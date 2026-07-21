Calatañazor, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: tiene menos de 50 habitantes y es Conjunto Histórico-Artístico

Castillo de Calatañazor y casas del pueblo. (Turismo Castilla y León)

El eclipse solar del 12 de agosto es uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la última década. La Luna tapará por completo el Sol durante varios minutos, sobre una franja del territorio español que atraviesa, entre otras provincias, la de Soria.

En este contexto, el eclipse se presenta como una oportunidad para redistribuir parte de ese flujo turístico hacia el interior peninsular. Localidades alejadas de los grandes destinos vacacionales esperan recibir a miles de visitantes atraídos por uno de los mayores espectáculos astronómicos de las últimas décadas, lo que supondrá un importante impulso para hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios locales.

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Una de las zonas que se puede beneficiar de este fenómeno es Calatañazor, perteneciente a la provincia de Soria. Es un pueblo que no supera los 50 habitantes, pero tiene una posición privilegiada para observar el fenómeno.

El encanto de Calatañazor

Sin embargo, el eclipse es solo uno de los muchos atractivos que ofrece esta pequeña localidad. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Calatañazor ha sabido conservar su esencia medieval, con un entramado de calles empedradas y casas tradicionales de piedra y madera que hacen que pasear por el municipio sea un auténtico viaje al pasado.

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Calle de Calatañazor. (Ayuntamiento de Calatañazor)

La calle Real, la única que atraviesa el casco histórico, conduce hasta las ruinas del castillo de los Padilla, desde donde se obtienen unas vistas privilegiadas del entorno. En el recorrido también destaca la iglesia de Santa María del Castillo, un templo de origen románico que, a lo largo de los siglos, ha incorporado nuevos elementos arquitectónicos y se ha convertido en otro de los grandes símbolos del municipio.

Todo ello convierte a Calatañazor en un destino con un gran encanto. Su patrimonio histórico, su reducido tamaño y el entorno natural que lo rodea hacen de este pueblo uno de los rincones con más encanto de la provincia de Soria.

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Castillo de Calatañazor, Soria. (Getty Images)

Precauciones para disfrutar del eclipse con seguridad

El eclipse solar del 12 de agosto será un espectáculo único, pero también requerirá tomar una serie de precauciones para evitar daños en la vista. La principal recomendación de los expertos es no mirar directamente al Sol sin protección, ni siquiera durante las fases parciales del eclipse. Hacerlo puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina.

Para observar el fenómeno de forma segura, es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses, que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías o cualquier otro método casero no ofrecen la protección necesaria y no deben utilizarse bajo ningún concepto.

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Gafas eclipse solar. (Elvis González/EPA, vía Shutterstock)

Quienes quieran seguir el eclipse con prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas deberán emplear filtros solares específicos colocados delante del objetivo. Mirar el Sol a través de estos dispositivos sin el filtro adecuado aumenta considerablemente el riesgo de lesiones oculares.

Además, dado que se espera una gran afluencia de visitantes en numerosos municipios, conviene planificar el desplazamiento con antelación, acudir con suficiente tiempo y llevar agua, protección solar y ropa adecuada para soportar las altas temperaturas propias del mes de agosto. Elegir un lugar seguro y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades permitirá disfrutar del eclipse con todas las garantías.

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