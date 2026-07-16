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La histórica ola de calor de 2003 fue la que enseñó a Europa que las altas temperaturas matan

Se registraron 70.000 muertes asociadas al episodio extremo que llevaron a los países europeos a tomar medidas

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View of an electric fan in a corridor next to a patient's room at the Victor Jousselin hospital in Dreux during a heatwave affecting a majority of the country, France, July 9, 2026. REUTERS/Benoit Tessier
View of an electric fan in a corridor next to a patient's room at the Victor Jousselin hospital in Dreux during a heatwave affecting a majority of the country, France, July 9, 2026. REUTERS/Benoit Tessier

La ola de calor de 2003 fue mortífera y aleccionadora. Aquel verano, los europeos, los de a pie y los que ostentaban cargos de gobierno, se dieron cuenta de que el calor extremo mata y lo aprendieron en el peor momento, cuando ya no había nada que hacer más que mirar las cifras.

Gran parte de Europa se vio afectada por olas de calor durante aquel verano, pero las temperaturas alcanzadas durante aquel episodio en Alemania, España, Francia y Suiza fueron las más elevadas que se habían registrado hasta la fecha, conforme detalla el Organización Mundial de la Meteorología (OMM) en un informe. Desde entonces, las temperaturas han continuado escalando y se han vuelto a batir los récords. La histórica ola de calor que asoló a Europa durante el pasado mes de junio ya se ha coronado como la mayor que ha sufrido el continente, aunque no la más mortífera. Ese título lo sigue ostentando la de 2003.

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Más de 40 grados en países de clima frío

La ola de calor tuvo su origen en una zona de muy altas presiones, situada sobre Europa Occidental, vinculada a una importante dorsal de alta presión en la corriente en chorro, según la OMM. “Este tipo de anticiclones de bloqueo, que se muestran persistentes durante muchos días, son frecuentes en Europa durante el verano y, por lo general, dan lugar a un tiempo cálido y soleado. Sin embargo, en semejante situación, el aire caliente procedente del Sur acentúa la intensidad y persistencia de la ola de calor”, explican. Como consecuencia, las temperaturas alcanzaron cotas por encima de los 40 grados donde nunca antes lo habían hecho.

Las altas temperaturas en Alemania obligan a suspender distintas líneas de transporte por daños en las infraestructuras.

70.000 muertes asociadas al calor en Europa

Ningún país Europeo estaba preparado para las temperaturas extremas que se registraron durante la primera quincena de agosto de 2003. Junto a España, Italia y Portugal, Francia fue la peor parada. Se disparó la cifra de muertes asociadas al calor, la más elevada que se haya registrado nunca: 70.000 muertos. 15.000 fueron en el país galo.

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A fin de evitar episodios como los ocurridos durante ese verano, en el año 2004 el Ministerio de Sanidad español puso en marcha el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud. Desde entonces, el Plan Nacional se activa cada verano durante los meses de mayo a septiembre. Lo mismo sucede en el resto de Europa, por eso la cifra de fuertes del pasado mes queda lejos de la de aquel episodio de 2003.

La ola de calor de junio habría provocó la muerte de más de 10.000 personas por encima de la media, según los datos publicados por EuroMOMO, una red respaldada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, los científicos insisten en que la ola de calor de finales de ⁠junio habría sido “prácticamente imposible” sin el cambio climático provocado por el ser humano, que está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes e intensas.

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