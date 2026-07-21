Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

M. Aziz Akhannouch, M. Abdelouafi Laftit y M. Nasser Bourita participan en una reunión oficial de alto nivel entre Marruecos y Francia. (Ministerio de Exteriores Marruecos)

La diplomacia vive días intensos en el norte de África. La Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada el pasado jueves en Rabat reunió a los jefes de Gobierno de Marruecos y Francia para sellar una nueva etapa de cooperación bilateral. El encuentro finalizó con la firma de 12 acuerdos que refuerzan la colaboración en áreas estratégicas como el transporte, la educación o la cultura. Unos días después, España movió ficha, pero con la visita de Pedro Sánchez a Argelia.

La cita, copresidida por Aziz Akhannouch, jefe del Gobierno de Marruecos, y Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, se centró en avanzar en proyectos conjuntos y consolidar una asociación. Juntos a los líderes, distintos ministros formaron parte de este encuentro catalogado con el máximo nivel de relevancia. Desde hace años, los dos países han mejorado sus relaciones y han tratado de superar crisis como la generada por el supuesto espionaje a Emmanuel Macron a través de Pegasus.

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Delegaciones de Marruecos y Francia participan en la XV Reunión de Alto Nivel bilateral en un salón de conferencias. (Ministerio de Exteriores Marruecos)

Transporte y desarrollo económico

Uno de los ejes principales de la 15.ª RAN fue el impulso a las infraestructuras de transporte. La ministra de Economía y Finanzas de Marruecos, Nadia Fettah, y su homólogo francés, Roland Lescure, firmaron un protocolo para la financiación de la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech. Este acuerdo reafirma la intención de ambos gobiernos de avanzar en la modernización ferroviaria, con el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Además, el ministro de Transportes y Logística marroquí, Abdessamad Kayouh, y el ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, formalizaron un plan de acción trienal para la cooperación técnica en aviación civil. En el ámbito marítimo, Kayouh suscribió un convenio de asociación con François Lambert, director de la Escuela Nacional Superior Marítima (ENSM), y el Instituto Superior de Estudios Marítimos (ISEM), enfocado en el intercambio científico y pedagógico.

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El sector postal también recibió atención. El ministro de Industria y Comercio de Marruecos, Ryad Mezzour, y la representante de la directora general del Grupo La Poste, Christelle Geneste Defaye, firmaron un acuerdo de cooperación para adaptar el servicio a los retos digitales y fomentar la colaboración entre operadores de ambos países. Entre los documentos firmados figuran una declaración conjunta para la gestión del agua, un convenio marco en infraestructuras portuarias, hidráulicas y marítimas, y un acuerdo de colaboración en investigación agrícola o veterinaria.

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Educación, cultura y diplomacia feminista

El componente educativo quedó reforzado con una declaración de intención suscrita por el ministro de Educación Nacional marroquí, Mohamed Berrada, y la ministra delegada francesa, Eléonore Caroit, para promover la enseñanza de la lengua árabe, la historia y la geografía (con la habitual duda de reconocer en los mapas el Sáhara Occidental como marroquí) en los centros franceses en Marruecos. El objetivo, señala el gobierno marroquí en su comunicado, es facilitar una competencia bilingüe efectiva.

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La cultura figuró entre los puntos destacados de la reunión. El ministro de Juventud, Cultura y Comunicación marroquí, Mohamed Mehdi Bensaid, y su homóloga francesa, Catherine Pégard, firmaron sendas declaraciones de intención para fortalecer los intercambios artísticos y desarrollar la cooperación en el ámbito del cine y la animación en África. En el terreno diplomático, Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores marroquí, y Jean-Noël Barrot, ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, sellaron una carta de intención sobre cooperación en política exterior feminista. El texto prevé compartir experiencias para fortalecer la diplomacia feminista en ambos países y en foros internacionales.