España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

Higuaín en uno de los goles de Argentina frente a España en el Monumental en 2010. (Reuters)

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026 tras su victoria este miércoles sobre Inglaterra (1-2) en un partido vibrante. Los de Lionel Scaloni volvieron a estar contra las cuerdas: Anthony Gordon adelantó a los europeos al comienzo de la segunda parte, pero los americanos comenzaron un asedio que evitó incluso la prórroga, con Enzo Fernández y Lautaro Martínez como goleadores. Lionel Messi tendrá un ‘último baile’ en este torneo a la altura de su leyenda.

Frente a él y sus compañeros estará el verdugo de Francia y Portugal, la vigente campeona de la Eurocopa, con Luis de la Fuente al frente. Porque la que se concebía como selección de Lamine Yamal lo es también de Rodri Herández, de Mikel Oyarzabal, de Marc Cucurella, Pedro Porro o Aymeric Laporte. Se trata de un bloque que está logrando anular a los oponentes, que se marchan a casa apenas sin disparos ni ocasiones, con un papel fundamental del entrenador. Pero ahora se las verá con Argentina, que defenderá título.

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El choque que no fue posible en la Finalissima tendrá lugar en Estados Unidos, en el estadio de Nueva Jersey ante 82.500 espectadores y una audiencia planetaria. Sobre el verde, unas equipaciones en ambos equipos que no se veían desde 2010, cuando Argentina y España jugaron un amistoso en el Monumental de Buenos Aires, casa del River Plate. Los locales ganaron por 4-1 a los recién proclamados campeones del Mundo en Sudáfrica, los Xavi, Iniesta y compañía, con Vicente del Bosque en el banquillo.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Agentina 2 - ES

Cuando la albiceleste fue España

En ese partido, los dos vistieron con su primera y más reconocible indumentaria. Argentina, con remera albiceleste y pantalón negro; España, camiseta roja y pantalón azul. Y así es como lo harán ambos en la final del Mundial este domingo a partir de las 21:00 horas. Por la configuración del cuatro, la Selección de De la Fuente ejerce de local, por lo que ante coincidencia de colores, tendría que haber sido la escuadra de Scaloni la que tirara de segunda equipación, tal como hizo este miércoles frente a Inglaterra.

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Lamine Yamal y Nico Williams celebran el gol de Mikel Merino contra Bélgica. (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Si las equipaciones no coinciden, cabe preguntarse entonces por qué la última vez que se enfrentaron estas selecciones, en Madrid, en el Metropolitano, 2018, España vistió de albiceleste (camiseta celeste, pantalón blanco) y Argentina lo hizo de negro. La respuesta es encilla: se trataba de un partido preparatorio del Mundial de Rusia, y España presentaba ante la afición su segunda equipación para el torneo, con esos colores, a fin de promocionar su venta. Ganó España por 6-1, con triplete de Isco Alarcón.

Isco, en el España-Argentina en el Metropolitano en 2018. (Reuters)

La camiseta del partido y para la historia

Sin embargo, pocos recuerdan aquella segunda camiseta. Nada que ver con la actual, color blanco roto con detalles burdeos, que está agotada. La usada contra Uruguay, contra Portugal y contra Francia, un éxito comercial de Adidas. Pero no será la de la final, sino la roja. Sí se recuerda la segunda de Sudáfrica, porque fue la misma con la que Andrés Iniesta marcó el hasta ahora gol más importante en la historia de la Selección, la que se quitó para mostrar su mensaje a su amigo fallecido Dani Jarque.

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Andrés Iniesta celebra el gol contra Holanda que dio el Mundial a España. (Reuters/Jerry Lampen)

A falta de conocer el goleador o goleadores de la final de 2026, la camiseta del partido y para siempre será argentina, llevará el 10 a la espalda y el nombre de Messi, a quien muchos se habían empeñado en retirar antes de tiempo, las veces que su selección ha ido por detrás en el marcador, no pocas: contra Egipto (dos goles abajo), Suiza e Inglaterra. A sus 39 años, apunta a MVP del Mundial, por ahora con ocho tantos y tres asistencias. Su segundo mundial está a 90 minutos, pero enfrente estará España.