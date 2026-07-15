Viajes

El mejor pueblo de León para ver el eclipse solar total del 12: tiene un mirador privilegiado y una cueva con estalagmitas de hace miles de años

Altitud e historia industrial ponen en el mapa esta villa como una de las favoritas para ver el fenómeno astronómico de 2026

Guardar
Google icon
Paisaje de montañas con un sendero en el centro y gente disfrutando del paseo
El municipio de Sabero ofrece naturaleza e historia a la vez. El propio día del eclipse se harán charlas en su montaña relacionadas con el evento astronómico. (Canva)

Hace más de un siglo que no se ve un eclipse total en la península. Atravesará la península desde Galicia hasta las Islas Baleares, pasando por Asturias o Castilla y León. Desde esta última, las opciones para prepararse y ver el fenómeno astronómico de 2026 son incontables, pero solo algunas ofrecen buena visibilidad y espacios abiertos para ver el horizonte despejado.

En concreto, en la provincia de León, la totalidad del eclipse se apreciará un total de 105 segundos. Lo que dejará un minuto y 45 segundos de penumbra y un sol tapado por la luna para admirar. Y es que el lugar desde donde se observe el eclipse importa, ya que se producirá justo antes del atardecer. Esto significa que la estrella y el satélite estarán cercanos al horizonte y un edificio o un árbol podrían obstaculizar la visión.

PUBLICIDAD

Entre los enclaves imprescindibles para ver el eclipse se encuentra el municipio de Sabero, asentado en Valdesabero. Gracias a la baja contaminación lumínica y La Camperona, su montaña de más de 1.500 metros de altitud, su entorno natural se convierte en una gran opción para ver en primera línea el eclipse y, a la vez, disfrutar de un fin de semana rural.

Cómo subir al mirador de La Camperona para apreciar por completo el fenómeno

No hace falta ponerse la mejor ropa de hiking del armario. El mirador se sitúa a una distancia razonable de los pueblos. Basta con ropa cómoda y unas botas preparadas para ello. El aparcamiento donde se dejarán los coches se sitúa en Sotillo de Sabero, a una distancia del mirador de 3,3 kilómetros. Las personas con movilidad reducida podrán acceder en vehículos hasta la zona de observación, que estará señalizada y con recursos disponibles para la actividad.

PUBLICIDAD

Mirador con suelo de tierra, valla de madera y dos bancos de piedra, con un cartel informativo y montañas de fondo bajo cielo azul.
El Ayuntamiento pondrán refuerzos logísticos para que puedan acceder a La Camperona personas con todo tipo de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diario de León afirma a través del especialista en astronomía José Vicente que La Camperona será una plataforma privilegiada en la que las autoridades locales pondrán refuerzos logísticos para que puedan acceder personas con todo tipo de movilidad. Habrá charlas explicativas y música espacial ambiente.

Cómo llegar a Sabero para ver el eclipse total

Quienes elijan llegar en coche a Sabero e inicien su viaje desde León deben tomar la carretera N-621 en dirección a Mansilla de las Mulas. En ese tramo, es necesario desviarse hacia la carretera comarcal 625 con destino a Cistierna. Una vez en Cistierna, el trayecto continúa hasta el denominado “cruce”, donde se encuentra la desviación hacia Sabero, ubicada a cinco kilómetros. Otra opción para acceder es utilizar la carretera que pasa por Boñar.

En cuanto al transporte público, empresas de autobuses operan sus servicios desde León, Boñar y Cistierna, brindando múltiples horarios. El tren es otra de las formas de llegar a Sabero. El ferrocarril disponible permite iniciar el viaje en León y llegar hasta Cistierna, que se sitúa a siete kilómetros de Sabero. Desde allí, será necesario recurrir a otro medio de transporte para completar el trayecto, a través de un autobús o taxi.

Viajar hasta Sabero requiere combinar rutas y, en algunos casos, enlazar diferentes medios de transporte. Es por eso que planear el viaje con tiempo es crucial para ajustar los horarios. La flexibilidad de opciones facilita ajustar el itinerario según la disponibilidad y las preferencias de quienes desean visitar la zona.

