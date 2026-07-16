El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

El general Herrera Linares, pionero en aviación, ajusta los detalles de su prototipo de traje espacial (Academia de Ciencias y Artes Militares)

El Ministerio de Defensa ha restituido a título póstumo el empleo de general a Emilio Herrera Linares, presidente de la República en el exilio y pionero de la aviación española, según recoge el Boletín Oficial del Estado. El reconocimiento llega tras décadas de reivindicaciones por su papel científico, militar y político, y responde a una demanda de reparación institucional frente a la persecución sufrida durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La trayectoria de Herrera Linares va desde el éxito en la ciencia a su compromiso político en la historia contemporánea de España. Pasó a la historia por diseñar la “escafandra estratonáutica”, considerado el primer traje espacial de la historia. El Gobierno se apoya en el “reconocimiento y reparación personal por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas o de conciencia durante la Guerra de España y la Dictadura”, para explicar la decisión.

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El Gobierno ha concedido 2,4 millones de euros a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos para la localización y exhumación de fosas comunes en las que yacen víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco, según ha anunciado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Fuente: La Moncloa)

Inicios y pionero de la aviación

Nacido en Granada en 1879, Emilio Herrera Linares se incorporó a la Academia de Ingenieros en 1896, integrando la primera generación de aviadores militares del país. Su trayectoria en la Aviación Militar Española comenzó participando en el desarrollo de las primeras escuelas de aeronáutica y formando parte de un grupo selecto de ingenieros y aviadores que sentaron las bases en España.

Entre sus logros más destacados figura la travesía en globo del canal de la Mancha en 1906, así como el récord de altura en globo en 1908 y el primer vuelo entre Tetuán y Sevilla en 1914, cruzando el Estrecho de Gibraltar en dos horas y media. Reconocido por su labor, Herrera Linares recibió distinciones nacionales e internacionales, entre ellas la de Caballero de la Legión de Honor francesa.

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Ocupó cargos de relevancia científica y técnica, como la dirección del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos y la Escuela Superior de Aeronáutica, donde su manual de Aerotecnia se convirtió en referencia para varias generaciones de ingenieros. Fue también miembro de la Real Sociedad Matemática y de la Real Sociedad Geográfica, representando a España en congresos internacionales y consolidando su reputación como pionero en la investigación y enseñanza aeronáutica. La creación de su traje selló su nombre a la historia del sector para siempre.

En Colmenar de Arroyo se encuentra uno de los mayores tesoros históricos de nuestro país. Este municipio, del siglo XI, tiene un búnker perteneciente a la Guerra Civil, conocido como Blockhaus-13

Exilio, ciencia y reconocimiento póstumo

Durante la Guerra Civil, Herrera Linares se mantuvo leal a la República. Tras la derrota, se exilió en París, donde profundizó su actividad científica y política. Allí patentó innovaciones como su primer prototipo funcional de traje espacial, colaboró con la Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales, trabajó en la UNESCO y mantuvo contacto con figuras como Einstein, aunque no pudo concretar proyectos conjuntos por falta de financiación, según la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.

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En 1951 fue nombrado Ministro de Asuntos Militares del Gobierno republicano en el exilio y, en 1960, presidente del ejecutivo republicano en el exilio, cargo que ocupó hasta su sustitución por Claudio Sánchez Albornoz. Su precaria situación económica en el exilio le llevó a depender de una pensión de la Academia de Ciencias francesa.

Herrera Linares falleció en 1967 en Ginebra, sin regresar a España y está enterrado en el cementerio de Granada. El Gobierno, mediante un Real Decreto publicado el 15 de julio de 2026 y amparado en la Ley de Memoria Democrática y en la declaración de reconocimiento personal de diciembre de 2025, ha restituido su rango militar y su dignidad institucional, como parte de una política de memoria, justicia y reparación.

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