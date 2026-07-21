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Las 4 cascadas más bonitas de Valencia para visitar este verano: rutas naturales, piscinas fluviales y hasta 60 metros de altura en medio de la naturaleza

Cuatro rutas de senderismo sencillas en el interior de la provincia para huir de las aglomeraciones de la costa y refrescarse en parajes de interior

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El salto de Chella, en Valencia (Comunidad Valenciana).
El salto de Chella, en Valencia (Comunidad Valenciana).

La naturaleza de Valencia despliega un mosaico de paisajes donde el agua es la protagonista indiscutible. Ríos, arroyos y saltos de agua han esculpido valles, cañones y frondosos bosques a lo largo de milenios, convirtiendo a esta provincia en un paraíso para quienes buscan escenarios de belleza intacta. Las cascadas son uno de los grandes tesoros de la región, y su diversidad sorprende tanto por sus caprichosas formas como por los entornos rocosos y de interior en que se encuentran.

Visitar el interior de Valencia implica adentrarse en un territorio donde las cascadas son uno de sus atractivos principales y donde hace falta verlas todas, ya que traen experiencias diferentes. Desde las caídas de agua más imponentes que surgen de anfiteatros de piedra hasta los saltos discretos rodeados de densa vegetación y leyendas fluviales, el viajero puede recorrer rutas que atraviesan antiguos cañones, huertas históricas y parajes montañosos.

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Entre todas las opciones, cuatro cascadas destacan por su impacto visual y su singularidad: la Cueva del Turche, la Ruta de las Tres Cascadas de Anna, los Chorradores de Navarrés y el Salto de Chella. Cada una propone un recorrido único, combinando accesibilidad, valor ecológico y paisajes inolvidables en cuatro puntos distintos, y constituye una invitación abierta para descubrir la riqueza natural de Valencia en estado puro.

Cueva del Turche: la cascada más imponente

La Cueva del Turche alberga uno de los saltos de agua más altos de la provincia de Valencia, con una caída de hasta 60 metros, y se sitúa en un entorno geológico espectacular dentro del término municipal de Buñol. El paisaje es una impresionante combinación de paredes calizas que forman un gran anfiteatro natural y una frondosa vegetación que enmarca el espectáculo del agua. El chorro se precipita con fuerza desde la parte superior del cortado rocoso, descansando en una gran poza de agua fresca.

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El sendero hasta la cueva recorre un entorno natural accesible y es ideal para familias.
El anfiteatro de roca y la vegetación enmarcan uno de los rincones más espectaculares de Buñol (Comunitat Valenciana)

Para llegar hasta la Cueva del Turche es posible realizar una ruta de senderismo muy accesible e ideal para los meses de calor, que discurre junto al cauce del río Juanes. El recorrido es corto —apenas un par de kilómetros si se inicia desde las áreas de aparcamiento cercanas— y transcurre por un sendero llano y adaptado, idóneo para familias. El gran salto se vive como una recompensa visual tras la caminata, y su presencia domina un paraje dotado además de zona de pícnic para disfrutar del día a la sombra de los árboles.

Las Cascadas de Anna: recorrido entre saltos de agua y bosques de cuento

En la comarca de la Canal de Navarrés, muy próxima a la localidad de Anna, se encuentra la Ruta de las Tres Cascadas, un itinerario circular perfecto para quienes buscan una experiencia inmersiva en la naturaleza valenciana. Aprovechando el abundante caudal de los acuíferos de la zona y la influencia de su famosa albufera, el lago Anna origina un recorrido repleto de sucesivos saltos de agua que surgen entre bosques de ribera y antiguas infraestructuras hidráulicas.

Bosques de ribera y musgo en las rocas crean un paisaje singular junto al lago de Anna
El murmullo del agua acompaña un itinerario sombrío y fresco, ideal para el verano (Valencia Bonita)

El trayecto, de aproximadamente 3 kilómetros, permite recorrer hasta tres hitos fluviales distintos: el Gorgo Gaspar, la Cascada de los Vikingos y la espectacular Cascada del Salto. El visitante debe cruzar pequeños senderos sombríos y adentrarse en zonas de abundante humedad, experimentando el murmullo continuo del agua en diferentes tramos. La ruta destaca por la vegetación que envuelve los saltos, la presencia de musgo en las rocas y una agradable sensación de frescor que contrasta con el clima estival de la zona.

Los Chorradores de Navarrés: discreción y encanto entre roca y musgo

La cascada y paraje de Los Chorradores se localiza en el municipio de Navarrés, en un rincón protegido donde el agua ha esculpido una senda de cuento a lo largo de un barranco sombrío. Lo que distingue a Los Chorradores de otros enclaves es su carácter amable y su belleza frondosa: el agua aflora entre helechos y árboles de ribera, descendiendo en delicados hilos y saltos consecutivos que alimentan pozas claras y tranquilas de tonos turquesa.

El recorrido discurre por pasarelas y puentes que atraviesan un barranco de microclima húmedo.
Helechos y árboles de ribera rodean la cascada, creando un entorno ideal para paseos tranquilos (Comunitat Valenciana)

El acceso hasta la cascada principal es sumamente sencillo, articulado a través de una ruta acondicionada con pasarelas de madera y puentes de poco más de 3 kilómetros (ida y vuelta). Esto permite disfrutar cómodamente de la transición entre el paisaje de secano exterior y el microclima húmedo del barranco. Este rincón resulta especialmente atractivo para quienes valoran los paseos relajados y la observación botánica en un entorno natural que amortigua las altas temperaturas del verano.

El Salto de Chella: el salto de agua que roza el paisaje urbano

La cascada del Salto de Chella es una de las más singulares de la Comunitat Valenciana por su imponente ubicación al borde del propio núcleo urbano. Aquí, el río Sellent se precipita al vacío formando una elegante caída de 25 metros de altura en mitad de un profundo cañón verde. El entorno es espectacular y fotogénico: las paredes del barranco albergan las ruinas de una antigua central eléctrica y la conocida Cueva de la Lluvia, contrastando la piedra desnuda con la densa vegetación del fondo del valle.

Lo que mucha gente desconoce de la Comunidad Valenciana es que cuenta también con un patrimonio natural que es uno de los más especiales de España

La zona cuenta con un mirador en la parte superior que ofrece vistas panorámicas impresionantes de la cascada y el cañón. Para los más aventureros, existen senderos que descienden hasta la base del salto, permitiendo explorar el ecosistema del humedal desde abajo. Contemplar cómo la fuerza del agua rompe en el fondo del cañón a escasos metros de las casas de la localidad convierte a esta ruta en un atractivo único que fusiona de forma asombrosa la geología, la historia rural y el paisaje urbano.

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