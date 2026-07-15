El mejor pueblo de León para ver el eclipse solar total del 12: tiene un mirador privilegiado y una cueva con estalagmitas de hace miles de años

El municipio de Sabero ofrece naturaleza e historia a la vez. El propio día del eclipse se harán charlas en su montaña relacionadas con el evento astronómico. (Canva)

Hace más de un siglo que no se ve un eclipse total en la península. Atravesará la península desde Galicia hasta las Islas Baleares, pasando por Asturias o Castilla y León. Desde esta última, las opciones para prepararse y ver el fenómeno astronómico de 2026 son incontables, pero solo algunas ofrecen buena visibilidad y espacios abiertos para ver el horizonte despejado.

En concreto, en la provincia de León, la totalidad del eclipse se apreciará un total de 105 segundos. Lo que dejará un minuto y 45 segundos de penumbra y un sol tapado por la luna para admirar. Y es que el lugar desde donde se observe el eclipse importa, ya que se producirá justo antes del atardecer. Esto significa que la estrella y el satélite estarán cercanos al horizonte y un edificio o un árbol podrían obstaculizar la visión.

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Entre los enclaves imprescindibles para ver el eclipse se encuentra el municipio de Sabero, asentado en Valdesabero. Gracias a la baja contaminación lumínica y La Camperona, su montaña de más de 1.500 metros de altitud, su entorno natural se convierte en una gran opción para ver en primera línea el eclipse y, a la vez, disfrutar de un fin de semana rural.

Cómo subir al mirador de La Camperona para apreciar por completo el fenómeno

No hace falta ponerse la mejor ropa de hiking del armario. El mirador se sitúa a una distancia razonable de los pueblos. Basta con ropa cómoda y unas botas preparadas para ello. El aparcamiento donde se dejarán los coches se sitúa en Sotillo de Sabero, a una distancia del mirador de 3,3 kilómetros. Las personas con movilidad reducida podrán acceder en vehículos hasta la zona de observación, que estará señalizada y con recursos disponibles para la actividad.

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El Ayuntamiento pondrán refuerzos logísticos para que puedan acceder a La Camperona personas con todo tipo de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diario de León afirma a través del especialista en astronomía José Vicente que La Camperona será una plataforma privilegiada en la que las autoridades locales pondrán refuerzos logísticos para que puedan acceder personas con todo tipo de movilidad. Habrá charlas explicativas y música espacial ambiente.

Cómo llegar a Sabero para ver el eclipse total

Quienes elijan llegar en coche a Sabero e inicien su viaje desde León deben tomar la carretera N-621 en dirección a Mansilla de las Mulas. En ese tramo, es necesario desviarse hacia la carretera comarcal 625 con destino a Cistierna. Una vez en Cistierna, el trayecto continúa hasta el denominado “cruce”, donde se encuentra la desviación hacia Sabero, ubicada a cinco kilómetros. Otra opción para acceder es utilizar la carretera que pasa por Boñar.

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En cuanto al transporte público, empresas de autobuses operan sus servicios desde León, Boñar y Cistierna, brindando múltiples horarios. El tren es otra de las formas de llegar a Sabero. El ferrocarril disponible permite iniciar el viaje en León y llegar hasta Cistierna, que se sitúa a siete kilómetros de Sabero. Desde allí, será necesario recurrir a otro medio de transporte para completar el trayecto, a través de un autobús o taxi.

Viajar hasta Sabero requiere combinar rutas y, en algunos casos, enlazar diferentes medios de transporte. Es por eso que planear el viaje con tiempo es crucial para ajustar los horarios. La flexibilidad de opciones facilita ajustar el itinerario según la disponibilidad y las preferencias de quienes desean visitar la zona.

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Qué ver en Sabero más allá del eclipse: museo, naturaleza y escalada

Sabero se compone de 5 localidades pequeñas: Sahelices de Sabero, Olleros de Sabero, Sotillos de Sabero, Alejico y Sabero, capital del municipio. Antiguamente se llamaba Villa Sancti Petri, que poco a poco derivó hasta convertirse en Sabero. La villa, como buen territorio norteño, ha estado ligada a la minería y a la industria hasta hace bien poco. Ese pasado se concentra en la Ferrería de San Blas, un edificio declarado Bien de Interés Cultural, que promueve la memoria social, económica y técnica vinculada a la siderurgia. Actualmente, acoge el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, inaugurado en 2008.

Tiene el objetivo de conservar, estudiar y difundir la historia industrial y minera de la región, poniendo en el centro la evolución de la minería y siderurgia desde la apertura de la ferrería hasta el cierre de las explotaciones mineras en los años 90.

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Restos del Alto Horno en Sabero, León. Con más de 150 años de historia, los restos de sus paredes permiten hacerse una idea de cómo de importante era la siderurgia en la zona. (Wikimedia/David Pérez)

A esa oferta se suman los restos de la muralla medieval con origen en el siglo XIV y destinada a proteger la antigua iglesia. Asimismo, varios escudos de las familias más importantes del territorio se reparten por las paredes de los edificios y celebraciones que mantienen actividad durante el año. Entre ellas figuran la fiesta de Nuestra Señora Reina de los Ángeles y el Mercado Medieval, ambos diez días después del eclipse, que atraen visitantes de toda la provincia.

Entre las propuestas naturales de Sabero destaca la Cueva de Valdelajo, descubierta en 1999, con formaciones de aragonito, estalactitas y coladas de estalagmitas. Se halló por pura casualidad cuando se realizaban estudios para la explotación de una cantera. Actualmente representa un lugar cargado de riqueza geológica en el que se pueden observar banderas, columnas y macarrones, entre otros, que se han formado gracias al agua a lo largo de miles de años.

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La oferta de aventura se ha ampliado con la apertura de la vía ferrata de Valdetorno, pensada para quienes buscan escalada y recorridos equipados. A eso se suman rutas de senderismo y el concurso de piragüismo en aguas bravas que se organiza cada año.