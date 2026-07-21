Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

Centro de datos de ACS. (Europa Press)

La brecha entre Europa y Estados Unidos en la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial se amplía a un ritmo que los planes del continente no logran compensar. Mientras los grandes proveedores de servicios en la nube de Silicon Valley (Amazon, Google, Microsoft y Meta) destinan en conjunto más de 650.000 millones de dólares solo en 2026 a centros de datos, chips y sistemas energéticos, la Unión Europea acumula apenas 72.000 millones de dólares (unos 63.000 millones de euros) en inversión de capital riesgo en IA, frente a los 598.000 millones (523.700 millones de euros) de EEUU, según datos de la Reserva Federal recogidos en un informe de Funcas Intelligence publicado este mes de julio. Así, el ‘think tank’ advierte del riesgo de que Europa termine pagando por el uso de una tecnología que no controla y de cuyo valor económico apenas captura nada, mientras otros construyen y son dueños de la infraestructura que la hace posible.

El documento, titulado La fiebre del oro de la IA, sostiene que la competencia por el liderazgo tecnológico ha entrado en una segunda fase en la que el factor determinante ya no es qué modelo de lenguaje obtiene mejor puntuación en los índices de rendimiento, sino quién controla la infraestructura que hace posible su funcionamiento: capacidad de cómputo, centros de datos, energía barata y redes de distribución. Una transición que deja a Europa en una posición de desventaja estructural.

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La Comisión Europea anunció un plan para movilizar 200.000 millones de euros en desarrollo de IA, pero solo unos 20.000 millones están firmemente comprometidos, en su mayoría para la construcción de gigafábricas de IA y supercomputación. De esa cifra, menos de 10.000 millones se destinan a infraestructura de cómputo central, con el resto sujeto a coinversión de los estados miembros y actores privados. Las primeras instalaciones no estarán operativas antes de 2027. Un único hiperescalador estadounidense invierte en un año aproximadamente diez veces más que ese fondo europeo en su totalidad.

Los hiperescaladores, columna vertebral del negocio

El informe de Funcas señala que los grandes proveedores de servicios en la nube se perfilan como los actores mejor posicionados del ciclo de la IA, precisamente porque generan ingresos con independencia de qué modelo acabe imponiéndose en el mercado. Sus planes de inversión se parecen cada vez más a los de una empresa de suministros o un conglomerado industrial que a los de una compañía tecnológica tradicional.

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Microsoft y Meta firmaron en el último trimestre compromisos de arrendamiento de capacidad por valor de 120.000 millones de dólares adicionales, según datos recogidos por Bloomberg a partir de registros regulatorios. El total de compromisos entre los principales proveedores de nube supera ya los 850.000 millones de dólares. Meta prevé un gasto de capital de entre 120.000 y 135.000 millones de dólares para el conjunto de 2026 y Microsoft, de 190.000 millones. Amazon Web Services comprometió más de 17.000 millones de dólares solo en su región de Fráncfort.

La ventaja decisiva de estos actores frente a los desarrolladores de modelos como OpenAI, Anthropic, xAI radica en su capacidad de financiar esas inversiones con recursos propios. Los segundos, en cambio, dependen cada vez más de la potencia de cálculo y la financiación que les proporcionan esos mismos hiperescaladores, lo que convierte la relación en una dependencia creciente.

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Europa: investigación de primer nivel, infraestructura ajena

La paradoja europea, según Funcas, es que el continente cuenta con investigadores e industrias de primer nivel, pero depende de proveedores extranjeros para casi todo lo que sostiene el funcionamiento de la IA. Las empresas y administraciones europeas procesan sus datos en infraestructura de Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, no en servidores propios. Esa dependencia tiene tres consecuencias directas: exposición operativa, fuga del valor económico generado por la tecnología y sujeción a decisiones de precios y acceso tomadas fuera del continente.

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El análisis de Funcas señala que el objetivo de Europa no debería ser replicar a OpenAI, una carrera que el continente no puede ganar en términos de inversión en infraestructura de vanguardia. La brecha es demasiado amplia: en 2024, Estados Unidos construyó 5,8 gigavatios de capacidad en centros de datos; la UE añadió 1,6 gigavatios. Las regulaciones europeas de eficiencia energética y uso del suelo añaden barreras adicionales que no enfrentan los operadores estadounidenses.

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La baza industrial, la única salida creíble

Frente a ese diagnóstico, el informe identifica una vía de oportunidad concreta para Europa: la IA industrial. El continente tiene fortalezas consolidadas en sectores manufactureros, logísticos y energéticos donde la aplicación de la inteligencia artificial puede generar valor. Esa es la dirección en la que apuntan también algunos analistas citados por Reuters, que señalan que “hay mucha inversión relacionada con la infraestructura de IA que también beneficia a muchos industriales europeos”, particularmente en semiconductores y automatización.

Hay señales de movimiento en esa dirección. Cerebras, fabricante de chips de IA con sede en EEUU, anunció en julio planes para desplegar su primera capacidad de centros de datos en Europa antes de finales de 2026, con una expansión posterior por Francia y los países nórdicos que alcanzaría una capacidad combinada de 200 megavatios. SoftBank Group también ha comunicado la construcción de un centro de datos de 5 gigavatios en el norte de Francia, con una inversión de hasta 75.000 millones de euros. Son inversiones de capital extranjero, no europeo, pero apuntan a una demanda real de infraestructura local.

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