Javier Ruiz abandonará RTVE para tomar protagonismo en La Séptima: termina su etapa en ‘Mañaneros 360′ por un rol más allá del de presentador

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (RTVE)

Javier Ruiz prepara su salida de RTVE para incorporarse a La Séptima, el nuevo canal nacional de TDT que empezará a emitir el 5 de noviembre, en un movimiento ligado a un compromiso previo con José Miguel Contreras y con efectos inmediatos en las mañanas de La 1. Según El Confidencial, el periodista aún no ha firmado su llegada a la nueva cadena porque quiere cerrar antes su etapa en TVE.

Su vinculación contractual con La Cometa TV, la productora de Mañaneros 360, termina estos días y tanto la productora como la corporación pública dan por hecho que no renovará. Fuentes cercanas al nuevo canal han explicado al citado medio que su desembarco se cerrará contractualmente en cuestión de días. La misma información sitúa al presentador valenciano en una posición de peso dentro de la estructura de la cadena, con capacidad de decisión sobre el desarrollo del proyecto.

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La operación tiene un origen anterior a su paso por la televisión pública. Ruiz trabajó con José Miguel Contreras en el proyecto de canal que el grupo Prisa estudió lanzar y que finalmente no salió adelante, pero ambos mantuvieron desde entonces la intención de emprender juntos una nueva aventura televisiva cuando surgiera la ocasión.

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (RTVE)

Javier Ruiz en La Séptima

Cuando aceptó incorporarse a TVE ya dejó claro que su presencia en la corporación tendría carácter temporal. La razón sería ese compromiso previo con Contreras, impulsor de La Séptima. Sobre sus funciones concretas, según El Confidencial, rechazan que vaya a ocupar el puesto de director editorial, como ha publicado Informalia. Niegan incluso que esa figura vaya a existir en el organigrama de la cadena, aunque sí le atribuyen un cargo de gran influencia interna.

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La relación profesional entre Contreras y Ruiz venía de lejos. Durante el pasado año, el productor había situado al periodista entre los principales rostros de una hipotética televisión vinculada a Prisa, pensada como un canal nacional de información, análisis y entretenimiento pegado a la actualidad, pero la operación fue descartada por el presidente del grupo, Joseph Oughourlian.

Aquel rechazo tuvo consecuencias internas en Prisa. El revés se tradujo en la salida de Contreras del grupo, la de Carlos Núñez como consejero delegado y la de Pepa Bueno como directora de El País, aunque no alteró la apuesta del productor por Ruiz como colaborador central de futuros proyectos audiovisuales.

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Entrevista a Adela González, presentadora de 'Mañaneros'.

La salida de Ruiz también abre un reajuste relevante en La 1. Todo apunta a que Jesús Cintora será el encargado de sustituirle al frente de Mañaneros 360, un movimiento que obligaría a revisar también el encaje de Malas lenguas, el espacio que actualmente conduce entre La 1 y La 2. Entre los nombres que se barajan para el nuevo canal también estarían los de Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló.

El futuro de La Séptima

El nuevo canal ya ha confirmado oficialmente su nombre y su fecha de arranque. La cadena, impulsada por el consorcio Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo (SIETE), ha anunciado que estará “en todas las pantallas” desde el 5 de noviembre y ha presentado en redes sociales una primera promo con un lema centrado en la actualidad en directo

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La línea editorial de esta nueva televisión es arriesgada y levanta dudas sobre la rentabilidad de una nueva cadena en un mercado donde la televisión lineal pierde terreno frente al streaming. Aun así, en el sector también se asume que un eventual cambio político podría alterar el equilibrio en la corporación pública y dejar a La Séptima como una de las pocas ventanas progresistas de ámbito nacional si la derecha alcanzara el Gobierno tras la primavera de 2027.