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Madrid exige explicaciones a Gobierno por un presunto intento de boicot a las celebraciones del 2 de mayo

Una información del diario ‘ABC’ afirma que un general de la Guardia Civil recibió presiones para no asistir al evento central con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso

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Isabel Díaz Ayuso, en una ofrenda floral en las fiestas del 2 de mayo
Isabel Díaz Ayuso, en una ofrenda floral en las fiestas del 2 de mayo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha exigido explicaciones al Ejecutivo central después de conocerse un presunto intento de boicot en la Guardia Civil contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante las celebraciones del 2 de mayo de 2025.

Según ha publicado ABC, un general de la Benemérita habría denunciado haber recibido presiones para boicotear a Ayuso. Una grabación de audio obtenida por dicho periódico mostraría que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, dio una orden directa al jefe de Madrid, Fernando Mora, para no asistir al evento central de las celebraciones del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid que conmemora el levantamiento contra los franceses.

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Primero en un chat de WhatsApp y luego en una conversación telefónica con Luis del Castillo Ruano, Mando de Operaciones (MOPS) de la Benemérita, se le hizo saber al general Mora que no debía ir al evento, pese a haber sido invitado. El guardia civil se tomó esta orden como un intento de instrumentalizar el cuerpo policial y accedió a no presentarse, pero informando antes a la Comunidad de Madrid de los motivos de su ausencia. Fernando Mora terminió asistiendo a los actos del 2 de Mayo, pese al desacuerdo con sus superiores.

“Un nuevo ataque frontal contra la democracia”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2025, en Madrid (España). (A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2025, en Madrid (España). (A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS?

“Es inaudito y de extrema gravedad que nuevamente quede probado que el Gobierno utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios, en este caso, un alto mando del Instituto Armado, con el objetivo de dañar a una rival política y boicotear el día más importante para la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo”, ha expresado el Ejecutivo madrileño en un comunicado.

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El Gobierno regional ha considerado estas presiones como “un nuevo ataque frontal contra la democracia” que formaría parte de una "operación de Estado del presidente del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid“. ”La Comunidad de Madrid respalda expresamente a la Guardia Civil, una institución tan querida por todos los españoles, garante de nuestra seguridad y libertad", han afirmado en un comunicado.

El Ejecutivo regional ha dicho que espera, asimismo, una declaración por parte de los grupos políticos representados en la Asamblea de Madrid “condenando este escándalo”.

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