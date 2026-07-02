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Playa larguísima y aguas tranquilas: el pueblo valenciano que cobra vida en verano

Con unos 2.200 habitantes, este pueblo costero pasa de la calma al ambiente veraniego cuando suben las temperatura

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Cala con aguas turquesas y azules, rodeada de acantilados rocosos con vegetación. Varias personas nadan en la orilla. Cielo despejado
Bañistas nadan en las aguas turquesas de una cala rocosa en El Perelló, Comunidad Valenciana.

El Perelló es uno de esos rincones de Valencia que sorprende cuando llega el verano: un pueblo pequeño durante el año, pero que en los meses más calurosos se transforma en un lugar lleno de vida. Quienes conocen esta localidad costera saben que aquí se respira un ambiente especial, lejos del bullicio y con un encanto propio.

La razón principal por la que este lugar cobra tanta vida en verano es su playa. Se trata de una franja de arena dorada que se extiende casi un kilómetro, bañada por el mar Mediterráneo y famosa por sus aguas tranquilas y poco profundas. Esto la convierte en una opción segura y cómoda para familias con niños, que pueden disfrutar del baño sin preocupaciones.

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Una playa pensada para todos

La playa de El Perelló es el corazón del pueblo durante el verano. Aquí, además de relajarse bajo el sol o darse un chapuzón, es fácil encontrar todo tipo de servicios. Hay vigilancia, aseos, asistencia para personas con movilidad reducida y zonas de juegos para los más pequeños. Si te gusta el deporte, puedes encontrar espacios para practicar actividades acuáticas o jugar en las áreas deportivas.

Un detalle que llama la atención es el canal que conecta la playa con el Parque Natural de la Albufera. Este canal atraviesa el pueblo y le da un aire muy pintoresco. Al lado está el Club Náutico, punto de encuentro para quienes aman el mar, y un poco más hacia el interior se encuentra el Portet de El Perelló, un embarcadero antiguo del siglo XIX donde aún salen paseos en barca.

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Vista de un lago al atardecer con el sol en el horizonte, nubes en el cielo y su reflejo en el agua. Un muelle de madera con personas y embarcaciones
Puesta de sol desde un embarcadero en el Parque Natural de la Albufera, Comunidad Valenciana

La playa no solo se disfruta por su tamaño y su arena, sino también porque todo está pensado para que cualquiera pueda pasar un buen día: familias, personas mayores, deportistas y quienes buscan tranquilidad encuentran su espacio aquí. Por eso, aunque durante el invierno el pueblo es silencioso y apenas tiene movimiento, en verano se llena de ambiente y alegría.

Un pueblo de verano con mucha historia

Pero El Perelló no es solo playa. El pueblo guarda algunas sorpresas para los que se animan a pasear por sus calles. Destacan varias casas antiguas de finales del siglo XIX, como la Casa Lliberós y la Casa Sancho, que tienen un estilo muy peculiar llamado indiano y colonial. Estas casas recuerdan una época en la que el pueblo vivió tiempos prósperos gracias a la relación con el mar y el comercio.

Otro rincón interesante es la ermita Vella de Sant Pasqual Bailón, una pequeña iglesia del siglo XIX cargada de historia. Y para quienes disfrutan comer bien, el antiguo mercado inaugurado en 1945 hoy funciona como gastromercado, donde se pueden probar tapas y productos frescos de la zona. Lo curioso es que el edificio mantiene su fachada original de acero y madera, con un techo de tejas que conserva el aire tradicional del pueblo.

Ermita blanca con campanario, cruz, campana, fachada de piedra. Puerta de madera, ventana con reja. Terreno de cemento, colina, árboles, cielo azul
La ermita Vella de Sant Pasqual Bailón en El Perelló, Comunidad Valenciana (ermita Vella de Sant Pasqual Bailón Comunidad Valenciana)

El ambiente en El Perelló es muy especial cuando llega el calor: las terrazas se llenan, las calles se animan y la gastronomía local, con pescados y arroces, atrae a quienes buscan sabores auténticos. La mezcla de tranquilidad, ambiente veraniego y la posibilidad de conocer la historia del lugar hacen que este pueblo sea una alternativa diferente a los destinos más conocidos de Valencia.

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