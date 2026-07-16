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El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

Los jueces han ratificado así el criterio que el abogado general del tribunal había expuesto en noviembre pasado

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Puigdemont en un mitin (Europa Press)
Puigdemont en un mitin (Europa Press)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves de forma amplia la ley de amnistía en relación con el derecho comunitario, al concluir que la normativa no ha entrado en conflicto con los intereses financieros de la UE ni ha vulnerado el derecho comunitario. Los jueces han ratificado así el criterio que el abogado general del tribunal había expuesto en noviembre pasado, en respuesta a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

El TJUE ha avalado la ley de amnistía porque “tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”. De esta forma, decide avalar la aplicación de la ley con el objetivo de “la normalización de la situación en Cataluña”. Esta decisión puede acercar una posible vuelta de Carles Puigdemont a España, perseguido por la justicia, ya que los líderes nacionalistas esperan que empuje a que el Constitucional avale la ley para el delito de malversación.

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La Comisión Europea ha avisado este martes ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) es "muy amplio e indeterminado" y sus disposiciones "carecen de certidumbre, previsibilidad y precisión", por lo que no son suficientemente claras para determinar qué delitos enumerados en la directiva antiterrorista de la Unión Europea entran en su ámbito de aplicación. (Fuente: tjue / ebs / Europa Press)

En concreto, el tribunal ha emitido este jueves dos sentencias. La primera responde al Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y de otras personas por el uso de fondos públicos en la financiación del ‘procés’. La segunda se dirige a la Audiencia Nacional y aborda el delito de terrorismo por el que se ha investigado a los Comités de Defensa de la República (CDR).

De esta forma, los jueces nacionales deben amnistiar a los encausados, entre ellos una 30 de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos vinculados al ‘procés’ y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Estas personas figuran como los principales beneficiarios de la sentencia emitida este jueves.

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Tras estas dos cuestiones, el TJUE tiene pendiente pronunciarse sobre otras dos dudas planteadas desde España. Una de ellas corresponde a la consulta enviada por un juez de una instancia penal ordinaria sobre causas concretas relacionadas con los disturbios del ‘procés’. La otra fue planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que expresó dudas sobre la aplicación de la amnistía en casos que involucran a cargos públicos catalanes secundarios acusados de delitos como desobediencia o prevaricación.

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha trasladado su "respeto absoluto" a los avances del Tribunal Constitucional (TC) con los recursos presentados por el Partido Popular a la Ley de Amnistía e incide en que es un texto "plenamente constitucional".

Reacción a la decisión del TJUE

“La ley de amnistía es una gran victoria”, ha asegurado Oriol Junqueras. El líder de ERC, que pasó por prisión tras el Procés, ha sido el primero en comparecer tras esta decisión del tribunal europeo. “Para todos los que deberíamos ser amnistiados por esta causa, para todos los que han sido injustamente acusados de terrorismo. Unas 35 personas que tienen que ser amnistiadas de forma inmediata”, ha afirmado el político.

“Pero la sentencia no es suficiente. La ley tiene que aplicarse y los exiliados tienen que poder volver. Es urgente que el Estado español cierre definitivamente esta carpeta después de nueve años”, ha concluido Oriol Junqueras. Ahora, los ojos están puestos sobre el Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir si la ley ampara el delito de malversación que mantiene fugado a Carles Puigdemont.

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