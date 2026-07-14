El rincón de Tenerife que Penélope Cruz y Javier Bardem eligen para desaparecer en familia

El resort favorito de Penélope Cruz y Javier Bardem, el Ritz-Carlton Tenerife, Abama

Pocos destinos de España han conseguido atraer la atención de familias famosas sin perder su aire discreto y auténtico. Guía de Isora, en el suroeste de Tenerife, se ha convertido en el refugio elegido por Penélope Cruz y Javier Bardem para sus vacaciones en familia, lejos de los focos y la presión mediática.

Aunque poseen una mansión en Las Bahamas y residen habitualmente en una exclusiva urbanización al norte de Madrid, la pareja prefiere pasar buena parte del verano en este rincón canario. Allí encuentran lo que buscan: privacidad, naturaleza y una gastronomía de primer nivel, alojándose en el prestigioso hotel The Ritz-Carlton Tenerife, Abama.

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Playas de Guía de Isora: arena dorada y aguas tranquilas

La Playa de Abama es una de las joyas de la costa de Guía de Isora. Se trata de una pequeña bahía de arena clara, resguardada por un dique que mantiene el mar en calma, ideal para quienes buscan descansar sin aglomeraciones. El acceso desde el hotel se realiza mediante funicular o tren privado, lo que garantiza comodidad y cierta exclusividad para los huéspedes.

A pocos minutos en coche, los acantilados de Los Gigantes se elevan sobre el océano, superando los 600 metros de altura. Desde sus miradores o en excursiones marítimas, es posible contemplar cetáceos y disfrutar de una de las panorámicas más impactantes de Tenerife.

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En el litoral cercano se encuentra también la Playa de la Arena, en el municipio de Santiago del Teide. Reconocida por su Bandera Azul, destaca por su arena volcánica negra y la limpieza de sus aguas. Para quienes prefieren bañarse en entornos naturales, las piscinas de Alcalá ofrecen otra opción tranquila, especialmente recomendada al atardecer.

Guía de Isora no solo permite disfrutar del mar. El municipio cuenta con rutas hacia el interior de la isla: senderos que atraviesan pinares y barrancos, como los que llevan a los miradores con vistas al Parque Nacional del Teide, un espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, presidido por el pico más alto de España.

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Descanso y alta gastronomía en Tenerife

El atractivo de Guía de Isora para la pareja no reside únicamente en la privacidad y el paisaje. The Ritz-Carlton Tenerife, Abama es célebre por su propuesta culinaria. Dentro del hotel, restaurantes como M.B., liderado por el chef Martín Berasategui y galardonado con dos estrellas Michelin, junto a Akira Back Tenerife, que fusiona cocina asiática e internacional, convierten el destino en un referente gastronómico.

En el entorno del resort y el resto del municipio, abundan los guachinches, establecimientos tradicionales donde se sirven vinos locales y platos caseros como las papas arrugadas con mojo, pescado fresco o quesos de la isla. Comer en estos locales permite adentrarse en la cultura y la autenticidad de Tenerife, lejos del lujo formal de los grandes hoteles.

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La oferta de alojamiento en la zona incluye, además del renombrado resort, apartamentos turísticos, hoteles boutique y casas rurales para quienes prefieren una experiencia más cercana al entorno local y a precios más variados.

Sumado a la gastronomía y las playas, la región es punto de partida para actividades al aire libre. El Barranco de Masca, cercano a Guía de Isora, ofrece una de las rutas de senderismo más espectaculares de Canarias. El descenso, que requiere cierta preparación física y reserva previa, atraviesa paredes volcánicas hasta llegar a una cala escondida.

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Los acantilados del Barranco de Masca en Tenerife flanquean las aguas azules del océano, donde se observan varias embarcaciones cerca de la costa.

El clima templado durante todo el año posibilita disfrutar de estas actividades en cualquier estación, lo que convierte a Guía de Isora en una elección recurrente no solo de celebridades, sino de viajeros que buscan un equilibrio entre tranquilidad, naturaleza y servicios de calidad.