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La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

Pedro Sánchez participó en la sesión plenaria de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, donde se abordaron nuevas medidas para sostener el apoyo a Kiev frente a la invasión rusa

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Hombres con traje sentados en una mesa con mantel azul frente a banderas de España, Noruega, Hungría, OTAN, Alemania, Reino Unido, botellas de agua y micrófonos
Pedro Sánchez y otros líderes europeos y de la OTAN participan en la sesión plenaria de la Coalición de Voluntarios para Ucrania para debatir el apoyo a Kiev.

A principios de semana, París fue escenario de una reunión de alto nivel en la que 10 países europeos, entre ellos España, reafirmaron su compromiso con la defensa de Ucrania y la seguridad en el continente. Pedro Sánchez participó en la sesión plenaria de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, donde se abordaron nuevas medidas para sostener el apoyo a Kiev frente a la invasión rusa.

Antes de la reunión principal, se realizó la sesión de la Coalición Anti-Misiles Balísticos, una iniciativa que reúne a Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Noruega y España. El grupo persigue la integración de tecnologías y capacidades de defensa aérea para responder a la creciente amenaza de misiles balísticos contra el continente europeo.

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Los países miembros de esta coalición firmaron una Declaración Conjunta en la que remarcan el carácter defensivo de la coalición y su apoyo al “Flagship Project”, un programa que busca desarrollar una arquitectura de defensa aérea integrada y capaz de proteger a los estados miembros frente a ataques externos. La coalición antimisiles plantea la colaboración tecnológica y operativa como vía para reforzar la seguridad regional.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Ejes de la estrategia europea

Durante su intervención, Pedro Sánchez señaló que el refuerzo del respaldo europeo debe centrarse en tres ejes: el suministro de apoyo militar a Ucrania, la intensificación de la presión económica sobre Rusia y la preparación de una estrategia común para futuras negociaciones. El mandatario español recalcó la urgencia de avanzar en la adopción de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú.

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Sería el paquete de sanciones número 21 desde el inicio de la guerra. El presidente defendió que la Unión Europea debe presentarse unida en cualquier proceso de diálogo que pueda abrirse. Desde el Gobierno insisten en que la postura española se basa en la premisa de que la seguridad de Ucrania es también la seguridad de Europa, y que solo una acción coordinada puede garantizar la estabilidad futura.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Compromiso con la defensa conjunta

El mensaje central de la reunión fue la continuidad del apoyo a Ucrania, sin descartar la posibilidad de nuevas medidas de presión si la situación sobre el terreno lo exige. El proyecto contempla la integración progresiva de sistemas de defensa y la participación de la industria europea, con España como uno de los actores implicados. Según La Moncloa, la presencia de Sánchez en la reunión refleja el interés del Ejecutivo en consolidar el papel de España dentro de los mecanismos europeos de defensa.

El acuerdo alcanzado en París prevé que la cooperación en defensa antimisiles se convierta en uno de los ejes centrales de la política de seguridad europea en los próximos años. La jornada concluyó con el compromiso de mantener la colaboración activa en los tres frentes señalados, quedando abierta la puerta a nuevas acciones conjuntas si la situación bélica lo requiere. Los líderes europeos acordaron reforzar la coordinación política y técnica para responder de manera eficaz a los desafíos de seguridad que plantea la prolongación de la guerra.

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