Barcelona da la razón a las bodegas y modificará la ley para proteger los carteles históricos de la ciudad

Cartel de Bodega Fermín, en la Barceloneta (Flickr / Joe Shlabotnik)

Enormes letras cursivas, carteles luminosos, tipografías de los años setenta y colores desgastados. Las ciudades españolas exponen en sus calles auténticas máquinas del tiempo en forma de cartelería, letreros y murales que llevan décadas colgando de las fachadas y dando personalidad a nuestro paisaje urbano. Comercios de barrio, tabernas centenarias, bodegas y licorerías... Vestigios de estética vintage que luchan por mantenerse en tiempos de uniformidad y minimalismo.

El Ayuntamiento de Barcelona acaba de mover ficha para proteger estos icónicos carteles, después de semanas de polémica y de decisiones legales que han tenido graves consecuencias para el paisaje emocional de los barceloneses. Para evitar que esta esencia desaparezca, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un cambio legal destinado a conservar y recuperar el patrimonio gráfico que da carácter a la capital catalana.

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La decisión llega apenas unos días después de que la icónica Bodega Fermín, en la Barceloneta (Carrer de la Indústria, 273), tuviera que retirar su rotulación por incumplir las dimensiones de la normativa actual. Unas obras de rehabilitación en la fachada desencadenaron esta petición por parte de los arquitectos del Instituto Municipal del Paisaje Urbano (IMPU). Sus responsables, Gladys Roca y Roger Vall, acataron la eliminación del cartel vertical en bandera de la esquina, aunque lucharon para tratar de mantener sus dos rótulos frontales que datan de 1973.

Una situación similar ocurría en el Bar Bodega Carol, en el Clot, donde también habían querido rebelarse contra las notificaciones municipales que les exigían desmontar sus históricos carteles exteriores por excederse un palmo a cada lado del ancho autorizado. Lo que comenzó como un simple expediente administrativo se ha transformado en una defensa colectiva de la identidad local que ha unido a vecinos y asociaciones frente a la rigidez de unas normativas urbanas.

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Cartel del Bar Bodega Carol, en Barcelona (Instagram / @bodegacarol)

A raíz de estos sucesos, y con el voto favorable de todos los grupos municipales, se ha acordado crear una categoría normativa específica que blinde los carteles que posean un alto valor social o patrimonial. El gobierno municipal dispone a partir de ahora de un máximo de tres meses para poner en marcha una estrategia que materialice estos objetivos. El objetivo es claro: frenar la pérdida de identidad visual de los barrios de la Ciudad Condal mediante un plan de protección del patrimonio gráfico.

Cartel modernista de un 'horno de pan' en Barcelona (Flickr / Enciclopedia Bonàs)

El acuerdo contempla además la creación de una campaña municipal centrada en la restauración, conservación y difusión de estos tesoros urbanos, una iniciativa que deberá estar respaldada por una partida presupuestaria específica.

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‘Esmorzars’, vino y tradición en una bodega histórica

Estos espacios conservan en su interior retazos de la historia que presentan ya en su fachada. Bodega Fermín, por ejemplo, nacía en los años 50 en uno de los edificios de nueva planta que surgieron de las reformas de posguerra en el barrio de la Barceloneta. En sus inicios, fue regentada por Fermí Puig, regente de esta tienda de barrio destinada entonces a poco más que a llenar la garrafa de vino.

Ahora está regentada por una nueva generación, Gladys y Roger, que, aunque no se encuentra vinculada a los propietarios anteriores, ha decidido preservar la esencia del espacio; desde los barriles a las neveras de madera, el rótulo original y el negocio en sí, aunque añadiendo un toque contemporáneo. Sirven vinos, cerveza de tirador y algunas sencillas tapas como patatas bravas, pimientos del piquillo fritos, tortilla de patata, calamares rebozados, embutidos y una selección de esmorzars de forquilla.

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