounidense. En 2022, el Senado aprobó una medida para establecer el horario de verano de manera permanente, pero la iniciativa no prosperó en la Cámara de Representantes, según reportó NBC News. El expresidente Donald Trump instó públicamente a los legisladores a suprimir los cambios horarios, aunque la propuesta permanece sin avances sustanciales.

El DOT ha mantenido que cualquier modificación en la política federal sobre el horario de verano requeriría acción legislativa, la cual debe equilibrar los intereses de estados, sectores económicos y organismos reguladores. Mientras tanto, el esquema vigente se mantiene para 2026 y aplica en la mayor parte del país.

¿Qué impacto tiene el horario de verano en la vida cotidiana?

El ajuste horario afecta la planificación de actividades laborales, escolares y sociales en todo el territorio estadounidense. Sectores como el transporte aéreo, ferroviario y la logística requieren sincronización precisa para evitar errores y retrasos. Según el DOT, la transición coordinada busca “minimizar disrupciones y garantizar la continuidad en los servicios esenciales”.

El cambio también repercute en la percepción de la jornada diurna y nocturna, lo que puede modificar hábitos de consumo y actividades recreativas. Las entidades responsables recomiendan a la población consultar fuentes oficiales y ajustar sus dispositivos electrónicos automáticamente para evitar confusiones.