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Julio Martínez Martínez declara como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y Anticorrupción pide nuevas comparecencias de los directivos de la aerolínea

Su comparecencia llega apenas un día después de entregar un escrito en el que se compromete a “colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos” y atribuye al expresidente Zapatero la dirección de las gestiones para obtener la financiación de Plus Ultra

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El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del Prado, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional (EFE/J.J. Guillén)
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del Prado, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional (EFE/J.J. Guillén)

Julio Martínez Martínez, empresario dueño de Análisis Relevante investigado en el caso ‘Plus Ultra’ como “lugarteniente principal y figura visible”, declara este martes ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, apenas 24 horas después de presentar un escrito en el que se comprometía a “colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos”. El empresario, a quien el juez considera uno de los mayores conocedores de la estructura de las relaciones económicas y societarias que sostienen la trama, fue detenido en diciembre y, como el resto de detenidos, se negó a declarar.

En el documento, al que tuvo acceso Infobae, Martínez Martínez señala a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, como quien “marcaba los pasos a seguir” con el fin de encontrar financiación para la aerolínea y quien “lideraba” Análisis Relevante, empresa administrada por Martínez y considerada “pieza instrumental” para “canalizar fondos” de empresas como Plus Ultra al entorno de Zapatero.

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El empresario ha llegado a la Audiencia Nacional unos minutos antes de las 09.00 de la mañana de este martes. Tras un interrogatorio de alrededor de hora y media por parte del juez Calama, ha sido el turno de la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, quien además ha expresado que ve necesario volver a llamar a declarar a Julio Martínez Sola y a Roberto Roselli, director y CEO de Plus Ultra durante el rescate, para que profundicen en los escritos presentados este lunes.

Así ha sido la llegada a la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, investigado en el caso Plus Ultra y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero “marcaba los pasos a seguir” y Análisis Relevante canalizaba fondos para su entorno

En el escrito, Martínez limitaba su participación en los hechos investigados al “acompañamiento” de Plus Ultra “para la obtención de la financiación solicitada” y asegura que “de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero”. Sobre el expresidente, aseguraba también que fue quien le comunicó que “la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra” el 26 de febrero de 2021, días antes de que fuese aprobado en el Consejo de Ministros, y que la cantidad abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado, que ascendería a unos 530.000 euros según el juez, 641.300 con IVA.

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Según la defensa de Martínez, el primer contacto con Plus Ultra se produjo en mayo de 2020, tras recibir el aviso de Zapatero de que “iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía”. El 16 de mayo de ese año, los responsables de Plus Ultra le trasladaron la situación financiera de la aerolínea y la urgencia de encontrar fondos, un asunto que, según el empresario, ya había sido comunicado al expresidente.

El empresario Julio Martínez Martínez se ha acogido a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado por estar siendo investigado. (Senado)

La defensa de Martínez sostiene que “no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada”, y que su rol fue exclusivamente de intermediación. El acuerdo inicial con Plus Ultra se formalizó en julio, con una remuneración fija de 5.000 euros mensuales más IVA. Meses después se pactó un segundo contrato por el 1% de la financiación obtenida, cuyo pago - según la defensa - se decidió aplazar hasta 2026 debido a la presión mediática. Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, también remitió esta semana un escrito en el que sostiene que Plus Ultra pagó a Zapatero una comisión del 1% de la ayuda de 53 millones de euros.

La investigación judicial atribuye a Martínez la condición de interlocutor habitual con los clientes de la red y señala que habría sido responsable de canalizar fondos hacia el entorno de Zapatero. Según los datos recogidos en la causa, Análisis Relevante transfirió 490.780 euros al expresidente y 239.755 euros a la sociedad What The Fav, vinculada a sus hijas.

Además de las acusaciones relativas a la gestión del rescate de Plus Ultra, la investigación incluye la localización de sumas de dinero en efectivo en la vivienda de Martínez, fondos en cuentas en el extranjero, desplazamientos a Venezuela y trabajos facturados relacionados con ese país. La Fiscalía investiga si la presunta red pudo intervenir también en otras operaciones económicas.

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