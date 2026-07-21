Kira Miró y Salva Reina llevan por primera vez su relación a la ficción en su sexta película juntos: “Mientras más tiempo pasamos el uno con el otro, mejor”

Salva Reina y Kira Miró, en los Goya 2026 (EFE)

Ella lleva más de dos décadas convertida en una de las caras más reconocidas de nuestro país. Él terminó de consolidarse el año pasado al alzarse con el Goya a Mejor Actor de Reparto por El 47. Kira Miró (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) y Salva Reina (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) no solo son dos portentos artísticos tanto en el drama como en la comedia, sino que también son una de las parejas más queridas de nuestro país.

Su historia comenzó precisamente en un rodaje, el de Todos lo hacen (2021). Aquella fue la primera de las seis películas en las que han coincidido, una lista que completan Vienes o voy (2022), Cuánto me queda (2023), ¿Quién es quién? (2024), Solos (2026) y, ahora, Tres de más. Cinco años después, y tan enamorados como entonces, vuelven a compartir pantalla en Tres de más, su sexta película juntos, aunque la primera en la que también son pareja en la ficción. En ella interpretan a un exitoso matrimonio que no quiere tener hijos, hasta que una mañana despiertan con tres niños en casa. Una situación que pondrá su vida patas arriba cuyo filme, dirigido por Mar Olid (Sin Cobertura, Los Serrano, Aída), pone sobre la mesa la presión social por no tener hijos, el mito de la paternidad perfecta o la reivindicación de que los padres también son personas.

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Imagen de 'Tres de más'

Sin embargo, su reencuentro delante de las cámaras no fue algo buscado. Miró ya formaba parte del proyecto cuando Olid comenzó a buscar al actor protagonista. “Fueron tanteando a gente y, de repente, llegó la propuesta a mi representante”, explica Reina en una entrevista con Infobae España. Tras pasar una serie de pruebas y ver que la química era innegable, el papel fue suyo.

Lejos de preocuparse por volver a compartir rodaje con su pareja, el actor reconoce que trabajar junto a Miró es “un placer”. “Es una estupenda persona, una gran compañera y una excelente actriz”, asegura. Un sentimiento compartido por la intérprete canaria, que no encuentra ningún inconveniente a mezclar su vida personal y profesional. “Nos llevamos súper bien, nos conocemos, nos respetamos, nos sumamos. ¿Qué más se puede pedir de un compañero?, relata Miró a este medio con motivo del estreno de la cinta. “Nos gusta pasar el rato juntos. Siempre que podemos buscamos los huequitos para estar juntos”, añade por su parte el actor.

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Quién es quién en ‘Tres de más’

Tres de más, que llegará a los cines este viernes 24 de julio, está dirigida por Mar Olid, con guion de Efrén Tarifa y Almudena Vázquez. La cinta es el remake de la exitosa comedia italiana Tre di troppo (2023), del humorista Fabio De Luigi, que superó el millón de espectadores y recaudó 4,7 millones de euros en Italia gracias a una historia que convertía los sinsabores de la paternidad en una sátira sobre los prejuicios en torno a tener —o no tener— hijos.

Tráiler de 'Tres de más'.

La película sigue a Julia y Ernesto, una pareja con una vida perfecta sin hijos. Todo cambia cuando una mañana despiertan con tres niños que insisten en llamarlos “mamá” y “papá”, estos últimos encarnados por Luna Fulgencio (Padre no hay más que uno), Ian Cortegoso y Adriana Bidae. A partir de ese momento tendrán que aprender a ejercer como padres mientras intentan descubrir quiénes son y cómo han llegado hasta su casa. Junto a ellos, el reparto lo completan Antonio Pagudo, Marta Hazas, David Lorente, Carmen Ruiz, Raquel Guerrero, Félix Gómez, Norma Ruiz y Adam Jezierski.

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