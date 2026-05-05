España lidera un año más el ranking mundial de Banderas Azules y bate su propio récord con 677 playas: este es el listado completo

España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas en por su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas , 35 más que el año anterior. Es el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

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