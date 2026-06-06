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Así es la exclusiva residencia de Madrid donde dormirá el papa León XIV: jardines privados, máxima seguridad y visitas de Estado

La Nunciatura Apostólica, situada en una de las zonas más selectas de Chamartín, volverá a convertirse en la residencia del Pontífice, como ya ocurrió con Juan Pablo II y Benedicto XVI

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El papa León XIV en un fotomontaje.
El papa León XIV en un fotomontaje.

El papa León XIV aterriza en Madrid este sábado 6 de junio y no se alojará ni en un hotel de lujo ni en una residencia oficial del Estado. Como ya hicieron antes Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Pontífice instalará su cuartel general en la Nunciatura Apostólica, un lugar tan importante para la Iglesia como desconocido para la mayoría de los españoles.

Ubicada en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital, esta residencia se convertirá durante varios días en el centro neurálgico de la visita papal. Allí descansará entre acto y acto, preparará sus discursos y mantendrá algunas de las reuniones más importantes y discretas de su agenda española.

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La Nunciatura Apostólica es, en la práctica, la embajada de la Santa Sede en España. Desde este edificio se gestionan las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y nuestro país, además de cuestiones relacionadas con la Iglesia española. Al frente de la institución se encuentra el nuncio apostólico, considerado el representante personal del papa. Actualmente, ese cargo lo ocupa el arzobispo italiano Piero Pioppo, nombrado en 2025.

La Nunciatura Apostólica de Madrid (Nunciatura Apostólica)
La Nunciatura Apostólica de Madrid. (Nunciatura Apostólica)

Sin embargo, durante las visitas oficiales de un pontífice, la función de la Nunciatura cambia por completo. El edificio se transforma en la residencia privada del papa y en el lugar donde se toman muchas de las decisiones que marcarán el viaje.

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Un enclave discreto en uno de los barrios más exclusivos de Madrid

La sede se encuentra en el distrito madrileño de Chamartín, concretamente en la avenida de Pío XII. Se trata de una de las áreas con mayor renta per cápita de la ciudad, caracterizada por sus amplias avenidas arboladas, edificios residenciales de alto nivel, colegios privados, embajadas y organismos internacionales.

La discreción es una de sus principales señas de identidad. A diferencia de otros edificios históricos vinculados a la Iglesia, la Nunciatura no destaca por una arquitectura monumental. El complejo, construido a finales de los años 50, está rodeado por jardines y zonas verdes que ayudan a preservar la privacidad de quienes se alojan en su interior.

El Papa Leon XIV recibirá el nuevo documento de identidad del Perú (Fundación Academia Diplomática del Perú)
El Papa Leon XIV en una imagen de archivo.

Precisamente esa combinación de tranquilidad y seguridad es una de las razones por las que sigue siendo la opción preferida del Vaticano cuando un papa visita España. El recinto cuenta con estrictos controles de acceso y espacios reservados para encuentros privados, lejos de las cámaras y del bullicio que acompañan a cada desplazamiento del pontífice.

Según ha trascendido en anteriores visitas papales, la residencia dispone de capilla privada, salones para reuniones institucionales y dependencias reservadas para León XIV y su círculo más cercano. Allí también tendrán lugar algunos encuentros a puerta cerrada con representantes políticos e institucionales.

Aunque desde fuera pueda parecer un edificio más, la realidad es que durante estos días será uno de los lugares más vigilados del país. No en vano, desde esta residencia se coordinará buena parte de la intensa agenda que espera a León XIV en España.

La agenda del papa León en Madrid

Tras su llegada a Madrid, el papa participará en una serie de actos multitudinarios que incluyen una vigilia con jóvenes, una gran misa en la plaza de Cibeles, encuentros con representantes de la sociedad civil y una histórica intervención ante las Cortes Generales. Después continuará su viaje por Barcelona y Canarias.

"Benedicto, equis, uve, palito", el cántico viral de la última visita del papa, Benedicto XVI, a Madrid. (X)

Pero antes de cada discurso, cada saludo y cada aparición pública, León XIV regresará a este discreto rincón del norte de Madrid convertido en su hogar temporal. Un edificio que normalmente pasa desapercibido para los madrileños, pero que durante unos días concentrará buena parte de la atención internacional.

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