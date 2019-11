La nueva plataforma de streaming de videojuegos, Google Stadia, ya tuvo su debut en el mercado con un tímido catálogo de 22 títulos. Entre ellos se encuentra Final Fantasy XV, que sin dudas es una de las apuestas fuertes dado el peso y trayectoria que tiene la franquicia. Pese a esto, no se puede dejar de tener en cuenta que es un juego que en 2016 debutó en todos los segmentos: Xbox One, PlayStation 4 y PC. Considerando esto, es comprensible el movimiento de la desarrolladora japonesa en agregar estos minijuegos para acercar a los potenciales compradores. Esto sin duda busca ayudar un poco a la empresa de Mountain View, que a último momento tuvo que agregar diez títulos a su corto listado. Cabe recordar que Stadia comenzó con el pie izquierdo en el mercado, ya que fue lanzada sin varias de las características prometidas por Google como Family Sharing, Stream Connect, State share y Crowd Play. La resolución fue otro paso en falso, ya que la posibilidad de jugar en 4K no llegó a la mayoría de los títulos como se esperaba.