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Las mejores playas con bandera azul de la Comunidad Valenciana para ir con niños: aguas poco profundas y kilómetros de arena fina

Desde dunas cubiertas de vegetación mediterránea a columpios dentro del mar, las playas levantinas ofrecen rincones familiares ideales para pasar todo el día

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta que sean las playas más famosas ni las más fotografiadas. A veces es cuestión de que ofrezcan tranquilidad, que tengan un chiringuito cerca y que la arena sea fina. La Comunidad Valenciana cuenta con más de 500 kilómetros de playa con bahías resguardadas, paseos marítimos y fondos arenosos que permiten una entrada suave al mar y poco profunda.

De toda esta franja costera, tres playas destacan por tener la bandera azul en la temporada 2026-2027, el distintivo que concede anualmente la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) a las playas que cumplen criterios estrictos de calidad del agua, seguridad, accesibilidad y gestión medioambiental. Esta distinción se convierte en una señal de garantía de seguridad, aguas limpias, socorristas y un entorno bien cuidado para pasar un día.

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Xeraco, la playa con tres kilómetros de arena donde el mar se toma su tiempo

Dunas con vegetación al atardecer. Se aprecian las ondas que deja el viento en la arena.
La playa de Xeraco ofrece largos kilómetros de arena fina y dunas cubiertas de vegetación mediterránea. (Flickr / Beatriz Sirvent)

Tres kilómetros de arena fina bordeada por un sistema de dunas y una entrada al mar tan progresiva que hay que avanzar bastante para que el agua tenga profundidad. La tranquilidad, la equipación costera y una duna natural cubierta de vegetación mediterránea autóctona ofrecen un entorno alejado del bullicio sin renunciar a los servicios básicos. Duchas, accesos adaptados, chiringuitos, vigilancia, hasta puntos de información turística son algunas de las ofertas de la localización para garantizar una visita memorable a todo aquel que pise por allí.

El aparcamiento es gratuito, pero en temporada alta se llena rápido, así que lo mejor es salir con tiempo. El oleaje es prácticamente inexistente en los días de calma y los fondos arenosos hacen que el baño sea seguro para todas las edades.

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La Contxa de Oropesa, una bahía que parece una piscina natural

Se aprecia la arena y el mar, al fondo se ve el extremo del "cabo" en el que hay una pequeña elevación de terreno llena de arbustos con una casa encima. (Flickr/Luis Pérez)
La playa cuenta con una forma de concha, la cual le da nombre, que hace que tenga aguas tranquilas perfectas para pasar el día con los más pequeños

El agua más calmada de toda la costa de Castellón. Gracias a la forma de concha que tiene la línea de costa, que también le da nombre, actúa como escudo natural frente al oleaje. El resultado es un espacio tranquilo e ideal para el juego de los más pequeños. La playa de La Concha va más allá del baño: tiene columpios, toboganes y zonas habilitadas para practicar deporte. En concreto, el famoso columpio acuático es el primero en España en estar ubicado dentro del mar. Es gratis, pero suele haber cola para hacerse fotos. Lo que la convierte en una ubicación perfecta y versátil para pasar un día realizando diferentes actividades.

La Glea de Orihuela, adaptada para todo tipo de movilidades y con equipamiento para hacer deporte

Vista aérea de playa de arena con mar azul, paseo elevado de color rojizo sobre un acantilado, bañistas, sombrillas y edificios en la costa.
Las playas de Orihuela cuentan con kilómetros de arena fina y un ambiente tranquilo para pasar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el club náutico de Campoamor y la urbanización de Aguamarina, en el municipio de Orihuela, la playa de La Glea reúne todo lo que una familia puede necesitar en un día de playa. Arena blanca y fina, palmeras a lo largo de todo el litoral y un equipamiento que incluye columpios, porterías de fútbol y pistas de voleibol para realizar todo tipo de actividades a lo largo del día.

A eso se suma un servicio de vigilancia permanente en temporada estival y la presencia de Cruz Roja, dos elementos que marcan la diferencia cuando se viaja con niños pequeños. Es una playa frecuentada, con el ambiente animado propio de la costa alicantina, pero sin llegar a la saturación de otros puntos más turísticos del arco mediterráneo.

Estos kilómetros de costa cuentan con accesos cómodos, zona de sombra para personas con diversidad funcional y baño asistido con silla anfibia, lo que la convierte en una playa inclusiva y accesible para todas las personas. Muy cerca de la orilla se abre un pequeño puente que conduce a una zona de bosque mediterráneo, ideal para disfrutar de un paseo bajo la pinada, hacer una pausa en el área de picnic o aparcar la bicicleta en los espacios habilitados.

Las playas son un lugar para disfrutar y, a la vez, cuidarlas. Recomendaciones como respetar el descanso, no tirar colillas en la arena o no usar jabón en las duchas públicas son algunas de las normas para cuidar los espacios naturales y convivir con el resto. Este verano disfrutar de un día tranquilo en familia, de las actividades en la costa y cuidar el entorno es algo combinable.

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