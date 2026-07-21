La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Pau Cubarsí y Laporte tras ganar el Mundial (REUTERS/Lee Smith)

La FIFA ha generado sorpresa tras publicar la lista de candidatos para el mejor 11 del Mundial y excluir a Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, dos nombres fundamentales en la conquista del título por parte de la Selección Española. El combinado dirigido por Luis de la Fuente ha hecho historia al lograr su segunda estrella, destacando por una defensa que solo encajó un gol a lo largo del torneo. Ambos centrales fueron piezas esenciales en el rendimiento defensivo de España, lo que hace más sorprendente que ni siquiera aparezcan entre las opciones.

El mecanismo habitual de la FIFA consiste en habilitar una votación pública para que los aficionados elijan el mejor once del torneo. Este año, la decisión de dejar fuera a los dos centrales españoles ha causado malestar, especialmente porque Cubarsí fue distinguido como mejor jugador joven de la competición. Para muchos aficionados han sido dos de los cinco mejores jugadores españoles de la competición.

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La ausencia de Laporte y Cubarsí no es la única decisión que ha generado comentarios en España. También se han quedado fuera de la lista otros jugadores como Dani Olmo o Mikel Merino, lo que limita la presencia de futbolistas del equipo campeón en la nómina de candidatos. El mediapunta del Barça ha sido clave a la hora de generar juego, mientras que los dos goles del jugador del Arsenal desde el banquillo fueron esenciales para llegar a la final.

Los ‘Reyes del Mundo’ comienzan su rúa por la capital y se pasean por las principales calles para llegar a Cibeles y celebrar su segunda estrella con la afición.

Candidatos españoles para el mejor 11

La lista que la FIFA ha elaborado para el equipo ideal del Mundial limita la presencia española a seis jugadores. En la portería, Unai Simón figura entre los candidatos junto a Vozinha, Emiliano Martínez, Jordan Pickford y Eloy Room. La lista de defensas españoles nominados incluye únicamente a Marc Cucurella y Pedro Porro, mientras que entre los seleccionados figuran además Lisandro Martínez, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Cristian Romero y Dayot Upamecano.

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En el centro del campo y las bandas aparecen Rodri y Lamine Yamal, quienes comparten nominaciones con futbolistas como Jude Bellingham, Michael Olise, Vinicius Junior, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé, Luka Modric e Ismael Saibari. En la delantera, el único representante español es Mikel Oyarzabal, acompañado en la terna por Kylian Mbappé, Harold Quiñones, Harry Kane, Erling Haaland y Lionel Messi. La diversidad de nombres busca reflejar el nivel competitivo de la cita mundialista y la exigencia para figurar en este equipo de élite.

El listado deja fuera a una de las parejas defensivas más sólidas del campeonato, a pesar de su relevancia en el título de la Selección Española, y la entrada de otros seis no resulta suficiente para la mayoría de aficionados. El proceso de votación pública determinará qué futbolistas españoles logran finalmente integrar el equipo ideal del Mundial. Si todos fueran escogidos, conseguiría más del 50% de los mejores jugadores del torneo, demostrando la superioridad española y subrayando la histórica actuación colectiva del equipo nacional que ha desembocado en la segunda estrella para el fútbol español.

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