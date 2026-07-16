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Receta de carne asada a la gallega, el guiso de ternera con patatas y pimientos para honrar a la cocina casera de siempre

Un plato tradicional que se caracteriza por su carne tierna y sabrosa y que nos transportará a los paisajes de Galicia

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Guiso de carne de ternera y patatas (Magnific)
Guiso de carne de ternera y patatas (Magnific)

La carne asada es uno de los platos más típicos en Galicia, el plato estrella de ‘os días de festa’ que engaña con su nombre. El título de esta receta no es literal, ya que lo que entendemos habitualmente como ‘carne asada’ es una carne cocinada al horno o a la parrilla. Sin embargo, cuando hablamos de carne asada gallega, nos referimos a un estofado de toda la vida, a base de ternera cocinada a fuego lento en una olla con caldo y vino.

Esta receta se repite en Galicia con frecuencia a lo largo del año, sobre todo en ocasiones especiales o domingos en familia, habitualmente acompañada de la clásica guarnición de patatas y pimientos asados o pimientos del piquillo. La ternera asada gallega se puede elaborar con carne de jarrete, también conocido como morcillo, o con aguja, piezas muy tiernas y jugosas cuando se cocinan por un largo tiempo. Es una receta perfecta para preparar con antelación, pues el tiempo de reposo mejora mucho su sabor. Ideal si tienes invitados y no tienes tiempo de cocinar ese mismo día.

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Receta de carne asada a la gallega

La carne asada a la gallega es un guiso de ternera troceada, dorada a fuego fuerte y estofada lentamente en vino tinto, caldo oscuro y abundantes verduras. El toque definitivo lo aportan el azafrán y el ramillete de hierbas frescas, que perfuman una salsa densa y sabrosa, servida con patatas selladas y pimientos asados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 45 minutos
    • Preparación: 45 minutos
    • Cocción: 2 horas

Ingredientes

  • 800 g de jarrete de ternera
  • 1 botella de vino tinto
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 2 zanahorias
  • 2 litros de caldo
  • Sal
  • Aceite de oliva

Guarnición:

  • Patatas para freír
  • 1 pimiento rojo
  • Aceite y sal para los pimientos

Cómo hacer carne asada, paso a paso

  1. Limpiar el jarrete de ternera y salar ligeramente.
  2. Pasar la carne por harina y freír en aceite hasta dorar por fuera.
  3. Reservar la carne y, en la misma olla, rehogar la cebolla, el puerro y las zanahorias troceadas.
  4. Añadir la carne de nuevo a la olla, verter el vino tinto y subir el fuego para que evapore el alcohol.
  5. Cuando el vino reduzca a la mitad, incorporar el caldo de gallina.
  6. Cocer a fuego muy bajo y tapado durante entre 2 y 5 horas. La carne debe quedar muy tierna y la salsa espesa.
  7. Asar el pimiento rojo con sal y aceite en el horno durante 30 minutos. Pelar y reservar en tiras.
  8. Pelar y cortar las patatas. Freírlas en aceite y terminar de guisarlas brevemente en la salsa de la carne.
  9. Emplatar la carne cortada en rodajas, acompañada de los pimientos asados y las patatas guisadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 480 kcal
  • Proteínas: 38 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 3 días. También se puede congelar (sin las patatas) durante 2 meses. Calentar siempre a fuego suave para mantener la textura.

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