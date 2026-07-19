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La llamativa ciudad francesa en la que creció Laporte: es conocida por ser la capital de la ciruela y por la catedral del siglo XII

El defensa se crió en Francia y se nacionalizó español en el año 2021

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Agen, ciudad de Laporte
Montaje de Infobae. (Florent Pécassou)

El Mundial de la selección española está siendo uno de los más sólidos que se recuerdan en años.Esto se debe, entre otras cosas, a su solidez defensiva, con Aymeric Laporte como uno de sus grandes responsables.

El central de 32 años está siendo una de las figuras más destacadas del equipo de Luis de la Fuente. A pesar de recibir algunas críticas por su convocatoria, el riojano confió en el defensa del Athletic Club de Bilbao, y este ha respondido por encima de las expectativas.

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Sin embargo, este rendimiento no es algo que sorprenda en Agen, la ciudad francesa en la que creció. A pesar de que a los 12 años pasó a formar parte del club vasco, Laporte no se nacionalizó español hasta los 21 años.

No obstante, ha afirmado en varias ocasiones que se sentía más español que vasco. "Es un orgullo representar a España", afirmó en la Eurocopa de 2024. A pesar de ello, también guarda cariño a la ciudad en la que creció. Agen cuenta con algo más de 32.000 habitantes y está situada en la región de Nueva Aquitania, al suroeste de Francia.

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La catedral de Saint-Caprais, símbolo de la ciudad

Uno de los reclamos turísticos de la ciudad
Catedral en Agen. (Didier Descouens)

Otro de los grandes atractivos de Agen es la catedral de Saint-Caprais, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad. Levantada en el siglo XII sobre los restos de una antigua basílica, pasó a convertirse en la sede de la diócesis en 1803 tras la destrucción de la anterior catedral durante la Revolución francesa.

Su arquitectura combina elementos románicos y góticos, fruto de las sucesivas reconstrucciones que ha experimentado a lo largo de los siglos. En el interior destacan los frescos realizados por el pintor Jean-Louis Bézard, que representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desde 1998 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La ciudad de las ciruelas pasas

Si hay un producto que ha dado fama internacional a Agen, ese es la ciruela pasa. Desde hace siglos, los agricultores de la comarca cultivan variedades de ciruela que, tras un cuidadoso proceso de deshidratación, dan lugar a uno de los productos gastronómicos más representativos del suroeste de Francia.

Es la especialidad de Agen
Ciruelas pasas. (Magnific)

Su importancia es tal que el nombre de la ciudad ha acabado ligado a este alimento en todo el mundo. Más allá de consumirse como fruta seca, las ciruelas pasas de Agen también forman parte de numerosas recetas tradicionales, desde guisos de carne hasta postres y repostería, y constituyen uno de los principales motores económicos de la zona.

Un casco histórico lleno de historia

Más allá de sus monumentos más conocidos, Agen invita a recorrer su casco histórico sin prisas. Sus calles conservan el trazado medieval y todavía es posible encontrar viviendas con entramados de madera y fachadas en voladizo que recuerdan el pasado de la ciudad.

Uno de los lugares con más ambiente es la plaza de los Lecheros, rodeada de terrazas y comercios, mientras que la calle de las Cornières mantiene sus característicos soportales. Para completar la visita, el Museo de Bellas Artes reúne una de las colecciones artísticas más importantes del suroeste de Francia, con piezas arqueológicas, esculturas y pinturas de autores como Goya.

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