Qué ver en Sabero más allá del eclipse: museo, naturaleza y escalada

Sabero se compone de 5 localidades pequeñas: Sahelices de Sabero, Olleros de Sabero, Sotillos de Sabero, Alejico y Sabero, capital del municipio. Antiguamente se llamaba Villa Sancti Petri, que poco a poco derivó hasta convertirse en Sabero. La villa, como buen territorio norteño, ha estado ligada a la minería y a la industria hasta hace bien poco. Ese pasado se concentra en la Ferrería de San Blas, un edificio declarado Bien de Interés Cultural, que promueve la memoria social, económica y técnica vinculada a la siderurgia. Actualmente, acoge el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, inaugurado en 2008.

Tiene el objetivo de conservar, estudiar y difundir la historia industrial y minera de la región, poniendo en el centro la evolución de la minería y siderurgia desde la apertura de la ferrería hasta el cierre de las explotaciones mineras en los años 90.

Se aprecia restos de muros de ladrillo y de una antigua puerta
Restos del Alto Horno en Sabero, León. Con más de 150 años de historia, los restos de sus paredes permiten hacerse una idea de cómo de importante era la siderurgia en la zona. (Wikimedia/David Pérez)

A esa oferta se suman los restos de la muralla medieval con origen en el siglo XIV y destinada a proteger la antigua iglesia. Asimismo, varios escudos de las familias más importantes del territorio se reparten por las paredes de los edificios y celebraciones que mantienen actividad durante el año. Entre ellas figuran la fiesta de Nuestra Señora Reina de los Ángeles y el Mercado Medieval, ambos diez días después del eclipse, que atraen visitantes de toda la provincia.

Entre las propuestas naturales de Sabero destaca la Cueva de Valdelajo, descubierta en 1999, con formaciones de aragonito, estalactitas y coladas de estalagmitas. Se halló por pura casualidad cuando se realizaban estudios para la explotación de una cantera. Actualmente representa un lugar cargado de riqueza geológica en el que se pueden observar banderas, columnas y macarrones, entre otros, que se han formado gracias al agua a lo largo de miles de años.

La oferta de aventura se ha ampliado con la apertura de la vía ferrata de Valdetorno, pensada para quienes buscan escalada y recorridos equipados. A eso se suman rutas de senderismo y el concurso de piragüismo en aguas bravas que se organiza cada año.

Temas Relacionados

EclipseAstronomíaCastilla y LeónÚltima Hora EspañaEclipse solarEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rincón de Tenerife que Penélope Cruz y Javier Bardem eligen para desaparecer en familia

Guía de Isora combina una bahía de arena dorada junto al complejo Abama, excursiones por acantilados y rutas hacia el Teide

El rincón de Tenerife que Penélope Cruz y Javier Bardem eligen para desaparecer en familia

Así es el refugio familiar de Pedro Porro en Extremadura: historia romana, dehesas infinitas y la primera playa de interior con Bandera Azul

El defensa de la selección española mantiene un vínculo profundo con Don Benito, su ciudad natal, un enclave extremeño poco conocido pero idílico

Así es el refugio familiar de Pedro Porro en Extremadura: historia romana, dehesas infinitas y la primera playa de interior con Bandera Azul

Un banquero de 23 años lo deja todo para trabajar como minero en Australia y consigue un sueldo de más de 2.000 euros semanales, con alojamiento y comida incluidos

Tait West es un joven de Vicenza que “sabía que tendría crecimiento profesional y financiero en Italia, pero también era consciente de que llevaría tiempo”

Un banquero de 23 años lo deja todo para trabajar como minero en Australia y consigue un sueldo de más de 2.000 euros semanales, con alojamiento y comida incluidos

Una de las playas más espectaculares de Huelva: un paraíso de arena fina y blanca y puerta de entrada a Doñana

La proximidad a un espacio natural único en España y el estar rodeada de dunas y espacios vírgenes, hace que sea una de las principales zonas costeras de Andalucía

Una de las playas más espectaculares de Huelva: un paraíso de arena fina y blanca y puerta de entrada a Doñana

Polinyà, el pueblo catalán con fósiles de 15 millones de años que debuta en el Grand Prix: tiene una iglesia románica de nueve siglos y 15 masías

La localidad del Vallès Occidental, con cerca de 8.600 habitantes y una iglesia románica consagrada en 1122, se enfrenta esta noche a Cantalejo en el primer duelo de la nueva edición del programa de La 1

Polinyà, el pueblo catalán con fósiles de 15 millones de años que debuta en el Grand Prix: tiene una iglesia románica de nueve siglos y 15 masías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

ECONOMÍA

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Las obligaciones básicas que todo trabajador tiene que tener en cuenta de cara a la empresa, según un experto

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia