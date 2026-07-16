La madre de Noelia Castillo busca a los violadores de su hija: “Siento que es lo que ella quería”

Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, viendo un álbum de fotos junto a su madre, Yolanda Ramos (Antena 3)

Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillos, ha anunciado este jueves que denunciará la violación sufrida por la joven antes de su eutanasia. “He decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño a mi hija. Lo hago porque siento que es lo que ella quería”, ha afirmado en un vídeo difundido por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que se encargará de su representación legal.

Noelia Castillo es una de las personas más jóvenes en España en recibir la eutanasia. La muchacha, de tan solo 25 años, falleció el pasado mes de marzo tras una larga batalla judicial contra su padre, que recurrió su proceso de muerte digna de la mano de Abogados Cristianos.

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Antes de culminar el proceso, Noelia acudió al programa de televisión Ahora Sonsoles, donde narró varios episodios de agresión sexual que había sufrido a lo largo de su vida. El primero ocurrió con una expareja, que abusó de ella durante la noche en la que la joven había tomado pastillas para dormir; el segundo, en una discoteca, cuando dos chicos intentaron abusar sexualmente de ella; y el tercero, también durante una noche de fiesta, en la que “tres chicos a la vez” le agredieron, según contó.

La madre de Noelia Castillo, Yolanda Ramos, pide a la Fiscalía identificar a los violadores de su hija, que obtuvo la eutanasia en marzo de 2026. (Abogados Cristianos/X)

Este episodio ocurrió “tres o cuatro días antes” de que la joven intentase quitarse la vida, el 4 de octubre de 2022, incidente que la dejó con una paraplejia completa. Esta patología fue la que le provocó unos dolores “permanentes e irreversibles”, motivo por el que la joven solicitó la eutanasia.

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“No puedo quedarme de brazos cruzados”

Ramos ha querido ahora perseguir a los violadores de su hija. “Noelia habló de las violaciones en televisión y, el mismo día que ella murió, me dio su diario. Y cuando yo lo leí, entendí muchas cosas. Yo siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad. Por eso he decidido ir a Fiscalía, porque no puedo quedarme de brazos cruzados", ha expresado en el vídeo difundido por Abogados Cristianos.

La madre asegura hacer este movimiento legal por su hija “y también por otras chicas, que les ha pasado lo mismo y ellas no denuncian”. “Yo solamente quiero justicia, es lo único que puedo hacer por mi hija, Noelia Castillo. Que no quede nunca en el olvido”, ha concluido.

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No es la primera vez que Ramos hace declaraciones públicas tras la muerte de su hija. Pese a acompañarla durante todo el proceso de la eutanasia, el pasado 30 de abril publicó un vídeo en redes sociales en el que pedía al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la derogación de la Ley de Eutanasia. En el vídeo, Ramos negó que su hija padeciera el dolor crónico que justificó su muerte asistida, porque no tomaba ni Nolotil ni morfina. “No quiero que haya más Noelias. No quiero que pase más esto, que esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente”, expresó.